/தென்மண்டல முதல்வர் மாநாடு: CM விஜய் வைத்த முக்கிய கோரிக்கைகள்.. என்னென்ன?

CM Vijay Southern Zonal Council: தமிழகதத்தில் தென்மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாடு இன்று (ஆகஸ்ட் 20) நடைபெற்றது. 2002ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு, இன்று தென் மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாடு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெற்றது. தென்மண்டல கவுன்சில் சார்பில் இக்கூட்டம் நடைபெற்றது. சென்னை கோவளத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்ற. இந்த கூட்டத்தில் தென் மாநிலங்களின் பிரநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.
அதாவது, தமிழக முதல்வர் விஜய் விஜய், ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு, கேரள முதல்வர் சதீசன், கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் தென் மாநிலங்களின் முக்கிய பிரச்னைகள், விவகாரங்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. இந்த கூட்டம் அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் வந்த அமித் ஷாவை, முதல்வர் விஜய் வரவேற்று, அவருக்கு பரிசு கொடுத்தார். இக்கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய்யும், டி.கே.சிவக்குமாரும் அருகருகே அமர்ந்திருந்தனர். இக்கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளார்.
பெங்களூரு மற்றும் ஓசூர் இடையே மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். ஓசூர் வரை மெட்ரோ ரயில் திடடத்தை நீடிப்பதன் மூலம் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா ஆகிய இரு மாநிலங்களும் பயன்பெறும் எனவும் முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துளளார். மேலும், இருமாநில போக்குவரத்தையும் மேம்படுத்தும் என்றார்.
முல்லைப் பெரியார் அணை நீர்மட்டத்தை 150 அடியாக உயர்த்த வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். தமிழகத்தில் முக்கிய நீர்வளப் பிரச்னைகளில் ஒன்று முல்லைப் பெரியாறு அணை. நீண்ட காலமாக 150 அடியாக நீர்மட்டத்தை உயர்த்த வேண்டும் என தமிழக அரசு கேரளாவிடம் கோரிக்கை வைத்து வருகிறது. ஆனால், இதற்கு கேரளா மறுப்பு தெரிவித்து வருகிறது. எனவே, இந்த தென்மண்டல குழு கூட்டத்தில் முல்லைப் பெரியாறு அணை நீர்மட்டத்தை உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
மாண்புமிகு ஒன்றிய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் திரு.அமித் ஷா அவர்கள் தலைமையில் இன்று (20.8.2026) மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற்ற 31-வது தென் மண்டலக் குழுக் கூட்டத்தில், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் கலந்துகொண்டு வரவேற்புரையாற்றினார்.… pic.twitter.com/SCjYxlZrqG— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) August 20, 2026
மேலும், காவிரி நீர் தொடர்பான பிரச்னையில், காவிரி மேலாண்மை ஆணைய உத்தரவுகளை செயல்படுத்த வேண்டும் என மத்திய அரசிடம் முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். தென்மாநிலங்களுக்கு நிதி செலவின சுயாட்சி அதிகாரம் தேவை என தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டுக்கு நியாயமான நிதி பகிர்வு தேவை என்றும் ஜிஎஸ்டியை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
தமிழக மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார். தொகுதி மறுவரையறையில் தென்மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் குறையக் கூடாது என கோரிக்கை முன்வைத்துள்ளார். ஆனால், ஆகஸ்ட் 9 2026 அன்று நடந்த அனைத்து எம்.பி. க்கள் கூட்டத்திலும் ஆகஸ்ட் 12 2026 அன்று சட்டப்பேரவையிலும், ’தொகுதி மறுசீரமைப்பே கூடாது. தற்போது உள்ள 543 என்ற எண்ணிக்கையை உயர்த்தக் கூடாது’ என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.