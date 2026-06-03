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முதல்வர் விஜய் - எடப்பாடி சந்திப்பு நடந்ததா? போட்டு உடைத்த கே.பி.முனுசாமி!

Admk On CM Vijay: எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்க ஜோசப் விஜய் தரப்பிலோ, தவெக அலுவலகத்திலிருந்தோ யாரும் நேரம் கேட்கவில்லை என்று அதிமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.  எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்க முதல்வர் விஜய்யை நேரம் கேட்டதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் கூறியதற்கு, தற்போது கே.பி.முனுசாமி பதிலடி கொடுத்துள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 03, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:26 PM IST
முதல்வர் விஜய் - எடப்பாடி சந்திப்பு நடந்ததா? போட்டு உடைத்த கே.பி.முனுசாமி!
Image Credit: Admk On CM Vijay

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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