/மாரத்தான் போட்டியில் ஓடிய CM விஜய்... அதிகாலையில் முதல்வரின் 'ஸ்பெஷல் மெசேஜ்'

CM Vijay Latest News : சர்வதேச போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெறும் மாரத்தான் போட்டியை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (ஜூன் 26) அதிகாலையில் கொடி அசைத்து தொடங்கிவைத்தார்.
சென்னை மெரினா கடற்கரை அருகே உள்ள காமராஜர் சாலையில் பேரறிஞர் அண்ணா நினைவிடம் அருகே, சர்வதேச போதைப்பொருள் தடுப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டியை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கிவைத்தார்.
முன்னதாக, வெள்ளை போர்டில் 'Start Run, Stop Drugs' எனும் இந்த மாரத்தான் போட்டியின் கருப்பொருளை எழுதிய விஜய், தொடர்ந்து 'ஸ்போர்ட்ஸை எடு; டிரக்ஸை விடு' என தனது ஸ்டைலில் இளைஞர்களுக்கு இன்று அதிகாலையிலேயே மெசேஜ் சொல்லியிருக்கிறார். தொடர்ந்து 'நான் போதைப் பழக்கத்திற்கு உள்ளாக மாட்டேன்' என தொடங்கும் போதைப்பொருளுக்கு எதிரான உறுதிமொழியை முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழியை, மாரத்தான் போட்டியின் பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரும் வழிமொழிந்தனர்.
அதைப்போல், இந்த மாரத்தான் போட்டியில் முதலமைச்சர் விஜய்யும் கலந்துகொண்டு ஓடினார். அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, வெங்கட ரமணன், மரிய வில்சன் உள்ளிட்டோரும் இதில் கலந்துகொண்டனர். தலைமை செயலாளர் சாய் குமார், தமிழ்நாடு டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால், சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உள்ளிட்டோரும் மாரத்தான் போட்டியில் பங்கேற்றனர்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டுத்துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT) சார்பில் சர்வதேச போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு இந்த மாரத்தான் போட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வால்வீச்சு வீராங்கனை பவானி தேவி, ஹாக்கி வீரர் ரியாஸ் உள்ளிட்டோரும் இதில் பங்கேற்றனர். அரசு அதிகாரிகளும் இதில் பங்கேற்றனர். சுமார் 10 ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள், மாணவ - மாணவியர்கள் இந்த மாரத்தான் போட்டியில் பங்கேற்றனர்.
சென்னை காமராஜர் சாலையில், அண்ணா நினைவிடத்தில் மாரத்தான் போட்டியில் தொடங்கியது. மொத்தம் 5.5 கி.மீ., வரை இந்த மாரத்தான் ஓட்டம் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. அண்ணா நினைவிடத்தில் தொடங்கி, கலங்கரை விளக்கம் அருகே ஔவையார் சிலைக்கு எதிரே உள்ள ஔவை சண்முகம் சாலையில் திரும்பி, மீண்டும் தீவுத்திடலில் மாரத்தான் நிறைவுபெறும் என திட்டமிடப்பட்டது.
இதில் முதலமைச்சர் விஜய் அண்ணா நினைவிடத்தில் தொடங்கி, ஔவையார் சிலை வரை ஓடினார். சுமார் 2 கி.மீ., தூரம் வரை ஓடிய விஜய், இடையிடையே தனது ஓட்டத்தை நிறுத்தி, ஓய்வெடுத்த விஜய், பின் மீண்டும் ஓடத்தொடங்கினார். விஜய் இந்த மாரத்தான் போட்டியை தொடங்கிவைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், இவ்வளவு தூரம் வரை முதலமைச்சர் ஓடுவார் என பலரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. விஜய்யும் மாரத்தான் போட்டியில் ஓடியிருப்பது, அங்கிருந்த இளைஞர்கள், பார்வையாளர்கள், பொதுமக்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது. போதைப்பொருளுக்கு எதிராக மட்டுமின்றி, 52 வயதிலும் முதலமைச்சர் விஜய் இந்தளவிற்கு உடற்தகுதியுடன் இருப்பதும் பலரை வியப்படைய வைத்துள்ளது.