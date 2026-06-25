/'போலாம் ரைட்....' 300 புதிய அரசு பேருந்துகளை தொடக்கிவைத்த முதல்வர் விஜய்: எந்த மாவட்டங்களுக்கு தெரியுமா?

Tamil Nadu Government Buses: தமிழக முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய், தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களின் சார்பில், 300 புதிய பேருந்துகளின் சேவையை இன்று தொடங்கி வைத்தார். இந்த புதிய பேருந்துகளில் டீசல் மற்றும் சிஎன்ஜி மூலம் இயங்கும் பேருந்துகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இது, பொதுப் போக்குவரத்தை நவீனமயமாக்குவதற்கும், நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறங்களில் சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதற்குமான அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக பலரும் பாராட்டி வருகின்றன.
பல ஆண்டுகளாகவே தமிழகத்தில் சிஎன்ஜி பேருந்துகளுக்கு அதிக ஊக்கமும் ஆதரவும் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது புதிதாக அறிமுகம் ஆகியுள்ள 300 பேருந்துகளிலும் அதே சிஎன்ஜி ஆதரவு செயல்பாடு காணக்கிடைக்கிறது. இந்த நகர்வு பலரால் பாராட்டப்பட்டு வருகின்றது. புதிதாக வாங்கப்பட்ட 300 டீசல் மற்றும் சிஎன்ஜி (CNG) பேருந்துகளைச் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார். தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எட்டு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
VIDEO | Chennai: Tamil Nadu CM Vijay flags off 300 new Tamil Nadu State Transport Corporation buses, takes a ride in one of the newly launched buses. #TamilNaduNews #CMVijay— Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2026
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|MTC
|சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம்
|TNSTC
|விழுப்புரம், கும்பகோணம், சேலம், கோயம்புத்தூர், மதுரை மற்றும் திருநெல்வேலி ஆகிய மண்டலங்களைச் சேர்ந்த தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம்
|SETC
|நீண்ட தூரங்களுக்கு இடையிலான சேவைகளை வழங்கும் அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகம்
அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தைத் தவிர, மற்ற ஏழு போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்காகவே இந்தப் புதிய பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
300 புதிய பேருந்துகள் சுமார் 127.21 கோடி ரூபாய் செலவில் வாங்கப்பட்டுள்ளன. இன்று நடைபெற்ற விழாவில், கொடியசைத்து பேருந்து சேவையை தொடக்கி வைத்த அவர் பேருந்தில் ஏறி ஓட்டுநர், நடத்துனருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
சென்னை உள்ளிட்ட 6 கோட்டங்களில்
என மொத்தம் 300 பேருந்துகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளன.
புதிய பேருந்துகளின் அறிமுகத்துக்கான முக்கிய காரணங்கள்:
டீசல் மற்றும் சிஎன்ஜி (CNG) என இரு வகையான எரிபொருட்களிலும் இயங்கும் பேருந்துகள் இந்த புதிய தொகுப்பில் அடங்கும். நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் சேவைகளை விரிவுபடுத்தும் அதே வேளையில், பொதுப் போக்குவரத்தை நவீனமயமாக்குவதற்கான அரசின் முயற்சிகளை இது பிரதிபலிக்கிறது. பழமையான பேருந்துகளுக்குப் பதிலாக இந்தப் புதிய பேருந்துகள் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவரப்படுள்ளதால், மாநிலப் போக்குவரத்து நிறுவனங்களின் பயணிகள் சேவை நம்பகத்தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் பயண வசதி ஆகியவை மேம்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொடக்கத்தில், முதலமைச்சர் அவர்களின் பிறந்தநாளான ஜூன் 22 அன்று இந்தப் பேருந்துகளின் அறிமுக விழா நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதற்கான முன்னேற்பாடாக, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து புதிய பேருந்துகள் சென்னைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டு, கோயம்பேடு மற்றும் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. எனினும், பின்னர் இந்தத் தொடக்க விழா மாற்றியமைக்கப்பட்டு, இன்று நடந்தது. இன்று நடந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் இந்தப் பேருந்துத் தொகுப்பை முறைப்படி பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவந்தார்.
இயக்கத் தேவைகள் மற்றும் பயணிகளின் தேவை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், இந்தப் பேருந்துகள் ஏழு போக்குவரத்து நிறுவனங்களுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் என்று போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். விரிவுபடுத்தப்பட்ட மற்றும் நவீனமயமாக்கப்பட்ட பேருந்துத் தொகுப்பின் மூலம் மாநிலத்தின் பொதுப் போக்குவரத்து கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல், பயணிகளின் பயண அனுபவத்தை உயர்த்துதல் மற்றும் சிறந்த போக்குவரத்து வசதியை உறுதி செய்தல் ஆகியவற்றுக்காகத் தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வரும் தொடர் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகவே இந்தப் புதிய பேருந்துகளின் அறிமுகம் அமைந்துள்ளது. மேலும், இந்தப் புதிய பேருந்துகளின் வருகையானது, மாநிலம் முழுவதும் பேருந்து இயக்கத்தின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதோடு, அதிகரித்து வரும் பயணிகளின் தேவையையும் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் பூர்த்தி செய்ய உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.