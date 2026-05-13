/ஜோதிடர் ரத்தன் பண்டிட் : ஒரே நாளில் அரசு பதவிக்கு ஆப்பு... ரூ.1.5 லட்சம் ஊதியம் போச்சு!

Radhan Pandit Vettrivel: முதலமைச்சர் விஜய்யின் சிறப்பு அதிகாரியாக ஜோதிடர் ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட் வெற்றிவேல் நேற்று (மே 12) நியமிக்கப்பட்ட நிலையில், அந்த ஆணையை தமிழ்நாடு அரசு இன்று (மே 13) திரும்பப்பெற்றது.
எதிர்க்கட்சித் தரப்பிலும், ஆட்சியமைக்க ஆதரவு அளித்த கட்சிகளின் தரப்பிலும் மக்கள் மன்றத்திலும், சட்டமன்றத்திலும் எதிர்ப்பு கிளம்பியதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு அதன் நியமன ஆணையை திரும்பப் பெற்றுள்ளது.
முதலமைச்சரின் சிறப்பு அதிகாரி என்றால் அவருக்கு சீனியர் கிளாஸ் 1 அல்லது ஐஏஎஸ் கிரேட் அதிகாரியாக கருதப்படுவார். இந்த பொறுப்புகளுக்கு ரூ.80 ஆயிரம் முதல் ரூ.1.50 லட்சம் சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது.