/கரூர் கூட்டநெரிசல் : காவல்துறை அலர்ட் செய்யாதது ஏன்? - CM விஜய் கேட்ட கேள்விகள்

CM Vijay Karur Speech : கரூர் மாவட்டத்திற்கு முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் இன்று (ஜூலை 10) கரூர் மாவட்டத்திற்கு வருகை தந்துள்ளார். கரூரின் வெண்ணெய்மலை பகுதியில் நடந்த தவெகவின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசினார்.
அப்போது கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் குறித்தும் அவர் சில கருத்துகளை தெரிவித்தார். 41 பேர் உயிரிழந்த அச்சம்பவம் தவெகவுக்கு எதிராக தீட்டப்பட்ட சதி என மீண்டும் ஒரு முறை விஜய் பேசியுள்ளார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "மக்களை சந்திக்க வேண்டும், மக்கள் பிரச்சனைகளை எடுத்து பேச வேண்டும், அதுக்காகத்தான் இந்த மக்கள் சந்திப்பு பயணத்தை தொடங்கி திருச்சி, அரியலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், நாமக்கல், கரூர் என சென்றுகொண்டிருந்தோம்.
அரியலூரில் அந்த நிகழ்ச்சி முடித்துவிட்டு, பெரம்பலூர் போகும் முன்னாடி, அந்த பெரம்பலூர் காவல்துறை வந்து எங்களை அலர்ட் செய்தார்கள். 'கூட்டம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, லேட் ஆயிடுச்சு, வராதீங்க' என்றார்கள்.
எனவே எங்களுக்கு வேறு வழியில்லை. காவல்துறை சொன்னால் நம்ம அதை மதித்துதானே ஆக வேண்டும். அதே நேரத்தில், பெரம்பலூர் மக்களோட அந்த பாதுகாப்பையும் மனதில் வைத்துக்கொண்டு, ஒரு மனவலியோடுதான் திரும்பிச் சென்றோம். பின்னர், பெரம்பலூர் தொகுதி மக்களுக்கு மன்னிப்பும் கேட்டோம்.
அதே மாதிரி நாமக்கல்லில் அந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு கரூர் வரும்போது, அந்த கரூர் காவல்துறை எங்களை அலர்ட் பண்ணி இருக்கலாம் அல்லவா?
'இல்ல சார், இங்க எதிர்பார்த்ததைவிட கொஞ்சம் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது, கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை, வராதீர்கள்' என சொல்லியிருக்கலாம். காவல்துறை நினைத்திருந்தால் அந்த நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்திருக்கலாம்.
ஏதோ தவறாக இருக்கிறது, ஏதோ தவறாக தோன்றுகிறது என நினைத்துவிட்டாலே, அந்த நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்ய முழு உரிமையும் அவர்களுக்கு உள்ளது. எங்களிடம் கேட்க வேண்டும் என்ற அவசியமே கிடையாது. ஆனால் அதெல்லாம் எதுவுமே செய்யாமல், அந்த நெடுஞ்சாலையில் இருந்து அந்த இடத்திற்கு காவல்துறையே எங்களை உள்ளே அழைத்து வந்த அந்த நாடகமெல்லாம் இருக்கு பாருங்க...
நம்பிட்டேங்க, முழுசா நம்பிட்டேன். அன்று இருந்த அந்த கரூர் போலீஸ்... பேசும்போது நன்றி எல்லாம் சொன்னேன் அவர்களுக்கு... எனக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு நாடகம் நடக்கும் என்று...
இதற்கெல்லாம் யார் காரணம்? இதெல்லாம் யார் சொல்லி செய்தார்கள்? இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க, ஒருவேளை அப்படி நடந்தா இப்படி பண்ணுங்க, ஒருவேளை இப்படி நடந்தா... இந்த மாதிரி அறிவுரைகள் எல்லாம் கொடுத்து அந்த பிரஷர் போடுறது யார்?
