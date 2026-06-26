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Fact Check: 3 கி.மீ., ஓடிய முதல் CM விஜய் தானா? ஆதவ் அர்ஜூனா கொடுத்த பில்டப்.. உண்மை என்ன?

CM Vijay Marathon News Fact Check: இந்தியாவிலேயே 3 கி.மீ மாரத்தான் ஓடிய ஒரே முதல்வர் விஜய் தான் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார். உண்மையில் முதல்வர் விஜய் தான் 3 கி.மீ வரை மாரத்தான் ஓடினாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதனின் உண்மை நிலவரம் குறித்து சோஷியில் மீடியாவில் கசிந்து வருகிறது. இதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 26, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:54 AM IST
Fact Check: 3 கி.மீ., ஓடிய முதல் CM விஜய் தானா? ஆதவ் அர்ஜூனா கொடுத்த பில்டப்.. உண்மை என்ன?
Image Credit: CM Vijay Marathon News Fact Check | Image Credit: X/@CMOTamil NaduSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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