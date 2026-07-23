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ஜனநாயகன் ரிலீஸ்! தலைமைச் செயலகம் செல்லாத முதல்வர் விஜய்.. இதுதான் காரணம்

CM Vijay Jana Nayagan Release: தமிழகம் முழுவதும் இன்று முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் வெளியாகி உள்ள நிலையில், முதல்வர் விஜய் இன்று (ஜூலை 23) தலைமைச் செயலகத்திற்கு செல்லவில்லை என தகவல்கள் கசிந்து வருகிறது. மேலும், அமைச்சர்களும் திரையரங்குகளில் படம் பார்த்தவாறு இருக்கின்றனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 23, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:00 PM IST
ஜனநாயகன் ரிலீஸ்! தலைமைச் செயலகம் செல்லாத முதல்வர் விஜய்.. இதுதான் காரணம்

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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