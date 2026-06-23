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அனைத்து ஊழல்களும் தோண்டி எடுக்கப்படும், யாரும் தப்பிக்க முடியாது - முதலமைச்சர் விஜய்

அனைத்து ஊழல்களும் தோண்டி எடுக்கப்படும், யாரும் தப்பிக்க முடியாது என முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 23, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:57 PM IST
அனைத்து ஊழல்களும் தோண்டி எடுக்கப்படும், யாரும் தப்பிக்க முடியாது - முதலமைச்சர் விஜய்
Image Credit: Vijay Latest Speech

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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