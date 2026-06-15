/முதல்வர் விஜய், சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு இன்று செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் விசாரணை

CM Vijay Sangeetha Divorce Case: தமிழக முதல்வர் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா இடையிலான விவாகரத்து வழக்கு இன்று (ஜூன் 15) செங்கல்பட்டு மாவட்ட குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது. சமீபத்தில் திரு ஜோசப் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளதை அடுத்து இந்த வழக்கு தற்போது அதிக கவனம் பெற்றுள்ளது.
முன்னதாக, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல்வரின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். தொடக்கத்த்தில் இந்த வழக்கு சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் இருந்தது. அதன் பிறகு, பிப்ரவரியில் இது செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.
முதல்வர் விஜய் மனைவி சங்கீதா தொடர்ந்த வழக்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 20ஆம் தேதி விசாரணக்கு வந்தது. எனினும், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் காரணமாக வழக்கின் விசாரணையை தள்ளி வைக்க விஜய் தரப்பு கோரிக்கை விடுத்தது. அதனை ஏற்ற நீதிமன்றம், வழக்கு விசாரணையை ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது. அதன் படி, இன்று வழக்கு விசாரணைக்கு வருகிறது.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரும் தவெக கட்சியின் நிறுவனருமான ஜோசப் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விஜய், இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் விவாகரத்து கோரி சென்னை நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். ஒரு நடிகையுடன் தனது கணவருக்குத் திருமணத்திற்குப் புறம்பான உறவு இருப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், அவரால் தான் தொடர்ச்சியான மனரீதியான கொடுமை மற்றும் புறக்கணிப்புக்கு ஆளானதாகவும் சங்கீதா கூறினார். விஜய் மற்றும் திரிஷா இடையே உறவு இருப்பதாக நீண்ட காலமாக வதந்திகள் நிலவி வந்த நிலையில், விஜய்யின் விசுவாசமின்மை குறித்து சங்கீதா முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் அந்த ஊகங்களுக்கு ஒருவித நம்பகத்தன்மையை அளித்தன.
விஜய் மற்றும் சங்கீதாவின் விவாகரத்து தொடர்பான விசாரணை இன்று (ஜூன் 15-ஆம் தேதி) நடைபெறவுள்ளது. இதற்கிடையில், பிரிந்து வாழும் இந்தத் தம்பதியினர், பிரிவுக்குப் பதிலாக மீண்டும் இணைவதற்கான முயற்சிகளில் திரைமறைவில் ஈடுபட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தங்கள் கருத்து வேறுபாடுகளை அமைதியான முறையில் தீர்த்துக்கொள்ள விஜய் மற்றும் சங்கீதா இடையே பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து இரு தரப்பிலிருந்தும் அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் எதுவும் இல்லாத போதிலும், சமீபத்திய வாரங்களில் அவர்கள் மீண்டும் இணைவது குறித்த ஊகங்கள் வலுத்துள்ளன. விஜய் மற்றும் சங்கீதா இடையே தகவல் பரிமாற்றத்திற்கும், ஒருமித்த கருத்தை எட்டுவதற்கும் விஜய்யின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் உதவி வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இந்தக் கூற்றுகள் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
சமீபத்தில் பல பொது நிகழ்வுகளுக்கு முதல்வர் விஜய் நடிகை திரிஷாவுடன் சென்று வந்துகொண்டிருக்கிறார். இந்த நேரத்தில்தான் அவரும் சங்கீதாவும் மீண்டும் இணைவது குறித்த தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்ற விழாவில் அவரது மனைவியும் குழந்தைகளும் கலந்துகொள்ளாத நிலையில், திரிஷாவும் அவரது பெற்றோரும் அந்த அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்வில் முன்வரிசையில் அமர்ந்திருந்தனர். மே மாத இறுதியில் அஜித் குமாரின் தாயார் காலமானபோது, விஜய் மற்றும் திரிஷா இருவரும் இணைந்து சென்று தங்கள் இரங்கலைத் தெரிவித்தனர்.
திரிஷாவுடன் விஜய் தொடர்ந்து நெருக்கமாக இருப்பதால், சங்கீதாவுடன் மீண்டும் இணைய விஜய் விரும்புவதாக வரும் செய்திகள் பலருக்குப் பொய்யானதாகத் தோன்றுகின்றன. தனது விவாகரத்து மனுவில், ஆகஸ்ட் 2024 முதல் பிப்ரவரி 2025 வரையிலான காலகட்டத்தில் நோட்டீஸ்கள் மற்றும் கடிதப் பரிமாற்றங்கள் மூலம் விஜய் உடனான திருமணப் பிரச்சினைகளை இணக்கமாகத் தீர்க்க முயன்றதாகவும், ஆனால் அதில் தோல்வியடைந்ததாகவும் சங்கீதா குறிப்பிட்டிருந்தார்.
கடந்த முறை நடந்த வழக்கு விசாரணையில் விஜய் மற்றும் சங்கீதா தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் மட்டுமே ஆஜராகினர். இரு தரப்புக்கும் வழக்கறிஞர்கள் மூலம் கால அவகாசம் கோரப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று நடக்கவுள்ள வழக்கு விசாரணைக்கு முதல்வர் விஜய்யும் சங்கீதாவும் நேரில் ஆஜர் ஆவார்களா, அல்லது காணொளி காட்சி பங்கேற்பு மூலம் வழக்கு விசாரணை நடக்குமா என்பது குறித்த ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.
சங்கீதா மற்றும் முதல்வர் விஜய் இடையேயான திருமணம் முதலில் ஜூலை 10, 1998 அன்று இங்கிலாந்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 25, 1999 அன்று சென்னையில் முறைப்படியான திருமண விழா நடைபெற்றது.