அந்த சம்பவத்தில் நாம் யாரையெல்லாம் இழந்துள்ளோம் தெரியுமா? ஒரு டிவியில் என் படமோ, பாட்டோ வந்துச்சுன்னா, 'அம்மா விஜய் மாமா, அம்மா விஜய் மாமா' என அவர்களின் அம்மாவிடம் சிரித்துக்கொண்டே, அந்த டிவி ஸ்கிரீனை போய் தொட்டு முத்தம் கொடுத்துக்கொண்டு இருந்த என் அக்கா, தங்கைகளின் தங்க பிள்ளைகளை இழந்திருக்கோம்.
மழலை சிரிப்பு கூட சரியா வராதபோதும், ஒரு பேப்பர் மேகஸினில் என் போட்டோவை பார்த்தால் அதை சிரிச்சுகிட்டு, அந்த கள்ளங்கபடம் இல்லாத அந்த சிரிப்பு, அந்த கடவுள் மாதிரி இருக்கிற அந்த பச்ச பிள்ளைகளை இழந்திருக்கோம். என் அக்கா, தங்கச்சி, அண்ணன், தம்பி, குடும்ப உறவுகளை இழந்து, அந்த வலியோடு இருக்கிற என்னை நீங்க ஏளனமா பேசுறீங்களா? என் மேல பழிய தூக்கி போடுறீங்களா?" என ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து அவர், "இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துவிட்டது, இது ஏன்?, எதனால்?, அதற்கான பின்னணி என்ன?, அந்த வலியோட வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தவனை, 'ஓடி ஒழிஞ்சுட்டான்' என்று வேற சொல்றீங்களா...? வாய் வாய்ன்னு ஒன்னு இருந்தா என்ன வேணாலும் பேசுவீங்களா...?
மக்களே, நான் உங்ககிட்டயே கேக்குறேன்... அன்னைக்கு அத்தனை மக்கள் கூட்டம் இருந்ததே, அதற்கு தகுந்த மாதிரி போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்களா...?
'இந்த இடத்தை எடுத்துக்க சொல்லி நாங்க தான் சொன்னோம்' என்று ஒரு போலீஸ் அதிகாரி பேட்டி கொடுக்கிறார், அதற்கு என்ன அர்த்தம்? இவ்வளவு வலி, இவ்வளவு காயங்கள் கொடுத்துட்டு, பழியை தூக்கி நம்ம மேல போட்டுட்டு, அதில் ஒரு அரசியல் ஆதாயம் தேடுறீங்களே? இதுல வாய் கூசாம சட்டப்பேரவையில் ஸ்டாலின், நம்ம மேல திருப்பி விட்டு, அங்க ஒரு அரசியல் செய்யறாரே, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்...?
நமக்காக வந்திருக்கிற மக்களை காக்க வைப்பதற்கு நான் ஒன்னும் ஆதாயம் தேடுற அரசியல்வாதி எல்லாம் கிடையாது. மக்களுக்காக அரசியலுக்கு வந்தவன் இந்த விஜய். எனக்காக எல்லாமும் கொடுத்த என் மக்களுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, மக்களுக்காக மட்டுமே அரசியலுக்கு வந்தவன் இந்த விஜய். அவங்களுக்காக நன்றி கடன் செலுத்துவதற்காக மட்டுமே அரசியலுக்கு வந்தவன் இந்த விஜய். உங்களுக்கு தான் இந்த விஜய்யை பற்றி நல்லா தெரியுமே...
ஆனா நம்ம எல்லாருக்குமே இத்தனை வலிகள், காயங்கள் கொடுத்தவங்களுக்கு இந்த 2026 தேர்தல்ல தக்க பதிலடி கொடுத்துவிட்டீர்கள். ஆனால் அது மட்டுமே போதாது மக்களே. காலகாலத்துக்கும் இனி எழுந்திருக்கவே முடியாத அளவுக்கு நிரந்தரமான ஒரு பதிலடியை நீங்க கொடுத்துகிட்டே இருக்க வேண்டும்" என பேசினார்.
நமக்கு ஏற்பட்ட வேதனையான சம்பவத்தை, நமக்கு எதிரான சதியை, சூழ்ச்சியை இனி வரும் தலைமுறைக்கு தெரியப்படுத்த கரூரில் தவெக சார்பில் நினைவுச் சின்னம் அமைக்கப்படும் என விஜய் அறிவித்துள்ளார்.