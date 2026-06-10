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மாதம் ரூ. 4000.. விஜய் கையில் எடுத்த மெகா திட்டம்! யாருகெல்லாம்? முழு விவரம்

வேலையில்லாத பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.4,000 நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம் குறித்து அரசு தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருவதாகவும், இதற்கான தகுதி வரம்புகள் அடங்கிய அரசாணை விரைவில் வெளியாகும் என்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் ஜா. முகமது பர்வேஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 10, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:44 PM IST
மாதம் ரூ. 4000.. விஜய் கையில் எடுத்த மெகா திட்டம்! யாருகெல்லாம்? முழு விவரம்
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R Balaji

R Balaji

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