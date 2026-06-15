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முதல்வர் விஜய், சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு இன்று செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் விசாரணை

CM Vijay Sangeetha Divorce Case: முதல்வர் விஜய் மனைவி சங்கீதா தொடர்ந்த வழக்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 20ஆம் தேதி விசாரணக்கு வந்தது. எனினும், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் காரணமாக வழக்கின் விசாரணையை தள்ளி வைக்க விஜய் தரப்பு கோரிக்கை விடுத்தது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 15, 2026, 02:05 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:05 AM IST
முதல்வர் விஜய், சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு இன்று செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் விசாரணை
Image Credit: CM Vijay Samgeetha Divorce Case (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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