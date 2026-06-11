/முதல்வர் விஜய் வைத்த கோரிக்கைகள் - நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பேசியது என்ன?

CM Vijay In 11th NITI Aayog Meeting : டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற நிதி ஆயோக் கூட்டம் நிறைவு பெற்றது. இது திட்டக்குழுவுக்கு பதில் கொண்டுவரப்பட்ட நிதி ஆயோக்கின் 11வது ஆட்சிமன்றக் குழுவின் கூட்டமாகும். தமிழ்நாடு முதலமைச்சரான விஜய் இதில் பங்கேற்று பேசினார்.
"இந்தியாவில் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரமாக திகழும் தமிழ்நாடு, தனது உறுதித்தன்மையையும், தொடர் வளர்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தி வருகிறது. பெண்களின் கல்வி, சுகாதாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் தமிழ்நாடு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை எட்டி உள்ளது" என விஜய் பேசினார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் பேச்சின் சுருக்கத்தையும், முக்கியத் தகவல்களையும் இங்கு காணலாம்.
1.5 டிரில்லியன் டாலர் இலக்கு : வரும் 2036ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டை 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக உயர்த்துவதே அரசின் இலக்கு.
நான்கு முக்கிய தூண்கள்: இந்த வளர்ச்சி இளைஞர்கள், ஏழைகள், பெண்கள், விவசாயிகள் ஆகிய நான்கு தூண்களை அடிப்படையாக கொண்டது.
திறன் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு: ஆண்டுதோறும் 5 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு உதவித்தொகையுடன் கூடிய பணியிடைப் பயிற்சிகள் (Internships) மற்றும் திறன் பயிற்சிகள் வழங்க கோரிக்கை.
தொழில்நுட்பப் பயிற்சி: செயற்கை நுண்ணறிவை (AI) ஆட்சிமுறையில் பயன்படுத்துவதுடன், மாவட்டந்தோறும் AI, ஆழ்தொழில்நுட்பம் (Deep Tech), இணையப் பாதுகாப்பு, செமிகண்டக்டர் போன்ற துறைகளில் பயிற்சி அளிக்க ஒன்றிய அரசின் ஆதரவு கோரப்பட்டுள்ளது.
நீட் விலக்கு: சமூக, பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய கிராமப்புற மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதால் நீட் தேர்வை தமிழ்நாடு அரசு எதிர்க்கிறது . +2 பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் அடிப்படையில் மட்டுமே மருத்துவ சேர்க்கைக்கு (MBBS, BDS, AYUSH) அனுமதி வழங்கக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வறுமையற்ற தமிழ்நாடு இயக்கம் : பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களை அடையாளம் கண்டு, நிலையான வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்ய புதிய இயக்கம் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது .
கோயம்புத்தூரில் எய்ம்ஸ்: தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது எய்ம்ஸ் (AIIMS) மருத்துவமனையை கோயம்புத்தூரில் அமைக்க அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது, இதற்கான நிலத்தை மாநில அரசே வழங்கும் .
பணியிடப் பெண்கள்: இந்தியாவில் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் பெண்களில் 42% பேர் தமிழ்நாட்டில் உள்ளனர் .
சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை: பெண்களின் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த காவல் பணிகளுடன் கூடிய "சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை" (Singappen Special Force) மற்றும் சிறப்பு பாதுகாப்புப் பிரிவுகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: குறு, சிறு விவசாயிகளை உள்ளடக்கிய வகையில் ரூ.2,045 கோடி மதிப்பிலான கூட்டுறவு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது .
மீனவர் பாதுகாப்பு: பாக் வளைகுடா பகுதியில் பாரம்பரிய மீன்பிடி உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும், இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தானில் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள மீனவர்களையும், படகுகளையும் விடுவிக்க தூதரக நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
காலநிலைத் தாங்குதன்மை பெருந்திட்டம் 2045: புயல், வெள்ள பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள கடற்கரை நகரங்களில் நிரந்தர வெள்ளத்தடுப்பு கட்டமைப்புகளை உருவாக்க ஒன்றிய அரசின் ஆதரவு கோரப்பட்டுள்ளது .
தேசிய விண்வெளி உற்பத்தி மையம்: குலசேகரபட்டினத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள மையத்தை 'தேசிய விண்வெளி உற்பத்தி மையமாக' அறிவிக்கக் கோரிக்கை .
முக்கிய வழித்தடங்கள் (நெடுஞ்சாலை): செங்கல்பட்டு - திருச்சி (NH-32) மற்றும் திருச்சி - கரூர் - கோயம்புத்தூர் (NH-81) சாலைகளை 6 வழிச்சாலையாக மேம்படுத்துதல் மாதவரம் - சோழவரம் இடையே உயர்த்தப்பட்ட வழித்தடம் (Elevated Corridor) அமைத்தல்.
முக்கிய வழித்தடங்கள் (ரயில்): சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை அதிவேக ரயில் வழித்தடம் (High Speed Rail Corridor) அமைத்தல் .
பாரத்நெட்: தமிழ்நாட்டில் பாரத்நெட் 2-ஆம் கட்டத் திட்டம் 97% நிறைவடைந்துள்ளது .
ஒருங்கிணைந்த கல்வி : புதிய கல்விக் கொள்கையையோ அல்லது மும்மொழிக் கொள்கையையோ அமல்படுத்த வற்புறுத்தாமல், நிலுவையில் உள்ள ரூ.3,284 கோடி நிதியை எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும்.
ஒகேனக்கல் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் : ஒகேனக்கல் 3ஆம் கட்ட கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்திற்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட ரூ.2,283.40 கோடி ஒன்றிய நிதியை வழங்கக் கோரிக்கை .
திருக்குறளுக்கு அங்கீகாரம்: தமிழ்நாட்டின் தொன்மையான நூலான திருக்குறளை தேசிய இலக்கியமாக அறிவிக்க வேண்டும்.