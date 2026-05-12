/மாதம் ரூ.2,000 உதவித் தொகை..யாருக்கெல்லாம்? முதல்வர் விஜய்யின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

TN Government Latest Announcement: உலகத் தமிழராய்ச்சி நிறுவனம் வழங்கும் ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலைப் பட்டப் படிப்பிற்கான மாணவர் சேர்க்கை குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு ரூ.2,000 உதவித் தொகை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து முழுமையாக விவரத்தை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
TN Government Latest Announcement: தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றார். விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றது பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, பல்வேறு திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது தமிழ்நாடு அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, உலகத் தமிழராய்ச்சி நிறுவனம் வழங்கும் ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலைப் பட்டப் படிப்பிற்கான மாணவர் சேர்க்கை குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்கெனத் தமிழ்நாடு அரசால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பல்வேறு கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சிப் பணிகள் பல ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஏற்புடன் தமிழ் முதுகலைப் பட்டப் படிப்பு (M.A. Tamil) மற்றும் ஐந்தாண்டு ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு (Five Years integrated Post Graduate M.A. Tamil) மற்றும் தமிழ் முனைவர் பட்ட வகுப்பு (Ph.D.) ஆகியன இந்நிறுவனத்தில் ஆண்டுதோறும் தொடர்ந்து நடத்தப்பெற்று வருகின்றது.
இந்த நிறுவனத்தில் ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் தற்போது 2026-27ஆம் கல்வியாண்டில் ஐந்தாண்டு ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பிற்கான மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. நடப்பு கல்வியாண்டில் உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் படிக்க விரும்புபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுள் தேர்வின் அடிப்படையில் 15 மாணவர்களுக்கு திங்கள்தோறும் தமிழ்நாடு அரசால் ரூ.2000/-வீதம் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இருபாலருக்கான தனித்தனி கட்டணமில்லா விடுதி வசதி மற்றும் உணவு வசதி உள்ளது.
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் தமிழ் முதுகலைப் பட்டப் படிப்பு (M.A. Tamil) மற்றும் ஐந்தாண்டு ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு (Five Years integrated Post Graduate M.A. Tamil) மற்றும் தமிழ் முனைவர் பட்ட வகுப்பு (Ph.D.) படிக்க விரும்புபவர்கள் சேர்க்கைத் தொடர்பான விதிமுறைகள்/ தகவல்கள் மற்றும் விண்ணப்பத்தை www.ulakaththamizh.in என்ற இணைய முகவரியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது நேரில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
www.ulakaththamizh.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். நிறைவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் இறுதியாகப் படித்த கல்விச் சான்று மற்றும் மாற்றுச்சான்றிதழ் (சான்றொப்பமிடப்பட்டது) நகலுடன் இணைத்து நேரில் (அ) அஞ்சலில் இயக்குநர், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், இரண்டாம் முதன்மைச் சாலை. மையத் தொழில்நுட்பப் பயிலக வளாகம், தரமணி, சென்னை-600113 (தொலைபேசி 044-22542992) என்ற முகவரியில் 15.06.202 திங்கள் கிழமைக்குள்ளும் முதுகலை தமிழ்ப் பட்டப் படிப்பிற்கு 30.06.2026 செவ்வாய் கிழமைக்குள்ளும் சமர்ப்பித்திட வேண்டும். மேலும் தகவல் பெற மேற்காணும் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது நிறுவன வலைத்தளத்தில் பார்த்து தெரிந்துக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.