/தவெகவுடன் மனித நேய மக்கள் கட்சி கூட்டணியா? ஜவாஹிருல்லா அதிரடி!

MMK TVK Alliance: மனித நேய மக்கள் கட்சிக்கும் திமுகவுக்கும் இடையே விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாக கடந்த சில நாட்கள் தகவல் கசிந்தன. மேலும், தவெகவுடன் கூட்டணியா என்றெல்லாம பேச்சுக்கள் அடிப்பட்டது. இதற்கு தற்போது மனித நேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
MMK TVK Alliance: 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு மாநில அரசியலி மாபெரும் மாற்றங்கள் நடந்துள்ளது. தேர்தலுக்கு ஆட்சி மாற்றம் மட்டுமில்லாமல் காட்சி மாற்றமும் அரங்கேறி இருக்கிறது. தவெக ஆட்சி அமைக்க திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக, ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்தது. அதோடு இல்லாமல், காங்கிரஸ், விசிக, ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள் முதல்வர் விஜய்யின் தவெக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், திமுக கூட்டணில் இருக்கும் மனித நேய மக்கள் கட்சி இனி தனி சின்னத்தில் தான் போட்டியிடுவோம் என தீர்மானம் நிறைவேற்றியது. இது பேசும்பொருளாக மாறியதோடு, திமுகவுடனான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் கசிந்தது. தொடர்ந்து, தவெகவுடன் கூட்டணியா என்று பேச்சுக்கள் அடிப்பட்டது. இந்த நிலையில், இதற்கு தற்போது மனித நேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
ஜவாஹிருல்லா தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "கடந்த சில நாள்களாக ஊடகங்களிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் உவப்பில்லாத, உண்மைக்கு புறம்பான ஊகங்கள் உலா வருகின்றன. திமுகவுக்கும் ம.ம.க வுக்கும் பிரிவையும் பிளவையும் உண்டாக்கும் நோக்கில், உண்மையற்றச் செய்திகளை ஊதி பெரிதாக்கி உலாவ விடப்பட்டதை உணர முடிகிறது. திமுகவுக்கும் மமகவுக்கும் இடைப்பட்ட உறவு, வெறும் தேர்தல் உறவு மட்டுமல்ல. அதை தாண்டிய கொள்கை உறவு ஆகும்.
மக்கள் நல கூட்டணி என்ற பெயரில் பல கட்சிகள் திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி தனியாகப் போட்டியிட்ட நிலையிலும் திமுக கூட்டணியில் கொள்கையுணர்வோடு நிலை பெற்றது மமக. 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட ம ம க வுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படவில்லை என்ற போதும் திமுக கூட்டணியின் வெற்றிக்காக பெரும் உழைப்பை தந்ததும் மமகவின் தொண்டர்கள்தான்.
2024 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மமகவுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட போதும் நாட்டின் சூழலை கருதி தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கரத்தை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் திமுக கூட்டணியின் வெற்றிக்காக ம ம க வின் தொண்டர்கள் உழைத்தார்கள். தமிழ்நாட்டின் பட்டி தொட்டி எங்கும் கிளை அமைப்புகளையும் நிர்வாகக் கட்டமைப்பையும் வீரியமான தொண்டர்களையும் கொண்ட மக்கள் இயக்கமாக ம ம க இருந்த போதும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் வாய்ப்பு வழங்கப்படாத ஆதங்கத்தை திமுக தலைமையிடம் தெரிவித்தோமே தவிர களத்தில் ஒதுங்கிவிடவில்லை.
திமுக கூட்டணியின் மகத்தான வெற்றிக்காக மமக தொண்டர்கள் மாபெரும் பங்களிப்பைச் செய்தார்கள். 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கால சூழ்நிலைகளையும் களத்தின் நிலையையும் கருத்திற் கொண்டு பாபநாசம், மணப்பாறை தொகுதிகளில் திமுகவின் சின்னத்தில் போட்டியிட்டோம். இரண்டிலும் வென்றோம். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் அவ்வாறே நாகை, மணப்பாறை தொகுதிகளில் திமுக சின்னத்தில் போட்டியிட்டு நாகை தொகுதியில் மட்டும் வென்றுள்ளோம்.
இந்நிலையில் தொடர்ந்து சொந்த சின்னத்தில் போட்டியிடாத கட்சிகளின் பதிவை தேர்தல் ஆணையம் ரத்து செய்த சூழலில், மமகவின் பதிவும் ரத்தானது. இது தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. இச்சூழலில் கட்சியின் பதிவை மீட்க தனிச்சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டியது அவசியமாகிவிட்டது. இதுவே 2026 மே 19,20 தேதிகளில் கூடிய உயர்நிலை குழுவின் ஐந்தாவது தீர்மானமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
முதல் நான்கு தீர்மானங்களைப் பற்றி எழுதினால் அது திமுக மமக உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்பதாலோ என்னவோ , ஐந்தாவது தீர்மானத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்து திரிபுவாத பரப்புரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதாவது புதிதாக அமைந்துள்ள த வெ க அரசில், தனிச்சின்னத்தில் நின்றிருந்தால் அமைச்சர் பதவி பெற்றிருக்கலாம் என்ற ஆதங்கத்தோடு அந்தத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதாக திரித்துப் பரப்பப்பட்டுள்ளது. இது முற்றிலும் தவறு. எனவே பிறழ உணரப்பட்ட பிழையால் தேவையற்ற விமர்சனங்கள் செய்வதை இரு தரப்பும் தவிர்க்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் நலனைக் காக்க தொடர்ந்து இணைந்து களமாடுவோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.