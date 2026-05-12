இது விஜய் சர்க்கார்... 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

CM Vijay TASMAC Closure: முதலமைச்சர் விஜய்யின் அடுத்த அதிரடியாக 717 டாஸ்மாக் கடைகளை அடுத்த இரண்டு வாரங்களில் மூட உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 12, 2026, 09:00 AM IST
  • தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 4,765 டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன.
  • கடந்த நிதியாண்டில் மட்டும் ரூ.48,344 கோடி வருவாயை டாஸ்மாக் ஈட்டியது.
  • இதில் 717 கடைகளை தவெக குறிவைத்து மூடுகிறது.

CM Vijay TASMAC Closure: முதலமைச்சர் விஜய் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து பல்வேறு அதிரடி நகர்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். முதலமைச்சர் விஜய் அவர் பதவியேற்ற மேடையிலேயே மூன்று திட்டங்களை செயல்படுத்த கையெழுத்திட்டார்.

விஜய்யின் டார்கெட் டாஸ்மாக்

200 யூனிட் இலவச மின்சார, சிங்கப்பெண் அதிரடி மகளிர் படை, போதைப்பொருள் தடுப்பு சிறப்பு படை உள்ளிட்ட திட்டங்கள் உடனடியாக செயல்படுத்த முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார். நேற்று முதல்முறையாக சட்டப்பேரவைக்கு வந்து பின்னர், ஸ்டாலின், வைகோ, அன்புமணி, சீமான் இல்லங்களுக்கு நேரில் சென்று அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்றிருக்கிறார். அந்த வகையில், பெண்கள், குழந்தைகள், பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக இருக்கும் டாஸ்மாக் கடைகளை விஜய் குறிவைத்திருக்கிறார்.

முதலமைச்சர் விஜய் போட்ட உத்தரவு

முதலமைச்சராக முதல் இரண்டு நாள்களிலேயே பலரையும் கவனம் ஈர்த்திருக்கும் விஜய், அடுத்த அதிரடியாக தமிழ்நாடு அரசுக்கு அதிக வருவாயை ஈட்டித்தரும் டாஸ்மாக் கடைகளை மூட விஜய் முடிவெடுத்துள்ளார். 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "பொதுமக்கள் நலன் கருதி வழிபாட்டுத்தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் அருகில் இருந்து 500 மீட்டர் வரை அமைந்துள்ள 717 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகளை இரண்டு வாரத்திற்குள் மூடுமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  அரசு கண்டறிந்த இனங்கள்      மூடப்படும் கடைகள் எண்ணிக்கை
         வழிபாட்டுத் தலங்கள்                         276 கடைகள்
         கல்வி நிறுவனங்கள்                              186 கடைகள்
          பேருந்து நிலையங்கள்                         255 கடைகள்
                 மொத்தம்                         717 கடைகள்

மேலும் தொடர்ந்து அதில், "தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகத்தால் (TASMAC) 4,765 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் தற்போது நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதில், வழிபாட்டுத்தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் அருகிலிருந்து 500 மீட்டர் வரை அமைந்துள்ள கடைகளை ஆய்வு செய்து கண்டறியுமாறு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்னும் 2 வாரங்களில் மூடப்படும்

விஜய்யின் உத்தரவின்பேரில், இந்த மூன்று இனங்களில் 717 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் செயல்பட்டு வருவது கண்டறியப்பட்டதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. பொதுமக்கள் நலனைக் கருத்தில்கொண்டு வழிபாட்டுத் தலங்கள் அருகில் இருக்கும் 276 கடைகள், கல்வி நிறுவனங்கள் அருகில் இருக்கும் 186 கடைகள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் அருகில் இருக்கும் 255 கடைகள் என மொத்தம் 717 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் கண்டறியப்பட்டதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்த 717 கடைகள் அடுத்த இரண்டு வாரத்திற்குள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

படிப்படியாக குறையும் டாஸ்மாக் கடைகள்

2011ஆம் ஆண்டில் அதிமுக ஆட்சிக்கு வரும்போது 6,800க்கும் அதிமான டாஸ்மாக் டைகள் இருந்தன. 2019இல் சட்டப்பேரவையில் அளிக்கப்பட்ட தகவலின்படி, டாஸ்மாக் கடைகள் 5,198 ஆக குறைந்தது. கடந்த திமுக ஆட்சியிலும் மேலும் 500 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன. இதன்மூலம், தற்போது தமிழ்நாட்டில் 4,765 டாஸ்மாக் கடைகள் தற்போது இயங்கி வருகின்றன. தமிழ்நாடு அரசுக்கு டாஸ்மாக் கடைகள் மூலம் கடந்த நிதியாண்டில் மட்டும் ரூ.48,344 கோடி வருவாய் கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

போதைக்கு எதிரான அதிரடி நடவடிக்கை

ஏற்கெனவே, விஜய்க்கு பெண்கள், இளைஞர்களின் ஆதரவு அமோகமாக இருக்கும் சூழலில், தற்போது 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடும் விஜய்யின் இந்த நடவடிக்கை மேலும் அவரின் செல்வாக்கை உயர்த்தும் நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது. பெண்கள், இளைஞர்கள், முதியவர்கள், போதைக்கு எதிராக செயல்படும் செயற்பாட்டாளர்கள் மத்தியில் விஜய்யின் அதிரடி நடவடிக்கையை வரவேற்றுள்ளனர்.

இதன்மூலம், குழந்தைகள், பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படாமல் தடுக்கலாம் என்றும் சட்டம் ஒழுங்கு சார்ந்த பிரச்னைகளை கட்டுப்படுத்தலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா உள்ளிட்ட பல்வேறு போதைப்பொருள்கள் புழங்கும் நிலையில், இளைஞர்களின் வாழ்வு பெரும் கேள்விக்குறியாக உள்ளதாக பல்வேறு தரப்பினர் குற்றஞ்சாட்டினர். இதை தடுக்க போதைப்பொருள் தடுப்புச் சிறப்பு படையை விஜய் அவர் பொறுப்பேற்ற முதல் நாளிலேயே செயல்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

