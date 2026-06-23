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சட்டமன்றத்தில் முதல்வர் விஜய் காரசார பதிலுரை! வெளிநடப்பு செய்த திமுக

CM Vijay Speech Today : ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது திமுக வைத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு காரசாரமான பதிலுரையை வழங்கினார்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 23, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:52 AM IST
சட்டமன்றத்தில் முதல்வர் விஜய் காரசார பதிலுரை! வெளிநடப்பு செய்த திமுக
Image Credit: CM Vijay Speech Today

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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சட்டமன்றத்தில் முதல்வர் விஜய் காரசார பதிலுரை! வெளிநடப்பு செய்த திமுக
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