/சட்டமன்றத்தில் முதல்வர் விஜய் காரசார பதிலுரை! வெளிநடப்பு செய்த திமுக

CM Vijay Speech Today : மிழக சட்டமன்றத்தில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்திற்கு, தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று (23.06.2026) விரிவான மற்றும் காரசாரமான பதிலுரையை வழங்கினார்.
முதல்வர் விஜய் தனது பதிலுரையைத் தொடங்கியபோது, "எதிர்த்துப் பேசினால்தான் எதிர்க்கட்சி என்று நிரூபிக்க முடியும் என நினைத்துப் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உள்ளிட்ட உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கமும் நன்றியும்" என்று குறிப்பிட்டார். பின்னர், ஊழல் குறித்து காரசாரமாக பேசினார். அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த திமுக உறுப்பினர்கள், எதுவாக இருந்தாலும் ஆதாரத்துடன் சரியாக குறிப்பிட்டு பேசுமாறு அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதைக் கட்டுப்படுத்திய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "முதல்வர் விஜய் பேசி முடித்ததும் உங்களுக்குப் பேச வாய்ப்பு வழங்கப்படும்" என அமளியில் ஈடுபட்ட உறுப்பினர்களை அமைதிப்படுத்தினார்.
"நான் அப்படியே ஷூட்டிங்கில் இருந்து நேராக வந்து முதல்வரானது போல் சிலர் பேசுகின்றனர், என்னுடைய வெற்றிக்கு நான் மட்டுமே காரணம் அல்ல, மக்களின் அன்பும் அரவணைப்பும்தான் காரணம்" என்று விமர்சனங்களுக்கு முதல்வர் பதிலடி கொடுத்தார். மேலும், தங்களின் மக்கள் சேவை இன்று நேற்றல்ல, 1990-ஆம் ஆண்டுகளில் ரசிகர் மன்றமாக இருந்தபோதே மக்களுக்குத் துணையாக நிற்கத் தொடங்கிவிட்டதாக அவர் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.
தான் நடித்த திரைப்படங்களில் ஊழல் எதிர்ப்பு, சமூகநீதி மற்றும் கல்வி பற்றிப் பேசியதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், அரசியல் பேசியதாலேயே தனது படங்கள் பல பிரச்சினைகளைச் சந்தித்ததை அனைவரும் அறிவர் என்றார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கியவுடனேயே சிஏஏ (CAA) திட்டத்தை எதிர்த்து அறிக்கை கொடுத்ததையும் அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.
தங்களது கட்சியின் கொள்கை மற்றும் தத்துவார்த்த நிலைப்பாடு குறித்துப் பேசிய முதல்வர் விஜய், தந்தை பெரியாரின் கொள்கைகள் குறித்துப் பேசுகையில்: "பெரியார் சொன்னதில் நமக்கு ஏற்புடையதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டோம். பெரியாரின் கடவுள் மறுப்புக் கொள்கையில் நமக்கு நம்பிக்கையில்லை என்பதை வெளிப்படையாக அறிவித்தோம். தவெக-வுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை உண்டு என்பதையும், 'பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்' என்பதை கொள்கையாக அறிவித்துத்தான் அரசியலுக்கே வந்தோம்" என்று கூறினார். மேலும் தங்களின் கொள்கை எதிரி மற்றும் அரசியல் எதிரி யார் என்பதை ஏற்கனவே வெளிப்படையாக அறிவித்துவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
"ஒரு குடும்பம் முக்கியமல்ல; தமிழகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் முக்கியம் என்பதைச் சொல்லும் ஆட்சி இது" என்று முழங்கிய முதல்வர், 100% தூய்மையான ஆட்சிதான் தங்களது இலக்கு என்றார்.
காசு கொடுத்து ஓட்டு வாங்கும் ஒரு நச்சு கலாச்சாரத்தை சுக்கு நூறாக உடைத்து எறிந்துள்ளோம் என்று பெருமிதம் தெரிவித்த அவர், 2017 முதல் 2026 வரை ஆட்சி செய்தவர்கள் ஒவ்வொரு துறையிலும் ஏற்படுத்திய ஓட்டைகளைத் தற்போது தவெக அரசு அடைத்து வருவதாகக் குற்றம் சாட்டினார். தங்களது ஆட்சிக்கு சிலர் டேட்குறிப்பதாகவும், அவர்களை மக்களே பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்றும் அவர் சாடினார்.
சமீபத்திய கரூர் விவகாரத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் வேதனையளிப்பதாகக் குறிப்பிட்ட முதல்வர் விஜய், அந்த வேதனை என்றும் மாறாது என்றார். எனினும், கரூர் மரணங்களுக்குத் தன் மீது பழி போட்டதை என்னவென்று சொல்வது என்றே தெரியவில்லை என அவர் சட்டமன்றத்தில் மிகுந்த வேதனையுடன் தெரிவித்துத் தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.