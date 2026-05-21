/தவெக அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: 23 புதிய அமைச்சர்கள்... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?

TVK Cabinet Expansion: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட இருக்கும் சூழலில், அதில் எத்தனை பேருக்கு வாய்ப்புள்ளது, தவெக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளில் யார் யாருக்கு வாய்ப்புள்ளது என்பதை இங்கு அலசலாம்.
TVK Cabinet Expansion: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று (மே 21) விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் இந்த அமைச்சரவையில் இடம்பெற இருக்கின்றனர். அமைச்சரவை விரிவாக்க விழா இன்று காலை 10 மணிக்கு ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற இருக்கிறது.
ஏற்கெனவே, கடந்த மே 4ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் உள்பட மொத்தம் 10 பேர் கொண்ட அமைச்சரவை பதவியேற்றுக்கொண்டது. இந்நிலையில், இன்று 21 முதல் 23 பேர் வரை அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்க கூடும் என தெரிகிறது.
59 ஆண்டுகளுக்கு பின் காங்கிரஸ்: காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இரண்டு அமைச்சரவை இடங்கள் உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளன. கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் எம்எல்ஏ ராஜேஷ்குமார், மதுரை மேலூர் எம்எல்ஏ விஸ்வநாதன் ஆகியோர் இடம்பெறுகிறார்கள். இதில் விஸ்வநாதன், பொதுத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தலித் என்பது கூடுதல் சிறப்பு. சுமார் 59 ஆண்டுகளுக்கு பின் தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் இடம்பிடிக்கிறது.
விசிக மற்றும் ஐயூஎம்எல்: விசிக தரப்பில் ஒருவரும், இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தரப்பில் ஒருவரும் இந்த அமைச்சரவையில் இடம்பெற இருப்பதாக தெரிகிறது. இதில் 17 பேர் தவெக தரப்பில் பொறுப்பேற்க வாய்ப்புள்ளது. விசிக தரப்பில் திண்டிவனம் தொகுதி எம்எல்ஏ வன்னி அரசு மற்றும் ஐயூஎம்எல் தரப்பில் தஞ்சை பாபநாசம் தொகுதி எம்எல்ஏ ஏ.எம்.ஷாஜகான் ஆகியோருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தவெக தரப்பில் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும் வெளியாகி உள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் இந்த பட்டியலை காணலாம்.
1. பார்த்திபன் (சேலம் தெற்கு)
2. பர்வேஸ் (திருச்சி - அறந்தாங்கி)
3. ஆர்.வி. ரஞ்சித்குமார் (காஞ்சிபுரம்)
4. மரிய வில்சன் (சென்னை - ஆர்.கே. நகர்)
5. வி. ராஜ்குமார் (கடலூர்)
6. ஸ்ரீநாத் (தூத்துக்குடி)
7. விஜய் பாலாஜி (ஈரோடு கிழக்கு)
8. சத்யபாமா (திருப்பூர் வடக்கு)
9. விஜயலட்சுமி (நாமக்கல் - குமாரபாளையம்)
நிச்சயம், அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும், பல்வேறு சமூகங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் தவெக அமைச்சரவையில் இடமளிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த கால திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணியில் வாய்ப்பு கிடைக்காத, சரியான பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்காத சமூகங்களுக்கு விஜய்யின் அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்க அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது.
சென்னையை பொருத்தவரை தவெக சார்பில் 14 பேர் வெற்றிபெற்றிருந்தார்கள். அதில் அமைச்சரவையில் விஜய், என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, வெங்கட ரமணன், ராஜ்மோகன் என 5 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர். சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிராபகர் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் வெற்றிபெற்றவர். அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். எனவே, சென்னைக்கு போதுமான பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்பட்டதாகவே தெரிகிறது. இன்றும் மரிய வில்சனுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படலாம்.
அதேபோல், கன்னியாகுமரியில் தவெகவுக்கு உறுப்பினர்கள் யாருமில்லாத நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் கிள்ளியூர் எம்எல்ஏவுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது. அமைச்சர் கீதா ஜீவனை வீழ்த்தியதால் ஸ்ரீநாத்திற்கு வாய்ப்புள்ளது. இதேபோல், பெரிய வேட்பாளர்களை வீழ்த்தியவர்களுக்கும், அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றவர்களுக்கும் அமைச்சரவையில் இடம்கிடைக்கலாம். அவினாசி எம்எல்ஏ கமலி, மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகனை 15,373 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பெற்றவர். இவருக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.
தற்போதைய சமீபத்திய தகவலின் அடிப்படையில் 21 தவெக அமைச்சர்களும், 2 காங்கிரஸ் அமைச்சர்களும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற இருப்பதாகவும், சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் உள்ள பாரதியார் மண்டபத்தில் பதவி பிரமாணம் மற்றும் ரகசிய காப்பு பிரமாணத்தை எடுத்துக்கொள்ள இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதன்மூலம், விசிக மற்றும் ஐயூஎம்எல் அமைச்சரவையில் இடம்பெறவில்லை என தகவல்.