/மாதம் ரூ. 4000.. விஜய் கையில் எடுத்த மெகா திட்டம்! யாருகெல்லாம்? முழு விவரம்

முதலமைச்சர் விஜய் இளைஞர்களுக்கு ரூ. 4000 கொடுக்கும் திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளார். சிங்கப்பெண் அதிரடிபடையை தொடங்கி வைத்த நிலையில், அடுத்ததாக இத்திட்டத்தை அமல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கு முன்பாக பல்வேறு வாக்குறுதிகளை கொடுத்திருந்தார். அதில் முக்கியமான ஒன்று வேலையில்லாத பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ. 4000. இளைஞர்கள் பலர் படித்துவிட்டு நமது தமிழகத்தில் வேலையில்லாமல் இருந்து வருகின்றனர். படித்து முடித்த அவர்கள் வேலை தேடும் காலத்தில் வீட்டின் உதவியை எதிர்பார்க்காமல் அவர்களின் செலவை அவர்கள் பார்த்துக்கொள்ளும் நோக்கில் இத்திட்டத்தை தவெக அறிவித்தது.
இந்த நிலையில், இத்திட்டத்தை அமல்படுத்த தமிழக அரசு தற்போது ஆலோசித்து வருகிறது. இது தொடர்பான தகவலை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் பகிர்ந்துள்ளார்.
சென்னை கிண்டியில் நடைபெற்ற அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களுக்கான (ITI) மாணவர் சேர்க்கை மற்றும் தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஜா. முகமது பர்வேஸ் பங்கேற்றார். நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், மாநிலத்தில் இளைஞர்களின் திறன்களை மேம்படுத்தி வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் நோக்கில் அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.4,000 நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம் குறித்து அரசு பரிசீலனை செய்து வருவதாகவும், அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தொடர்பாக விரிவான ஆய்வு நடைபெற்று வருவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார். மேலும், இந்த திட்டத்திற்கான தகுதி வரம்புகள், விண்ணப்பிக்கும் முறைகள் குறித்த முழு விவரம் விரைவில் அரசாணையாக வெளியாகும் என ஜா. முகமது பர்வேஸ் தெரிவித்தார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் கடந்த மே 10 ஆம் தேதி தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். இன்றுடன் தவெக அரசு ஆட்சிக்கு வந்து சரியாக ஒரு மாத காலம் ஆகிவிட்டது. இதுவரை தவெக முழுமையாக நிறைவேற்றிய வாக்குறுதி என்றால் அது இரண்டே இரண்டு வாக்குறுதிகள்தான்.
அதாவது, 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம் என்ற வாக்குறுதி கொடுத்த நிலையில், அத்திட்டத்தில் கையெழுத்திட்டு அதனை முதலமைச்சர் விஜய் நிறைவேற்றினார். அதன் பின்னர் பெண்கள் பாதிகாப்பிற்காக கொடுக்கப்பட்ட சிங்கப்பெண் அதிரடி படை வாக்குறுதியை நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
மற்றபடி, முதலமைச்சர் விஜய் கொடுத்த மகளிருக்கு ரூ. 2500 என்ற வாக்குறுதியை இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை. அது வழக்கம்போல் ரூ. 1000 மகளிர் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தை படிபடிப்பாக தவெக அரசு உயர்த்த திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது இளைஞர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் முனைப்பில் முதலமைச்சர் விஜய் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.