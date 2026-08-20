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தென்மண்டல முதல்வர் மாநாடு: CM விஜய் வைத்த முக்கிய கோரிக்கைகள்.. என்னென்ன?

CM Vijay Southern Zonal Council: இன்று (20.08.2026) நடைபெற்ற 31வது தென்மண்டல முதலமைச்சர் மாநாடு கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளார். தொகுதி மறுரையறை முதல் நீட் தேர்வு வரை முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 20, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:55 PM IST
தென்மண்டல முதல்வர் மாநாடு: CM விஜய் வைத்த முக்கிய கோரிக்கைகள்.. என்னென்ன?
Image Credit: CM Vijay

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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