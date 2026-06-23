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விஜய் vs உதயநிதி : தேசிய கீதம் 2 முறை பாடலாமா? CM கேள்விக்கு உதய் பதில்!

Vijay Vs Udhayanidhi Stalin : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று அனல்பறக்கும் விவாதங்கள் நடைப்பெற்றது. சட்டசபையில் இருமுறை தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது குறித்து சர்ச்சை எழுந்த நிலையில், அதற்கு “திமுக”வும் இப்படி செய்திருக்கிறது என்று தவெக தலைவரும் முதல்வருமான விஜய் ஒரு நிகழ்வை முன்வைத்தார். இது குறித்து, உதயநிதி பேசியிருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 23, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:18 PM IST
விஜய் vs உதயநிதி : தேசிய கீதம் 2 முறை பாடலாமா? CM கேள்விக்கு உதய் பதில்!
Image Credit: Vijay Vs Udhayanidhi Stalin | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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