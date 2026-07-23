/ஜனநாயகன் ரிலீஸ்! தலைமைச் செயலகம் செல்லாத முதல்வர் விஜய்.. இதுதான் காரணம்

CM Vijay Jana Nayagan Release: கோலிவுட் சினிமாவில் 30 வருடங்களாக கொட்டிக்கட்டி பரந்த விஜய், தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று இருக்கிறார். இவரது கடைசி படமான ஜனநாயகன் இன்று தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகாவில் வெளியாகி உள்ளது. ஜனநாயகன் இந்தாண்டு ஜனவரி மாதம் பொங்கலுக்கு வெளியாக வேண்டி இருந்தது. ஆனால், ஜனநாயகன் படத்தின் சென்சார் பிரச்னையால் படம் வெளியாகுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
பல மாதங்களுக்கு பிறகு, ஜூலையில் தான் ஜனநாயகன் படத்திற்கு 'ஏ' சான்றிதழ் கிடைத்துது. தொடர்ந்து, இன்று காலை 9 மணிக்கு தமிழகத்தில் உள்ள திரையரங்குகளில் முதல்வர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் வெளியாகி உள்ளது. இதனை ரசிகர்கள், தவெகவினர் கொண்டாடி வருகின்றனர். வெடி வெடித்து, விஜய்யின் கட்அவுட்டுக்கு பால் அபிஷேகம் என பல அட்ராசிட்டிகளை தவெகவினர், ரசிகர்கள் செய்து வருகிறது.
இதற்கிடையில், முதல்வர் விஜய் நேற்று இரவே ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்துவிட்டார். தொடர்ந்து, இன்று அமைச்சர்கள் பலரும் திரையரங்கில் படம் பார்த்து வருகின்றனர். நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் வெடித்து வரும் நிலையில், அமைச்சர்கள் தியேட்டரில் ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்தது பெரும் விமர்சனத்திற்குள்ளாகி உள்ளது.
இப்படியாக இருக்கும் நிலையில், இன்று (ஜூலை 23) முதல்வர் விஜய் தலைமைச் செயலகம் வரவில்லை என கூறப்படுகிறது. தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதல்வரான பிறகு, தினந்தோறும் தவறாமல் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்துவிடுகிறார். காலை 9 மணிக்கு தலைமைச் செயலகம் வரும் விஜய், மாலை 4 மணிக்கு தான் வீட்டிற்கு திரும்புவதாக சொல்லப்படுகிறது.
அன்றயை நாள் முழுவதும் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து அலுவல் பணிகளை அவர் மேற்கொள்வார். மேலும், அன்றைய கோப்புகளை அன்றே கையெழுத்திடுவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. மேலும், சாப்பாட்டிற்கு கூட வீட்டிற்கு செல்லாமல், தலைமைச் செயலகத்திலேயே சாப்பிட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளிவந்தன. இந்த சூழலில் தான், ஜனநாயகன் படம் இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. நேற்று இரவே அடையாரில் உள்ள தாகூர் ஃபிலிம் சிட்டில் தனது கடைசி படத்தை முதல்வர் விஜய் பார்த்துவிட்டார்.
விஜய்யுடன் சேர்ந்து அவரது குடும்பத்தினரும், தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் ஜனநாயகன் படம் பார்த்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த சூழலில், இன்று தமிழகம் முழுவதும் 1000க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் ஜனநாயகன் படம் வெளியானது. இந்த நிலையில், முதல்வர் விஜய் தலைமைச் செயலகத்திற்கு செல்லவில்லை என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
முதல்வர் விஜய் இன்று தலைமைச் செயலகத்திற்கு செல்லாதது பேசும் பொருளாக மாறியுளளது. முதல்வர் விஜய் ஏன் தலைமைச் செயலகம் செல்லவில்லை? ஜனநாயகன் காரணமா? என பல கேள்விகள் எழுந்துள்ளது. அதோடு, இதற்கு பின்பு தலைமைச் செயலகம் செல்வாரா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. ஆனால், முதல்வர் விஜய் இன்று தலைமைச் செயலகம் செல்லாதது தொடர்பாக எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளிவரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜனநயாகன் படத்தை பார்க்க சென்ற அமைச்சர்கள் பலரும் தியேட்டரில் தேம்பி தேம்பி அழுதுள்ளனர். அமைச்சர்கள் ஆனந்த், முகமது பர்வேஸ், விக்னேஷ் ஆகியோர் அழுதுள்ளனர். மேலும், கரூர் மாவட்ட மதியழகனும் தியேட்டரில் அழுதுள்ளனர். அதோடு, அருண்ராஜ் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களும் ஜனநாயகன் படம் பார்த்துள்ளனர். டெல்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் நீட் தேர்வுக்கு போராட்டங்கள் வெடித்துள்ள நிலையில், இந்த சூழலில் அமைச்சர்கள் படம் பார்த்தது பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது.