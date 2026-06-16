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இனி பவர்கட் இருக்காது.. CM விஜய் எடுத்த சூப்பர் நடவடிக்கை.. என்ன தெரியுமா?

 CM Vijay Latrest News: மின்பழுதுகளை சரி செய்ய 15,058 மின்பணியாளர்களை முறைப்படி நியமிக்க  முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், மாநிலம் முழுவதும் 121 புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் எனவும் முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 16, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:11 PM IST
இனி பவர்கட் இருக்காது.. CM விஜய் எடுத்த சூப்பர் நடவடிக்கை.. என்ன தெரியுமா?
Image Credit: CM Vijay Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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