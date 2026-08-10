/விவசாயிகளுக்கு CM விஜய்யின் குட் நியூஸ்... நெல், கரும்புக்கு ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு

Tamil Nadu Assembly, CM Vijay Announcement : நெல், கரும்பு பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகளின் நலன் கருதி ஊக்கத்தொகையை அதிகரித்து வழங்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு எடுத்துள்ளது. நெல், கரும்பு ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு குறித்து சட்டப்பேரவையில் 110 விதிகளின் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார்.
ஊக்கத்தொகை உயர்வால், கரும்பு விவசாயிகளுக்கு டன் ஒன்றுக்கு ரூ.4 ஆயிரம் விலையாகக் கிடைக்கும். சர்க்கரை ஆலையில் பதிவு செய்த கரும்புக்கு ஒரு டன், 709.50 ரூபாயை தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழங்கப்படும், சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்பு வழங்கும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு டன்னுக்கு ரூ.3,290.50 ஆக மத்திய அரசு வழங்குகிறது.
. @TVKVijayHQ : நெல் மற்றும் கரும்புக்கான ஊக்க தொகையை அதிகரிக்க முடிவு செய்துள்pic.twitter.com/6WcZfViBiD— Prakash Vijay (@PrakazVijay_Of) August 10, 2026
சன்னரக நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.289 ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு, பொதுரக நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.159 ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு. ஓராண்டில் ரூ.156க்கு மேல் உயர்த்தி வழங்குவது இதுவே முதல்முறை.
முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "விவசாயிகள் நெல் மற்றும் கரும்புகளைப் பயிரிடவும், அந்த பயிர்களை அறுவடை செய்திடவும், விற்பனை செய்திடவும் தங்களது உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் செலவிட்டு மேற்கொள்கின்றனர்.
தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலைமை தற்போது சரியாக இல்லாமல் இருந்தாலும், நெல் மற்றும் கரும்பு பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகளின் நலனைப் பாதுகாக்க வேண்டும் எனக் கருதி, மாநிலத்தின் வரலாற்றில் இல்லாத அளவில் மாநில அரசின் நெல் மற்றும் கரும்புக்கான ஊக்கத்தொகையை அதிகரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்" என அறிவித்தார்.
இதன்மூலம் நெல் மற்றும் கரும்புக்கான ஊக்கத்தொகை உயர்வு குறித்து அவர், "நெல் கொள்முதல் பருவம் வரும் செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி தொடங்க இருப்பதால், குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையுடன் மாநில அரசின் ஊக்கத்தொகையாக சன்னரக நெல்லுக்கு குவிண்டால் ஒன்றுக்கு 289 ரூபாயும், பொது ரக நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு 159 ரூபாயும் என உயர்த்தப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
இதனால், சன்னரக நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு 2,750 ரூபாயும், பொது ரக நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு 2,600 ரூபாயும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், மாநில அரசு நெல்லுக்கான ஊக்கத்தொகையினை ஓர் ஆண்டில் 156 ரூபாய்க்கு மேல் உயர்த்தி வழங்குவது வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறை என்றும் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய் அவரது அறிவிப்பில், "2025–26 கரும்பு அரைவைப் பருவத்தில் சர்க்கரை ஆலைகளில் பதிவு செய்து கரும்பு வழங்கும் விவசாயிகளுக்கு ஒன்றிய அரசு மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு 3,290.50 ரூபாய் நிர்ணயம் செய்துள்ளது.
அதற்குமேல் தமிழ்நாடு அரசால் சிறப்பு ஊக்கத்தொகையாக டன் ஒன்றுக்கு 709.50 ரூபாய் வழங்கப்படும். இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு டன் ஒன்றுக்கு 4 ஆயிரம் ரூபாய் கரும்பு விலையாகக் கிடைக்கப்பெறும்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கரும்புக்கான சிறப்பு ஊக்கத்தொகை 156 ரூபாய் மட்டுமே உயர்த்தி வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது முதல் ஆண்டிலேயே 360.50 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
மேலும், மாநில அரசால் கரும்பு சிறப்பு ஊக்கத்தொகையாக மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ஓர் ஆண்டில் 134 ரூபாய்க்கு மேல் வழங்கப்படுவது வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறையாகும் என்றும்; தவெக அரசு எப்போதும் விவசாயிகளை ஒருபோதும் விட்டுவிடாமல் அவர்களோடு தோளோடு தோள்கொடுத்து விவசாயம் சிறக்கவும், உழவர் வாழ்வாதாரம் சிறக்கவும் என்றும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார்.