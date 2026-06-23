/அனைத்து ஊழல்களும் தோண்டி எடுக்கப்படும், யாரும் தப்பிக்க முடியாது - முதலமைச்சர் விஜய்

ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது இன்று பதிலுரை வழங்கிய முதலமைச்சர் விஜய், முந்தைய ஆட்சியில் நடைபெற்ற அனைத்து ஊழல்களும் தோண்டி எடுக்கப்படும், யாரும் தப்பிக்க முடியாது என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார். அவர் பேசும்போது, எதிர்ப்பவர்கள் எதிர்கட்சி என்பதற்காக எங்கள் ஆட்சி மீது ஆயிரம் பழி போடலாம், ஆனாலும் தமிழக மக்களுக்கு உண்மையை உணர்த்த வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை என்றார். மின்வெட்டை பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு மின்மிகை மாநிலமாக இருந்தாலும் கடந்த காலங்களின் ஏற்பட்ட நிர்வாக குளறுபடிகளும், மின்சார சாதனங்கள் மற்றும் மின் மாற்றிகளில் ஏற்படும் பழுதாலும் வேண்டுமென்றே சிலரின் நடவடிக்கைகளாலும் இந்த மின்வெட்டிற்கு காரணமாக உள்ளது என முதலமைச்சர் கூறினார்.
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பேசும்போது, " சட்டம் முழுங்கை பத்தி பேச்சு வந்தது.சட்டம் ஒழுங்கு சரியா இருக்கணும் அப்படின்றதுல எங்களுக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது. கண்டிப்பா லா அண்ட் ஆர்டர் கரெக்டா இருக்கணும். கரெக்டா இருக்கும் இருக்க வைப்போம். அதே மாதிரி பெண்கள் பாதிக்கப்படுறதையும் இங்க யாராலும் சகிச்சுக்கவே முடியாது. அதுக்கான கடுமையான நடவடிக்கைகள் நம்ம அரசு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடைப்படை கூட அது்கான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்தான்" என்றார்.
"நம் அரசினுடைய நிர்வாக திறன் அதை பத்தி பேசுறவங்களுக்கு இந்த ஊரடிச்சு உலையில போட்டு ஊழல் மேல ஊழலா செஞ்சுகிட்டு அதிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு பேர்தான் நிர்வாகத்த திறன் அப்படின்னு சொன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழல் செய்யற நிர்வாக திறனை நம்ம அரசு ஒரு நாளும் செய்யாது. பொட்டி பெட்டியா பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பெட்டியை வச்சு எல்லாம் செஞ்சுகிட்டு போதை பொருள் பாதுகாவல் கழக மாடல் அரசாங்கம் செஞ்ச ஒவ்வொரு ஊடலா வெளியில வந்துகிட்டு இருக்கு டாஸ்மார்க்ல என்னது பார்ட்டி பண்ட் பார்ட்டி பண்ட் கட்சி நிதி அப்படின்ற பேர்ல அடிச்ச கொள்ளை எல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா இப்போ கவர்மெண்ட்ோட கஜானாவுக்குள்ள கொண்டு சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம்."
இந்த டாஸ்மாக் மாதிரியே பல டிபார்ட்மெண்ட்லையும் மறுபடியும் சொல்றேன் கட்சி நிதி என்ற பேர்ல அடிச்ச கொள்ளையை ஒன்னு ஒன்னா கவர்மெண்ட்டோட கஜானாக்குள்ளேயே கொண்டு சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கறாங்க இப்பவும் சொல்றேன் மக்கள் பணத்தில இருந்து ஒரு பைசா கூட தொட மாட்டோம், தொடவும் விடமாட்டோம், இதுக்கு முன்னாடி தொட்டவங்களையும் விடமாட்டோம்.
ஒவ்வொரு ஊழலா வெளியில வரும்.ஒவ்வொரு வேஷமா கலைஞ்சிரும் போலையே. இங்க இருக்கிற நிறைய பேரு நடுங்கி போயி இதுல நம்ம மேல அவதூற வேற இப்ப புதுசா ஒரு வெப்பன் ஒன்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்ன தெரியுமா அவங்க தயவா தான் நம்ம ஆட்சி நடக்குதாம் மக்கள் தயவால இந்த ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு மனசாட்சி உள்ள சக்திகளோட ஆதரவால இந்த ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு. நாங்கதான் அனுப்பி வச்சோம் நாங்கதான் அனுப்பி வச்சோம் அப்படின்றாங்களே அனுப்பி வச்சவங்களுக்கு மினிஸ்ட்ரில இடம் கொடுத்தா ஏன் கதறறீங்க? ஏன் இவ்வளவு கோவம்? ஏன் இவ்வளவு கதறல்ஸ்?" என்றும் ஆக்ரோஷமாக கேள்வி எழுப்பினார் முதலமைச்சர் விஜய்.