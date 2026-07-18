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Census 2027: ‘சேப்தான், செஞ்சிடுங்க... ’ CM விஜய் சுய பதிவு செஞ்சிட்டாரு, நீங்க?

Tamil Nadu Census 2027: மக்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக, இந்த செயல்முறை தொடங்கிய முதல் நாளிலேயே (ஜூலை 17) முதல்வர் விஜய் இணையவழி சுய-பதிவை செய்தார்.  அந்த விவரம் தமிழக அரசு சார்பில் சமூக ஊடக பக்கங்களில் வெளியிடப்பட்டது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 18, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:24 PM IST
Census 2027: ‘சேப்தான், செஞ்சிடுங்க... ’ CM விஜய் சுய பதிவு செஞ்சிட்டாரு, நீங்க?
Image Credit: CM Vijay registers via Self Enumeration in Census 2027 (Photo: X / @CMOTamilnadu)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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Census 2027: ‘சேப்தான், செஞ்சிடுங்க... ’ CM விஜய் சுய பதிவு செஞ்சிட்டாரு, நீங்க?
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