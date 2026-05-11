ஐயோ அம்மா.. பணிப்பெண் செய்த வேலையால் பதறிய முதல்வர் விஜய்... வைகோ வீட்டில் சுவாரஸ்யம்

CM Vijay Vaiko Meet: தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக ஜோசப் விஜய் நேற்று (மே 10) பதவியேற்றார். விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றத்தில் இருந்தே பல்வேறு அரசியல் சார்ந்த மரபுகள் உடைக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, விஜய்யின் உடையில் இருந்து அனைத்திலும் மரபுகள் உடைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் நடந்தது. இன்றைய தினம் 232 எம்எல்ஏக்கள் இன்று பதவியேற்றனர்.
வைகோ சந்தித்த முதல்வர் விஜய்
இதனை முடித்துக் கொண்டு, தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து நேரடியாக ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வீட்டிற்கு சென்றார். அங்கு வீட்டு வாசலிலேயே நின்ற உதயநிதி ஸ்டாலின், விஜய்யை புன்னகையுடன் வரவேற்றார். தொடர்ந்து, விஜய், உதயநிதியும் ஆரத்தழுவி வரவேற்றனர். தொடர்ந்து, ஸ்டாலினையும் ஆரத்தழுவி வரவேற்றார்.
பின்பு, ஸ்டாலின், விஜய், உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் அமர்ந்து, சில நிமிடங்கள் பேசினார். தொடர்ந்து, ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் இருந்து அண்ணா நகரில் உள்ள மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வீட்டிற்கு முதல்வர் விஜய் சென்றார். வைகோவின் மகன் துரை வைகோ, வீட்டு வாசலுக் வந்து விஜய்க்கு மாலை அணிவித்து பொன்னாடை போர்த்தி வரவேற்றார். பின்னர், விஜய்யை வீட்டிற்குள் துரை வைகோ அழைத்து சென்றார். வீட்டிற்குள் சென்ற விஜய்க்கு பொன்னாடை போர்த்தி மாலை அணிவித்து வைகோ வரவேற்றார்.
பின்னர், வைகோ அவரது குடும்பத்தினரை விஜய்க்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார். மேலும், வீட்டு பணியாளர்களையும் விஜய்க்கு அவர் அறிமுகம் செய்து வைத்தார். அப்போது, விஜய்யின் காலில் பணிப்பெண் ஒருவர் விழுந்தார். இதனால், விஜய் சில நொடி பதறினார். மேலும், முதல்வா் விஜயை கண்டதும் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்த பணிப்பெண்கள் மகிழ்ச்சி மிகுதியில் கைகளை சுற்றி திருஷ்டி கழித்தனர். பதிலுக்கு முதல்வர் விஜய்யும் அவர்களுக்கு திருஷ்டி கழித்தார் பின்பு, இருவரும் வெளியே வந்து, வீட்டிற்கு வெளியே நின்று கையசைத்தனர். பின்பு, வைகோ, விஜய் இருவரும் வீட்டு வாசலில் நின்றப்படி, குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
வைகோ விஜய் பேசியது என்ன?
இதன் பின்பு, செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த வைகோ, ”அன்பு சகோதரர் முதல்வர் விஜய் எங்களது வீட்டிற்கு வந்து பூங்கொத்து கொடுத்து பொன்னாடை போர்த்தினார். மேலும், முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் வீட்டிற்கு சென்று பொன்னாடை போர்த்தினார். முதல்வர் விஜய்யின் இந்த செயல், அண்ணா அவர்கள் 1967ஆம் ஆண்டு செய்தது. 1967ஆம் ஆண்டு அறிஞர் அண்ணா தான் வெற்றி பெற்றதும், அனைத்து எதிர்க்கட்சி தலைவர்களின் வீட்டிற்கு சென்று வாழ்த்து பெற்றதை விஜய்யின் இந்த செயல் நினைவூட்டுகிறது.
அவரிடம் மதச்சார்பின்மையும், சமூக நீதியையும் ஜனநாயகத்தையும் பாதுகாக்கின்ற அரசாக திகழ்கிறது என்று பிரச்சார காலத்தில் கூறி வந்தீர்கள். உங்களது அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன். 1983ஆம் ஆண்டு விஜய்யின் தந்தை சந்திரசேகர் புதிய இல்லம் கட்டி அதற்கான திறப்பு விழாவிற்கு என்னை அழைத்தார். அப்போது, உங்கள் வீட்டிற்கு வந்தபோது விஜய்க்கு 9 வயதானது. 18 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, மதுரை விமான நிலையத்தில் நான் அமர்ந்திருந்த போது, தொலைவில் என்னை பார்த்து வேகமகா என்னை நோக்கி வந்து பேசினார்.
அப்போது, விஜய் காட்டிய மரியாதையும், பண்பும் என்னை சிலிர்க்க வைத்தது. திரையுலகில் இருக்கும் இவர், இவ்வளவு பண்பாடோடு இருந்தார். இந்த நினைவுகளை தற்போது அவரிடம் கூறி நினைவூட்டினேன். எனக்கு உங்களை பிடிக்கவும் என்றும் உங்களது பேச்சை பிடிக்கும் என்று விஜய் கூறினார். உங்கள் பேச்சை நான் விரும்பி ரசித்து இருக்கிறேன். மிகப்பெரிய சக்தியாக விஜய் உருவாகி உள்ளார். விஜய்யின் இந்த செயல் தமிழகத்தில் ஆரோக்கியமான அரசியலை ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவர் முன்னெடுத்துள்ளார்" என்று கூறினார்.