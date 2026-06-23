/விஜய் vs உதயநிதி : தேசிய கீதம் 2 முறை பாடலாமா? CM கேள்விக்கு உதய் பதில்!

Vijay Vs Udhayanidhi Stalin : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை, ஜூன் 23ஆம் தேதியான இன்று கூடியது. இதற்கு முன்னர், தவெக ஆட்சி குறித்தும் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து அவர்கள் செய்த விஷயங்கள் குறித்தும் எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்பட பல சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கேள்விகளை முன்வைத்து விளக்கம் கேட்டிருந்தனர். இதற்கு, தமிழ்நாடு முதல்வரும் தவெக தலைவருமான சி.ஜோசப் விஜய் பதிலுரை அளித்தார்.
தவெக ஆட்சியமைத்து, சட்டப்பேரவை முதன்முதலாக கூடிய போது அதில் தமிழ்நாட்டின் பொறுப்பு அளுநர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர் கலந்து கொண்டிருந்தார். இந்த தாெடக்க விழாவில் முதலாவதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது. இதற்கு அடுத்து தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது. சட்டப்பேரவை முடியும் போதும், இரண்டாவது முறையாக தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது. இது குறித்து திமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
ஏற்கனவே, முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு பதிலாக ‘வந்தே மாதரம்’ பாடல் பாடப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அனைத்து அரசு விழாக்களிலும் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துதான் பாடப்பட வேண்டும் என்று சிபிஐ, சிபிஐஎம் உள்பட பல கட்சிகள் கண்டனங்களை தெரிவித்தன. இதையடுத்து, இப்போதும் அதே போன்ற நிகழ்வு நடந்துள்ளதாக எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டின. “ஆளுநருடன் ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் செய்துள்ளீர்களா?” என்று எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார்.
தங்களுடைய ஆட்சியில், சட்டப்பேரவையில் இரு முறை தேசிய கீதம் பாடப்பட்டதாக சொல்வதாக எதிர்கட்சியினர் கூறுவதாகவும், இதற்காக தான் ஒரு சம்பவத்தை நினைவு கூற விரும்புவதாகவும் கூறியிருந்தார். “2021ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதியன்று நடந்த தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்றாண்டு விழா பற்றி, உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா? அந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் அவர்களின் உருவப்படத்தை மாண்புமிகு குடியரசு தலைவர் திறந்து வைத்தார். அந்த நிகழ்ச்சியில் தேசிய கீதத்திற்கு பின்பு இரண்டாவது முறையாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்படும் என்று சொன்னது நினைவு இருக்கா? முத்தமிழறிஞர் இருந்த அவையில் தமிழை இரண்டாவது இடத்திற்கு தள்ளியது யார் என்று நினைவு இருக்கிறதா?” என்று பேசியிருந்தார்.
எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், விஜய்யின் இந்த பேச்சுக்கு பதில் அளித்திருக்கிறார். “ஏன் தேசிய கீதம் 2 முறை பாடப்பட்டது என கேள்வி கேட்டிருந்தேன். அதற்கு கலைஞருடைய படத்திறப்பிற்கு குடியரசு தலைவர் வந்திருந்தார். அப்போது, நீங்கள் இதையே செய்தீர்கள் என சொல்கிறார். ஒரு முதலமைச்சருக்கு இந்த Protocol கூட தெரியாமல் இருப்பது வருத்தத்திற்குரியது. குடியரசு தலைவர் வந்தால், அவருக்கென ஒரு Protocol இருக்கிறது. ஆளுநருக்கு அப்படியெதுவும் கிடையாது” என்று கூறியிருந்தார்.
முதல்வர் விஜய், இன்று சட்டமன்றத்தில் பேசிய விஷயங்கள் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது. குட்டி ஸ்டோரி சொல்கிறேன் என்கிற பெயரில், “உங்க அப்பா இங்கதான் இருப்பாருன்னு சொன்னாங்க..எங்க அவர கானோம்” என்று பேசியதற்கு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் எழுந்துள்ளது. உதயநிதி ஸ்டாலின், இது குறித்து வெளிப்படையாகவே “சட்டமன்றத்தை விஜய் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஆக்கியிருக்கிறார்” என்று பேசியிருக்கிறார்.
மேலும், முதலமைச்சரின் பதிலுரையில் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளும், பஞ்ச் டைலாக்கும் மட்டும்தான் இருந்ததே தவிர, மின்வெட்டு, விவசாயிகள் பிரச்சனை, மோசமாகி இருக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு, வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கான திட்டங்கள் பற்றி எந்த பதிலும் இல்லை. எதிர்க்கட்சிகள் தூண்டுதலில் விவசாயிகள் போராடுவதாக விவசாயிகளை அவர் கொச்சை செய்ததும் கண்டிக்கத்தக்கது” என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.