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விவசாயிகளுக்கு CM விஜய்யின் குட் நியூஸ்... நெல், கரும்புக்கு ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு

Tamil Nadu Assembly: நெல், கரும்பு விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஊக்கத்தொகையை அதிகரித்து சட்டப்பேரவையின் 110 விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று அறிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 10, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:32 AM IST
விவசாயிகளுக்கு CM விஜய்யின் குட் நியூஸ்... நெல், கரும்புக்கு ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு
Image Credit: CM Vijay | Image Source : Youtube/@TamilnaduAssembly, X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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