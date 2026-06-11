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முதல்வர் விஜய் வைத்த கோரிக்கைகள் - நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பேசியது என்ன?

CM Vijay NITI Aayog Meeting : டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பேசிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், ஒன்றிய அரசுக்கு பல்வேறு கோரிக்கைகளை விடுத்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 11, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:43 PM IST
முதல்வர் விஜய் வைத்த கோரிக்கைகள் - நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பேசியது என்ன?
Image Credit: Image Credit : CM Vijay in NITI Aayog Meeting | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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முதல்வர் விஜய் வைத்த கோரிக்கைகள் - நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பேசியது என்ன?
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