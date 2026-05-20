/CM விஜய் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்! 10 மணிக்குள் ஆபீஸில் இருக்கணும்.. இல்லன்னா லீவ்

CM Vijay : முதல்வர் விஜய், அதிகாரிகள் அனைவரும் காலை 10 மணிக்குள் ஆபிஸில் இருக்க வேண்டும் என்று ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக கட்டளையிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
CM Vijay : “இருந்தாலும் சிஎம் ரொம்ப Strict பா” என்று சொல்ல வைக்கும் வகையில் தான் ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்து விஜயின் செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன. சென்னை தலைமை செயலகத்தின் ஊழியர்கள் பல பேர் தாமதமாக பணிக்கு வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்ததையடுத்து, முதல்வர் விஜய் சில கண்டிப்பான உத்தரவுகளை பிறப்பித்திருக்கிறார்.
அரசு அதிகாரிகள் பல தங்களின் வேலை நேரத்திற்குள் வீட்டுக்கு கிளம்பி விடுவதாகவும், உரிய நேரத்திற்கு சரியாக வருவதில்லை என்றும் பல வருடங்களாக குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றன. விஜயின் ஆட்சியிலும் இது தொடர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து அதிரடி ஆக்சன் எடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்த முதல்வர் விஜய், ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறார். தலைமைச் செயலகத்தில் பணிபுரியும் அதிகாரிகள் காலை 10 மணிக்குள் பணிக்கு வர வேண்டும் என தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் வாய்மொழியாக உத்தரவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
அனைவரும் சரியாக காலை 10 மணிக்குள் தலைமை செயலகத்திற்கு வரவேண்டும் என முதல்வர் விஜய் வாய்மொழியாக உத்தரவு பிறப்பித்ததையடுத்து, அதிகாரிகள் அனைவரும் அவர் கூறியதற்கு மறுநாளில் இருந்து காலை 10 மணிக்குள் தனிமை செயலகத்திற்கு வருவதாக கூறப்படுகிறது. அங்கு பணிபுரியும் சுமார் 90% தலைமை செயலக பணியாளர்கள் 10 மணிக்குள்ளாக்கு பணிக்கு வருகை தந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தலைமைச் செயலகத்தில் சுமார் 40க்கும் மேற்பட்ட துறைகளில் 5500 ஊழியர்களுக்கும் மேல் பணியாற்றிய வருவதாக கூறப்படுகிறது. அதிகாரிகள் தாமதமாக வருவதால் அலுவலக செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதன் அடிப்படையில், விஜய் இந்த உத்தரவினை பிறப்பித்திருக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் விஜய், தனது வேலையை செய்வதற்காக தினமும் காலை 9:30 மணியிலிருந்து 10 மணிக்குள் அலுவலகத்திற்கு வந்து விடுவதாக உயர் அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். முதல்வரே இப்படி சரியான நேரத்திற்கு வரும்போது நாங்களும் அதே நேரத்தில் பின்பற்றுகிறோம் என உயர் அதிகாரிகள் பல தங்களுக்கு கீழ் பணிபுரிபவர்களுக்கு தெரிவித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
10 மணிக்குள் அதிகாரிகள் தங்கள் துருக்கிகளில் இருக்க வேண்டும் என்பது விஜயின் உத்தரவாம். அதையும் மீறி தாமதமானால், 10.10 வரை மட்டுமே தாமதத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்படுமா. இதற்கு மேல் தாமதமாக வந்தால் வருகை பதிவேடு மூடப்பட்டு வராதவர்களாக பதிவு செய்யப்படலாம் அல்லது விடுப்பு நாளாக அது எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று விஜய் வாய்மொழி உத்தரவு குறிப்பிட்டு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
பொதுவாக தலைமை செயலக பணியாளர்களின் அதிகாரப்பூர்வ நேரமாக இருப்பது, காலை 10.10 மணியில் தொடங்கி மாலை ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து வரை இருக்கும் எனக்கு கூறப்படுகிறது. இந்த நேரத்தை விஜய்யுமே பின்பற்றுகிறாராம். அதே போல, வீட்டிலிருந்து கொண்டு வரும் மதிய உணவைத்தான் விஜய், தனது அலுவலக அறையிலேயே உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு விட்டு வேலையை தொடர்வதாக அவருடன் பணிபுரியும் உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தலைமைச் செயலகத்தில் பணிபுரியும் அதிகாரிகள் அனைவரும் காலை 10 மணிக்குள் அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டும் என்று வாய்மொழி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதிகாரிகள் தாமதமாக பணிக்கு வருவது மற்றும் அலுவலக செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படுவது குறித்து புகார்கள் எழுந்ததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
விஜயின் உத்தரவுக்குப் பிறகு சுமார் 90% பணியாளர்கள் காலை 10 மணிக்குள் அலுவலகத்திற்கு வர தொடங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
40க்கும் மேற்பட்ட துறைகளில் 5500க்கும் அதிகமான ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
10.10 மணி வரை மட்டும் தாமதத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்படலாம் என்றும், அதற்கு பிறகு வந்தால் வருகை பதிவேடு மூடப்பட்டு விடுப்பு நாளாக பதிவு செய்யப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.