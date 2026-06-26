/Fact Check: 3 கி.மீ., ஓடிய முதல் CM விஜய் தானா? ஆதவ் அர்ஜூனா கொடுத்த பில்டப்.. உண்மை என்ன?

CM Vijay Marathon News Fact Check: சர்வதேச போதைப் பொருள் எதிர்ப்பு நாளையொட்டி, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் விழிப்புணர்வு மாரத்தான் ஓட்டம் இன்று (ஜூன் 26) நடைபெற்றது. சென்னையில் காமராஜர் சாலையில் உள்ள அண்ணா நினைவிடம் அருகே இந்நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய் கலந்து கொண்டு, மாரத்தான் ஓட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். ஸ்டார்ட் Run ஸ்டாப் Drugs போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு ஓட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
மேலும், மாரத்தானை தொடங்கி வைத்ததும் இல்லாமல், மக்களோடு மக்களாக முதல்வர் விஜய்யும் மாரத்தான் ஓடியானர். அண்ணா நினைவிடத்தில் இருந்து ஔவையார் சிலை வரை 3 கி.மீ தூரத்திற்கு மாரத்தான் ஓடினார். முதல்வருடன், அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, என்.ஆனந்த், மரிய வில்சன், வெங்கட்ரமணன் உள்ளிட்டோர் இருந்தனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "இதுவரைக்கு இருந்து முதலமைச்சர்களிலேயே ஒரு மாரத்தானில் கலந்து கொண்டு, 3 கிலோ மீட்டர் வரை ஓடிய ஒரே முதல்வர் தமிழ்நாட்டிலும், இந்தியாவிலும் ஜோசப் விஜய் அண்ணன் தான். வேறு எந்த முதலமைச்சரும், தமிழ்நாடு வரலாற்றில் மாரத்தான் ஓடியது கிடையாது.
காலை 5 மணிக்கு ஷார்ப்பாக எழுந்து, 6.10 நிகழ்ச்சிக்கு வந்து, காலை 6.15 மணிக்கு மாரத்தான் ஓட ஆரம்பித்தார் முதல்வர் விஜய். நம்ம முதல்வர் விஜய் மாதிரி, தமிழ்நாடும் ஆரோக்கியமாக மாறப்போகிறது. இப்படியாக young-ஆன முதல்வர் இந்தியாவிலேயே இல்லை. இந்த அரசு இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களூக்கான அரசு தான்” என்று கூறினார்.
இந்தியாவிலேயே 3 கி.மீ மாரத்தான் ஓடிய ஒரே முதல்வர் விஜய் தான் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியது விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. இது தொடர்பாக சோஷியில் மீடியாவில் உண்மை தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. அதாவது, இந்தியாவிலேயே 3 கி.மீ மாரத்தான் ஓடிய ஒரே முதல்வர் விஜய் கிடையாது என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆதவ் அர்ஜுனா சொன்ன விஷயத்தின் உண்மைதன்மை குறித்து பார்ப்போம்.
ஆனால், விஜய்க்கு முன்னதாக ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா 21 கி.மீ வரை மாரத்தான் ஓடியுள்ளார். அதாவது, 2024, அக்டோபர் 16ஆம் தேதி ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வராக பதவியேற்ற உமர் அப்துல்லா, அதே ஆண்டில் அக்டோபர் 20ஆம் தேதி 21 கி.மீட்டர் வரை மாரத்தான் ஓடியுள்ளார். ஸ்ரீநகரில் உள்ள தால் ஏரிக்கரையில் நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட உமர் அப்துல்லா 2 மணி நேரத்தில் 21 கி.மீ வரை ஓடியுள்ளார்.
சராசரியாக ஒரு கிலோ மீட்டரை 5 நிமிடங்கள் 54 விநாடிகளில் கடந்ததாக அவர் தெரிவித்து இருந்தார். மேலும், பெங்களூரு உள்ளிட்ட பல நகரங்களுக்கு மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்காகவே பயணம் செய்யக் கூடியவர் உமர் அப்துல்லா. உமர் அப்துல்லா மட்டுமில்லாமல், ஹரியானா மாநில முதல்வர் நயாப்சிங் சைனி, கோவா முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் போன்றவர்கள் மாரத்தான் ஓடியதாக சமூக வலைதளங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.
I’m so damn pleased with myself today. I completed the Kashmir Half Marathon - 21 KM at an average pace of 5 min 54 sec per KM. I’ve never run more than 13 KM in my life & that too only ever once. Today I just kept going, propelled by the enthusiasm of other amateur runners like… pic.twitter.com/yZVjFz5oJ4— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 20, 2024
எனவே, இந்தியாவில் 3 கி.மீட்டர் மாரத்தான் ஓடிய முதல்வர், விஜய் இல்லை என்பது தெரியவருகிறது. அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா இந்தியாவிலேயே 3 கி.மீட்டர் மாரத்தான் ஓடிய ஒரே முதல்வர் விஜய் தான் என தவறான தகவலை கூறியுள்ளார். இதன்பிறகு, ஆதவ் அர்ஜுனாவே அதனை சரி செய்து கொண்டு, தமிழகத்தில் ஒரே முதல்வர் என கூறிவிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.