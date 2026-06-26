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மாரத்தான் போட்டியில் ஓடிய CM விஜய்... அதிகாலையில் முதல்வரின் 'ஸ்பெஷல் மெசேஜ்'

CM Vijay : சர்வதேச போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெறும் மாரத்தான் போட்டியை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (ஜூன் 26) அதிகாலையில் தொடங்கிவைத்தார். தொடர்ந்து, இளைஞர்களுக்கு பெரும் அறிவுரையையும் வழங்கினார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 26, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:02 AM IST
மாரத்தான் போட்டியில் ஓடிய CM விஜய்... அதிகாலையில் முதல்வரின் 'ஸ்பெஷல் மெசேஜ்'
Image Credit: Image Credits : CM Vijay in Anti Drugs Marathon | Image Source : Screengrab - Youtube/TNDIPRSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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மாரத்தான் போட்டியில் ஓடிய CM விஜய்... அதிகாலையில் முதல்வரின் 'ஸ்பெஷல் மெசேஜ்'
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