/பெண் தொழிலாளருக்கு கை கொடுக்க மறுத்தாரா முதல்வர் விஜய்? வைரல் வீடியோ! நடந்தது என்ன?

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் நின்று 54 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து முதலமைச்சரான பின்னர் நேற்றுதான் முதல் முறையாக பெரம்பூர் தொகுதிக்கு வருகை தந்தார். முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அத்தொகுதி மக்கள் பூக்களை தூவி உற்சாக வறவேற்பு கொடுத்தனர்.
பெரம்பூர் தொகுதியில் பல்வேறு நலத்திட்ட பணிகளை தொடங்கி வைத்தார். குறிப்பாக தனது எம்எல்ஏ அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த அவர் பொதுமக்கள் தங்கள் குறைகளை எளிதாக தெரிவிக்க அலுவலக வளாகத்தில் புதிய இ சேவை மையத்தையும் தொடங்கி வைத்தார். மேலும், தவெக அரசின் புதிய குடும்ப அட்டை விநியோகத்தையும் தொடங்கி வைத்து முதற்கட்டமாக 10 பயனாளிகளுக்கு ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்ட்டை வழங்கினார். மேலும், ரேஷன் கடைகளுக்கு நேரில் சென்று சிலருக்கு ரேஷன் பொருட்களையும் வழங்கினார்.
அதேபோல் மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தின் மின்சார பேருந்து சார்ஜிங் பணிமனைக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த நிலையில்தான், முதலமைச்சர் விஜய் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு கை கொடுக்காதது சர்ச்சைக்குள்ளாகி உள்ளது.
அதாவது முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு மேற்கொண்டபோது, அவரை அங்கிருந்த பெண் பணியாளர்கள் சூழ்ந்தனர். அப்போது அவர்களை அழைத்து போட்டோ எடுத்துக்கொள்ளலாம் என அழைத்தார். அங்கு வந்த பெண் பணியாளர் ஒருவர் முதல்வர் விஜய்க்கு கை கொடுக்க கையை நீட்டினார். அப்போது அவரை பார்த்தும் முதல்வர் விஜய் கை கொடுக்கவில்லை. அவரை சுற்றி இருந்த பாதுகாப்பாளர்கள் கை கொடுக்க வேண்டாம் என கூறி புகைப்படம் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டனர்.
இது சமூக வலைத்தளங்களில் பேசும்பொருளாகி உள்ளது. எதிர்கட்சியை சேர்ந்த தொண்டர்கள் பலரும் கடுமையாக சாடி வருகின்றனர். இதுவே சினிமா நட்சத்திரங்கள், தொழிலதிபர்களாக இருந்திருந்தால், கை கொடுத்திருப்பார் என சாடி வருகின்றனர். மேலும், ஏன் தொழிலாளர்களிடம் கை கொடுக்க மாட்டாரா எனும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.