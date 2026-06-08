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Viral Video: CM விஜய்க்கு Checkmate வைத்த பிரக்ஞானந்தா.. தோற்றபின் முதல்வர் கொடுத்த ரியாக்ஷன்!

CM Vijay Praggnanandhaa Chess Viral Video: சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நார்வே செஸ் சாம்பியன் பிரக்ஞானந்தா உடன் முதல்வர் விஜய் செஸ் விளையாடினார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும், இந்த சந்திப்பில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் சார்பில் உயரிய ஊக்கத் தொகையான  50 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 08, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:28 PM IST
Viral Video: CM விஜய்க்கு Checkmate வைத்த பிரக்ஞானந்தா.. தோற்றபின் முதல்வர் கொடுத்த ரியாக்ஷன்!
Image Credit: CM Vijay Praggnanandhaa Chess Viral Video (Image Source: X)

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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