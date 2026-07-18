/Census 2027: ‘சேப்தான், செஞ்சிடுங்க... ’ CM விஜய் சுய பதிவு செஞ்சிட்டாரு, நீங்க?

CM Vijay on Tamil Nadu Census 2027: 2027-ஆம் ஆண்டுக்கான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் ஒரு பகுதியாக இணையவழி சுய-பதிவு (self-enumeration) நடைமுறை நேற்று தொடங்கியுள்ளது. இதன் பாதுகாப்பு குறித்துத் தமிழக மக்களுக்கு உறுதியளித்த முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய், அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாகத் தங்கள் குடும்ப விவரங்களைப் பதிவு செய்யுமாறு குடிமக்களைக் கேட்டுக்கொண்டார்.
மக்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக, இந்த செயல்முறை தொடங்கிய முதல் நாளிலேயே (ஜூலை 17) முதல்வர் விஜய் இணையவழி சுய-பதிவை செய்தார். அந்த விவரம் தமிழக அரசு சார்பில் சமூக ஊடக பக்கங்களில் வெளியிடப்பட்டது.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (17.7.2026) தலைமைச் செயலகத்தில், தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நடைபெறவுள்ளதை முன்னிட்டு, இணையவழியில் சுய விவரங்களைப் பதிவு செய்தார்.#CMJosephVijay pic.twitter.com/iFww6kCeEn— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 17, 2026
"இணையவழி சுய-பதிவு நடைமுறை மூலம் எனது குடும்ப விவரங்களைப் பதிவு செய்துள்ளேன். மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் கீழ் சேகரிக்கப்படும் அனைத்துத் தரவுகளும் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும். நாம் அனைவரும் இணைந்து இந்தப் முக்கியமான கணக்கெடுப்புப் பணியில் பங்கேற்று, அதனை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்வோம்," என்று கூறி முதலமைச்சர் விஜய் இந்த செயல்முறையில் கலந்துகொள்ள மக்களை ஊக்கப்படுத்தியுள்ளார்.
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநரகத்தின் இணையதளத்தில் தனது சொந்தக் குடும்ப விவரங்களைப் பதிவு செய்த பிறகு, நாடு தழுவிய அளவிலான இந்தக் கணக்கெடுப்புப் பணியில் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்குமாறு சமூக ஊடகப் பதிவு ஒன்றின் வாயிலாக முதலமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
அன்பார்ந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வணக்கம்!— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 17, 2026
நம் மாநிலத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கு முக்கியமான மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு இன்று தொடங்குகிறது. இது வெறும் எண்ணிக்கை இல்லை, நீங்கள் வழங்கும் தகவல்கள்தான் எல்லா திட்டங்களுக்குமான அடிப்படையாகும். எனவே,… pic.twitter.com/fvA6pX24Jq
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்பது வெறும் எண்ணிக்கையை அறிந்துகொள்வது மட்டுமல்ல, மாறாகப் பல்வேறு அரசு நலத்திட்டங்களைத் திட்டமிடுவதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் அடிப்படையாக அமையும் ஒரு மிக முக்கியமான பணி என்று அவர் குறிப்பிட்டார். துல்லியமான தரவுகளின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்திய அவர், சுய-பதிவு நடைமுறையின்போது ஒவ்வொரு குடும்பமும் முழுமையான மற்றும் உண்மையான தகவல்களை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.
மேலும், இணையவழி சுய-பதிவு வசதியை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறும், 2027-ஆம் ஆண்டுக்கான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வெற்றிகரமாக நடைபெறத் தங்கள் பங்களிப்பை வழங்குமாறும் அவர் பொதுமக்களை ஊக்குவித்தார்.
தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு. ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரும், 2027-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்குமாறு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்ட தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், தமிழ்நாட்டில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ள மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டமான 'சுய-கணக்கெடுப்பு' முறையில் பொதுமக்கள் தங்களைப் பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.
மக்கள் மாளிகை, தமிழ்நாடு – செய்தி வெளியீடு— LOK BHAVAN, TAMIL NADU (@lokbhavan_tn) July 17, 2026
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு. ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் அவர்கள், 2027-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்குமாறு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.#Census2027 #DigitalCensus #NewIndia #ViksitBharat… pic.twitter.com/nJ7MZggC7F
2027 மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டத்தின் கீழ், வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பிற்கான (HLO) சுய கணக்கெடுப்பு (self-enumeration) வசதி, தமிழ்நாட்டில் நேற்று தொடங்கியது. இது இரு கட்டங்களாக நடைபெறும்: