/Viral Video: CM விஜய்க்கு Checkmate வைத்த பிரக்ஞானந்தா.. தோற்றபின் முதல்வர் கொடுத்த ரியாக்ஷன்!

CM Vijay Praggnanandhaa Chess Viral Video: நார்வே செஸ் தொடரில் உலகின் முன்னனி வீரர்கள் பின்னுக்கு தள்ளி பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார். இதன் மூலம் நார்வே செஸ் தொடரில் வெற்றி பெற்ற முதல் இந்தியராக என்ற வரலாற்று சாதனையை பிரக்ஞானந்தா பெற்றார். நார்வே செஸ் தொடரில் ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமரை வீழ்த்தி நார்வே செஸ் சாம்பியன் பட்டத்தை 20 வயதான பிரக்ஞானந்தா பெற்றார். சாம்பியார் பட்டத்துடன் இன்று பிரக்ஞானந்தா சென்னை திரும்பினார்.
சென்னை திரும்பிய உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, அவர் தமிழக முதல்வர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து பாராட்டுகளை பெற்றார். சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நார்வே செஸ் சாம்பியன் பிரக்ஞானந்தா உடன் முதல்வர் விஜய் செஸ் விளையாடினார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும், இந்த சந்திப்பில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் சார்பில் உயரிய ஊக்கத் தொகையான 50 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்.
பிரக்ஞானந்தாவுடன் செஸ் விளையாடிய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்!— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) June 8, 2026
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இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ஜோசப் விஜய் இன்று (8.6.2026) தலைமைச் செயலகத்தில், நார்வே தலைநகர் ஆஸ்லோவில் நடைபெற்ற நார்வே செஸ் 2026 தொடரில் முதல் இந்தியராகப் பட்டத்தை வென்று, வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தாவிற்கு தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் சார்பில் உயரிய ஊக்கத் தொகையான 50 இலட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கினார். அப்போது, கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா அவர்கள் நார்வே செஸ் 2026 தொடரில் வெற்றி பெற்றதற்காக வழங்கப்பட்ட கோப்பையைக் காண்பித்து வாழ்த்துப் பெற்றார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தமிழக அரசு கூறுகையில், ”செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் தலைசிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கான சிறப்பு உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் (ELITE) கீழ் ஆண்டுதோறும் 30 இலட்சம் ரூபாய் உதவித்தொகையாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்களின் தலைமையின் கீழ், தமிழ்நாடு அரசு, விளையாட்டை ஒரு சக்திவாய்ந்த சமூக மாற்றக் கருவியாகக் கருதி செயலாற்றி வருகிறது. இளைஞர்களின் ஆற்றலை ஆக்கப்பூர்வமான வழியில் செலுத்தி, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை ஊக்குவித்து, சமூகத்தில் நேர்மறையான மாற்றத்தை உருவாக்குவதே அரசின் தலையாய நேர்மையான மற்றும் அறநெறி சார்ந்த நோக்கமாகும். தூய்மையான விளையாட்டுக் கலாச்சாரத்தை வளர்த்தெடுப்பதில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது.
அதனைச் செயல்படுத்தும் விதமாக தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மூலம். சென்னை. ஜவஹர்லால் நேரு விளையாட்டரங்கத்தில் "ஹோம் ஆஃப் செஸ்" என்ற தனிப்பட்ட சதுரங்க அகாடமி நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த அகாடமியின் மூலம் முறைப்படி பயிற்சி முகாம்களை நடத்துதல், வீரர்களின் செயல்திறனைக் கண்காணித்தல், சர்வதேச அளவிலான அனுபவத்தை வழங்குதல், நவீன கருவிகள் மற்றும் ஒத்திகை மென்பொருள்களின் மூலம் மேம்பட்ட பயிற்சி அளித்தல் போன்றவை வழங்கப்படுகிறது.
அத்துடன், மனவளப்பயிற்சி, முறையான திட்டமிடல் மற்றும் வீரர்களின் முழுமையான அறிவுத்திறன் வளர்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுவருகிறது. இந்த முயற்சி அனைத்து வயதினரையும், குறிப்பாக இளம் வீரர்களை ஊக்குவித்து, சர்வதேச மாஸ்டர் (IM) மற்றும் கிராண்ட்மாஸ்டர் (GM) போன்ற உயரிய சதுரங்கப் பட்டங்களைப் பெற வழிவகை செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது