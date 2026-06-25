Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /'போலாம் ரைட்....' 300 புதிய அரசு பேருந்துகளை தொடக்கிவைத்த முதல்வர் விஜய்: எந்த மாவட்டங்களுக்கு தெரியுமா?

'போலாம் ரைட்....' 300 புதிய அரசு பேருந்துகளை தொடக்கிவைத்த முதல்வர் விஜய்: எந்த மாவட்டங்களுக்கு தெரியுமா?

TN Government Buses: பொதுப் போக்குவரத்து வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில், புதிதாக வாங்கப்பட்ட 300 டீசல் மற்றும் சிஎன்ஜி (CNG) பேருந்துகளைச் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 25, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:16 PM IST
'போலாம் ரைட்....' 300 புதிய அரசு பேருந்துகளை தொடக்கிவைத்த முதல்வர் விஜய்: எந்த மாவட்டங்களுக்கு தெரியுமா?
Image Credit: CM Vijay Inaugurates New Buses (Photo: X / CMO Tamil Nadu) Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த சமந்தா! மீண்டும் சினிமாவில் இருந்து பிரேக்..
Samantha1 hr ago
2
CM Vijay2 hrs ago
3
Venezuela Earthquake3 hrs ago
4
Live News3 hrs ago
5
LPG3 hrs ago