/”இது மைனாரிட்டி அரசு தான்” உதயநிதிக்கு பதிலடி கொடுத்த முதல்வர் விஜய்

TN Assembly CM Vijay Speech: தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசு மீதான நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீது பெரும்பான்மையை நிரூபித்தார் முதல்வர் விஜய். தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக 144 எம்எல்ஏக்களும், தவெக அரசுக்கு எதிராக 22 எம்எல்ஏக்களும் வாக்களித்தனர். இதன் மூலம், சட்டசபையில் தவெகவுக்கு 144 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு இருக்கிறது.
TN Assembly CM Vijay Speech: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இருப்பினும், பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. இதனை அடுத்து, திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஐ, விசிக, ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள் விஜய்யின் தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கொடுத்துள்ளன. இதனை அடுத்து, கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சி அமைத்து முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றார்.
அதே நேரத்தில், தற்போது அமமுக மன்னார்குடி எம்எல்ஏ காமராஜ் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அதிமுகவில் சி.வி.சண்முகம் தரப்பு எம்எல்ஏக்களும் தவெகவுக்கு ஆதரவாக உள்ளனர். இந்த நிலையில், இன்று (மே 13) சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பு நடந்தது. முதல்வர் விஜய் சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை கொண்டு வந்தார். இதனை தொடர்ந்து, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் மூலம் அனைத்து கட்சி சார்பிலும் சட்டமன்ற குழு தலைவர்கள் தங்களது உரையை ஆற்றினார். இதன்பின்பு, பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பு நடந்தது.
பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர். இதன்பிறகு, சபாநாயகர் முன்னிலையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடந்தது. இதில் ஆதரவு தெரிவிப்பவர்கள், எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர்கள், நடுநிலையாக இருப்பவர்கள் தனித்தனியாக மூன்று சுற்றுகளாக வாக்கெடுப்பு நடந்தது. அதன்படி, தவெகவுக்கு 144 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
தவெகவுக்கு 22 எம்எல்ஏக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். நடுநிலையாக 5 எம்எல்ஏக்கள் இருந்தனர். குறிப்பாக, அதிமுகவில் இருந்து 22 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு கூறினர். இதன் மூலம், விஜய் முதல்வர் பதவியை தக்க வைத்துக் கொண்டு, பெரும்பான்மையை நிரூபித்தார். இதன் மூலம் தவெகவுக்கு சட்டசபையில் 144 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவாக உள்ளனர்.
இதனை தொடர்ந்து முதல்வர் விஜய்யும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தனது உரையை ஆற்றினார். முதல்வர் விஜய் பேசுகையில், ”நம்பிக்கை தீர்மானத்தின் மீது உரையாற்றி அனைவருக்கும் நன்றிகள். நிச்சயமாக இந்த அரசு மதச்சார்பற்ற அரசாக தான் செயல்படும் என்கிற உறுதியை தெரிவித்து கொள்கிறேன். முந்தைய அரசுகளால் கொண்டு வரப்பட்ட முக்கிய மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தொடரும் என்ற உறுதியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் உரையாற்றும்போது, எதிர்க்கட்சிகளை எதிரி கட்சியாக நினைக்காமல் எங்கள் அரசு செயல்படுவது குறித்து குறிப்பிட்டு வாழ்த்துகள் தெரிவித்ததற்கு நன்றி. மேலும், சில விஷயங்கள் குறித்து தெளிவுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்கள். அதை பற்றி நான் மீண்டும் பரிசீலனை செய்கிறேன்.
தமிழ்நாட்டை ஆண்ட பல்வேறு கட்சிகளைச் சார்ந்த அரசுகள் இந்த நாட்டு மக்களின் நலனை முன்னிலைப்படுத்தி தீட்டிய திட்டங்கள் சமூக நீதிக்கு முன் உதாரணமாக திகழ்ந்து எங்கள் ஆட்சி நடக்கும் என்பதே தெரிவித்து கொள்கிறேன். குதிரை பேரத்தில் எமது அரசு ஈடுபடுகிறது என்ற கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். இந்த அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படுகிற அரசே தவிர, குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகிற அரசு இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு முதல்வர விஜய் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். சிறுபான்மை அரசு என குறிப்பிட்டு உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்து இருந்தார். இதற்கு தற்போது முதல்வர் விஜய் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். சட்டப்பேரவையில் விஜய் பேசுகையில், நீங்கள் எங்களை சிறுபான்மை அரசு என்றே கூறுங்கள். நாங்கள் சிறுபான்மை அரசு தான். சிறுபான்மையினரின் நலனுக்காக செயல்படும் அரசாக இருப்போம் என்று விஜய் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
மேலும் பேசிய அவர், ”மனசாட் உள்ள மக்களாட்சியை ஆதரித்த உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். 1967,1977 ஆண்டு தேர்தலைப் போலவே சமானியர்களின் அரசை அமைக்கும் எனக் கூறினோம். வாகை சூடும் வரலாறு திரும்பியது. விசில் அலை வெற்றி அலையாக மாறியது. ஒரு விரல் புரட்சி விசில் புரட்சியானது. கட்சி தொடங்கிய 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே 34.92 சதவீத வாக்குகள் தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்தது.மேலும் பேசிய அவர், ”மனசாட் உள்ள மக்களாட்சியை ஆதரித்த உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன்.
1967,1977 ஆண்டு தேர்தலைப் போலவே சமானியர்களின் அரசை அமைக்கும் எனக் கூறினோம். வாகை சூடும் வரலாறு திரும்பியது. விசில் அலை வெற்றி அலையாக மாறியது. ஒரு விரல் புரட்சி விசில் புரட்சியானது. கட்சி தொடங்கிய 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே 34.92 சதவீத வாக்குகள் தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்தது" ்என்று விஜய் பேசினார்.