/விஜய்க்கு முன்னாள் அமைச்சர் எச்சரிக்கை - அதிமுக தொண்டர்கள் சிங்கமாக எழுவார்கள்.!

RB Udaykumar speech about CM Vijay News: தமிழகத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் தற்போது ஆட்சி அமைத்திருக்கும் தவெக அரசு மீது பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற முதலமைச்சர் விஜய் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில் திருச்சி மக்களை சந்தித்து நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் எதிர்க்கட்சிகளை விமர்சித்து பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்களை விஜய் முன்வைத்தார். இதில் அதிமுகவை கடுமையாக சாடிய நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதய்குமார் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தான் போட்டியிட்ட இரண்டு தொகுதிகளிலும் அபாரமான வெற்றிக் கனியைக் கொடுத்திருந்தார். இந்த நிலையில் 108 இடங்களில் வெற்றிப் பெற்று தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைத்திருக்கும் தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த மே மாதம் 10-ம் தேதி முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். முதலமைச்சராக பதவியேற்றால் ஒரு தொகுதியில் தான் எம்.எல்.ஏவாக பதவியில் இருக்க முடியும் என்ற சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றிருக்கக் கூடிய விஜய் தேர்தலில் வெற்றியடைய காரணமாக இருந்த திருச்சி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் தவெக அரசு அமைய காரணமாக இருந்த தமிழக மக்களுக்கும், குறிப்பாக திருச்சி மக்களுக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அந்த கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர், எதிர்க்கட்சிகள் குறித்து பல்வேறு கருத்துக்களை வெளிப்படையாகத் தெரிவித்திருந்தார். அவருடைய அந்த கருத்துக்கள் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை வலுவாக பாதித்தது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக அரசியல் தலைவர்கள் முதலமைச்சருக்கு பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் திருச்சி நன்றித் தெரிவிக்கும் கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சரின் கருத்துக்கள் குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதய்குமார் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அவர் பேசியது குறித்து பல்வேறு கேள்விகளையும் அடுக்கியுள்ளார். தமிழகத்தின் ஜீவாதாரப் பிரச்சினை, கொரோனா, பேரிடர் காலங்களில் எங்கு போனீர்கள் மாங்காய் பறிக்க போனீர்களா? திருச்சி கூட்டத்தில் மேகதாது, சட்ட ஒழுங்கு , தொடரும் பாலியல் சம்பவங்கள் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு பற்றி ஏன் பேசவில்லை என்று அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், விஜய் அவர்கள் தற்போது உயரிய பொறுப்பான முதலமைச்சர் பொறுப்பில் இருப்பதால் இன்னமும் நடிக்க வேண்டாம் நடிப்பதை விட வேண்டும் என்றும் தற்போது எந்த உழைப்பும் கொடுக்காமல் எந்த போராட்டத்தையும் முன்னெடுக்காமல் தேர்தல் களத்தைச் சந்தித்து அதிகாரத்து வந்துள்ளதால் வானத்துக்கும், பூமிக்கும் குதிக்கிறீர்கள் அவ்வாறெல்லம் இருக்கக் கூடாது என்றுக் கூறியுள்ளார். தமிழ்நாட்டுக்கு தாங்கள் கொடுத்துள்ள உழைப்பு என்ன? போராட்ட களத்தை ஒரே ஒருமுறை பட்டியலிட்டு சொல்லுங்களேன் என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
கஜா புயல் வந்தது, சுனாமி வந்தது, தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டது அப்போது நீங்கள் மாங்காய் பறித்துக் கொண்டிருந்தீர்களா, இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு யார் உழைச்சா? நீங்க களத்துல இறங்கி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு அரணை உருவாக்கி கொடுத்தீர்களா? முல்லைப் பெரியாறு, கச்சத்தீவு போன்ற சட்ட போராட்டங்களில் உரிமையை மீட்க பாடுபட்டீர்களா?
தமிழ்நாடு மக்களுக்கு நீங்கள் என்னதான் வழி காட்டினீர்கள். சிறு வயது முதல் சினிமா திரைப்படங்களில் நடித்து அதன் மூலம் தனியாக விமானத்தில் பயணம் செய்வதில் உங்கள் குடும்பத்தை வளர்த்துக் கொண்டீர்கள் இதனால் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன தியாகம் செய்தீர்கள் உங்கள் ஆட்டம் தாங்க முடியவில்லை. திருச்சியில் நன்றி அறிவிப்பு வந்திங்க சரி உங்களுக்கெல்லாம் மக்கள் வரவேற்பு கொடுத்தார்கள் சரி திருச்சியில் தமிழகம் வளர்ச்சிக்கு என்ன செய்தி சொன்னீர்கள்.
மேகதாது பிரச்சனை உள்ளது. விவசாயிகள் போராட்ட களத்தில் உள்ளார்கள். பெண்கள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. மின்சார தடை இருக்குது போதை பொருள் நடமாட்டம் உள்ளது இதையெல்லாம் 25 நாளில் சீர் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை. ஆனால் தமிழகத்தில் பிரச்சனை இருக்கிறது அதற்கு நான் தீர்வு காண என்ன திட்டம் வைத்துள்ளேன் எனக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்த மக்களுக்கு நான் என்ன பாதுகாப்பு கொடுத்து இருக்கிறேன் என்ன செய்யப் போறேன் அதையாவது சொல்ல வேண்டாமா? இன்னும் நடிகராகவே இருந்து தமிழ்நாட்டு மக்களிடத்தில் நடித்துக் கொண்டே இருந்தால் தம்பி விஜய் நீங்க எப்போ முதல்வராக பொறுப்பேற்க போறீங்க.
அண்ணா திமுகவை அழிக்க நினைக்கிறீங்க உங்கள் ஆணவம் பேச்சு மூலம் தெரியுது. அதிமுகவை நீங்க இன்னும் அசிங்கப்படுத்துங்க, எங்களை கேவலப்படுத்துங்க, உதாசீனப்படுத்துங்க, அவமானப்படுத்துங்க அப்பத்தான் அண்ணா திமுகவின் சிங்க கூட்டம சிலிர்த்து எழும் அது உங்களை செதில், செதிலாக உருக்குலைக்கும் காலம் வரும். அதிமுக பெயரை உச்சரிக்காமல் மற்றும் பலர் என்று அவதார புருஷன் போல பேசியது ஒரு நடிகர் மூலம் வரும் விளம்பரம் எங்களுக்கு தேவை இல்லை என பேசினார்.