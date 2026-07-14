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பெண் தொழிலாளருக்கு கை கொடுக்க மறுத்தாரா முதல்வர் விஜய்? வைரல் வீடியோ! நடந்தது என்ன?

Perambur Vijay Handshake Controversy: பெரம்பலூருக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட பணிகளை தொடங்கி வைக்க சென்ற முதலமைச்சர் விஜய், அங்கு ஒரு பெண் தொழிலாளருக்கு கை கொடுக்க மறுத்தது சர்ச்சைக்கு உள்ளாகி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 14, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:43 AM IST
பெண் தொழிலாளருக்கு கை கொடுக்க மறுத்தாரா முதல்வர் விஜய்? வைரல் வீடியோ! நடந்தது என்ன?
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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