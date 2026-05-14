/டாஸ்மாக்கில் மதுபானம் வாங்க கட்டுப்பாடு.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி - இனி இவர்களுக்கு கிடையாது

CM Vijay On Tasmac Rules: தமிழகத்தில் 21 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யக் கூடாது என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. வாடிக்கையாளர்களின் வயதில் சந்தேகம் இருந்தால் ஆதார் கார்டு, ஓட்டுநர் உரிமம் போன்ற ஆவணங்களை சரிபார்த்து மதுபானம் வழங்க வேண்டும் என டாஸ்மாக் அறிவித்துள்ளது.
CM Vijay On Tasmac Rules: தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்ற விஜய், அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். குறிப்பாக, டாஸ்மாக் விவகாரத்தில் அவர் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளை பெரிதும் கவனம் பெற்று வருகிறது. அதாவது, தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றதும் விஜய், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 717 டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்ற உத்தரவிட்டார்.
இதற்கு அரசியல் தலைவர்களும், பொதுமக்களும் வரவேற்பு அளித்தனர். தமிழகம் முழுவதும் மொத்தம் 4000க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு ஆயிரக்கணக்கில் பணியாளர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர். டாஸ்மாக் கடைகளை படிப்படியாக குறைக்க வேண்டும் என்பது பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் 100க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால், பொதுமக்கள் டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்றவே வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். இந்த நிலையியில், முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் பொறுப்பேற்றதும் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும் என அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அறிவிப்பை வெளியிட்டதும் இல்லாமல், அதனை விஜய் செயல்படுத்தினார். அதாவது,
தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகத்தால் 4,765 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் தற்போது நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதில், வழிபாட்டுத்தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் அருகிலிருந்து 500 மீட்டர் வரை அமைந்துள்ள கடைகளை ஆய்வு செய்து கண்டறியுமாறு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டார். தமிழகத்தில் பள்ளிகள், கோயிலுக்கு அருகில் 717 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் செயல்பட்டு வருவது கண்டறியப்பட்டது.
பொதுமக்கள் நலனைக் கருத்தில்கொண்டு வழிபாட்டுத்தலங்கள் அருகிலுள்ள 276 கடைகள், கல்வி நிறுவனங்கள் அருகிலுள்ள 186 கடைகள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் அருகிலுள்ள 255 கடைகள் என மொத்தம் 717 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகளை அடுத்த இரண்டு வாரத்திற்குள் மூடுமாறு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார். விஜய்யின் உத்தரவை தொடர்ந்து, சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கோயில், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அருகில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகள் அடைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு அரசியல் தலைவர்கள், பொதுமக்களும் வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், டாஸ்மாக் கடைகள் தொடர்பாக விஜய் அடுத்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, அதாவது, 21 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு மது விற்பனை செய்யக் கூடாது என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ஊழியர்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட புதிய அறிவிப்பில், மதுபானம் வாங்கும் வருபவர்கள் சட்டப்படி தகுதியானவர்களா என்பதில் சநதேகம் எழும்போது டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் அவர்களின் வயதைச் சரிபார்க்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த உத்தரவு 2003ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மதுபான சில்லறை விற்பனை விதிகளின் 11ஏ விதிறை மேற்கொள் காட்டுகிறது. மது வாங்கு வருபவர்களின் வயது சந்தேகத்திற்குரியதாக தோன்றும்போது, மதுபானம் விற்பனை செய்வதற்கு முன்பு ஆதார் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் பிற வயது சான்றுகளை சரிபார்க்க வேண்டும். 21 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு மதுபானம் விற்பனை செய்யக் கூடாது. மேலும், 21 வயதுக்குட்பட்டவர்களுககு மதுபானம் விற்பனை செய்பவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு எச்சரிககை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
2016ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் 500 டாஸ்மாக் கடைகள் முடப்பட்டன. எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி காலத்தில் 500 டாஸ்மாக் கடைகளும், 2017ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் கீழ் 2000 டாஸ்மாக் கடைகள், 2023ஆம் ஆண்டு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஆட்சியில் 500 டாஸ்மாக் கடைகள், தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியில் 2026ஆம் ஆண்டு 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால், 2016ஆம் ஆண்டு முதல் டாஸ்மாக் கடைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு 6000க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் இருந்த நிலையில், தற்போது 4,070 ஆக குறைந்துள்ளது.
சமூக வலைதளங்களில் வெளியான தகவலின்படி, தமிழகத்தில் அதிக டாஸ்மாக் கடைகள் கொண்ட மாவட்டங்களின் பட்டியலில் சென்னை உள்ளது. சுமார் 400க்கு டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இரண்டாவது இடத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உள்ளது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் சுமார் 300க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பது திருவள்ளூர் மாவட்டம். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 200 முதல் 300 டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளதாக தெரிகிறது. தமிழகத்தில் அதிக டாஸ்மாக் கடைகள் கொண்ட மாவட்டங்களின் பட்டியலில் 4ஆம் இடத்தில் இருப்பது கோவை. கோவை மாவட்டத்தில் சுமார் 200 முதல் 350 டாஸ்மாக் கடைகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஐந்தாவது இடத்தில் இருப்பது மதுரை. மதுரையில் 150 முதல் 200 டாஸ்மாக் கடைகள் இருப்பதாக தெரிகிறது. 6ஆம் இடத்தில் திருப்பூர் மாவட்டம் உள்ளது. இங்கு 200 டாஸ்மாக் கடைகள் இருப்பதாக தெரிகிறது.