/நீட் தேர்வு தேவை இல்லை.. ரத்து செய்ய வேண்டும்.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி

CM Vijay On Neet Exam Cancelled: நாடு முழுவதும் மே 3ஆம் தேதி நடந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு மதிப்பெண் அடிப்படையில் மருத்துவ சேர்க்கை நடைபெற வேண்டும் என்றும் முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
CM Vijay On Neet Exam Cancelled: நாடு முழுவதும் மே 3ஆம் தேதி நடந்த இளநிலை நீட் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை ரத்து செய்தது. ராஜஸ்தானில் மே 2ஆம் தேதி வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார் எழுந்தது. இதனை அடுத்து, நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது தமிழகம் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதற்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். நீட் தேர்வை முழுயைமாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வலுத்துள்ளது. இந்த நிலையில், தமிழக முதல்வர் விஜய் நீட் தேர்வு ரத்து தொடர்பாக முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.
நீட் தேர்வு ரத்து தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிக்கை மூலம் வலியுறுத்தியுள்ளார். அவர் கூறுகையில், ”தேசிய தேர்வு முகமை (National Testing Agency) மூலம் தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வு (NEET-UG 2026), கடந்த 03.05.2026 அன்று 5,432 தேர்வு மையங்களில் நடத்தப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 31 நகரங்களில் இத்தேர்வு நடைபெற்றது. சுமார் 1.4 லட்சம் தமிழக விண்ணப்பதாரர்கள் உட்பட, 22,05,035 விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வில் பங்கேற்றனர்.
வினாத்தாள் கசிந்ததாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக சட்ட அமலாக்க அமைப்புகள் மேற்கொண்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில், இந்திய அரசின் ஒப்புதலுடன், தேசிய தேர்வு முகமை தற்போது நடந்து முடிந்த நீட்தேர்வை ரத்து செய்துள்ளது. மேலும், இவ்விவகாரம் விசாரணைக்காக மத்திய புலனாய்வு அமைப்பான CBI-க்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த ரத்து நடவடிக்கை, நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மருத்துவப் படிப்பு ஆர்வலர்களின் நம்பிக்கையைச் சிதைத்துள்ளது.
நீட் தேர்வின் நம்பகத்தன்மை பாதிக்கப்படுவது இது முதல் முறையல்ல. 2024-ஆம் ஆண்டிலும் வினாத்தாள் கசிவு ஏற்பட்டது. இதுதொடர்பாக ஆறு மாநிலங்களில் FIR-க்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு பின்னர் CBI-க்கு மாற்றப்பட்டன. உச்சநீதிமன்றத்தின் அறிவுறுத்தலின்பேரில், முன்னாள் இஸ்ரோ தலைவர் டாக்டர் கே. ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் உயர்மட்ட நிபுணர் குழுவை மத்திய அரசு அமைத்தது.
அக்குழு, 95 விரிவான சீர்திருத்த பரிந்துரைகளை வழங்கியது. இவை அனைத்தையும் மீறி, இரண்டே ஆண்டுகளில் மீண்டும் ஒரு வினாத்தாள் கசிவு நிகழ்ந்துள்ளதோடு, நீட்தேர்வும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. தேசிய அளவிலான ஒரு தேர்வில் உள்ள குறைபாடுகளுக்கும், கட்டமைப்பு ரீதியான குறைபாடுகளுக்கும் இதுவே உறுதியான சான்றாகும்.
நீட் (NEET) தேர்வு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காலத்திலிருந்தே, தமிழ்நாடு அரசு அதனைத் தொடர்ந்து மற்றும் ஒருமித்த குரலில் எதிர்த்து வருகிறது. நீட் தேர்வு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் விளைவாக, கிராமப்புறங்கள், அரசுப் பள்ளிகள், தமிழ் வழிப் பயிற்றுமொழிப் பின்னணிகள் மற்றும் சமூக-பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, தமிழ்நாடு அரசின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான தேர்வை முழுமையாக ரத்து செய்யவும், MBBS, BDS மற்றும் ஆயூஷ் (AYUSH) படிப்புகளில் மாநில ஒதுக்கீட்டின் கீழ் உள்ள அனைத்து இடங்களையும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாநிலங்களே நிரப்ப அனுமதிக்கவும், ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்தும்” என தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது தொர்பாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், இந்த ஆண்டும் நீட் வினாத்தாள் கசிவு முறைகேடுகள் வெளிவந்து, Exam Cancel ஆகியிருக்கு. இலட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியிருக்காங்க. ஒரு தேர்வின் ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் மோசடி நிறைந்ததாகவே நீட் இருக்கு.
நான் தொடர்ந்து சொல்லி வருவதுபோல, நீட்ல Scam இல்ல, நீட்டே ஒரு Scam-தான். மீண்டும் நீட் தேர்வு நடத்துனா ஏற்படும் Delay, மாணவர்களின் உயர்கல்விக் கனவில் குழப்பங்களைத்தான் ஏற்படுத்தும். அதனால, பழையபடி Plus Two தேர்வு மதிப்பெண்களின் அடிப்படையிலேயே MBBS இடங்கள் ஒதுக்கப்படணும். தமிழ்நாட்டில் புதிதாக அமைந்திருக்கும் அரசும் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான தனது உறுதியான நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கணும் என்றும் வலியுறுத்தி இருந்தார்.
நீட் மறுதேர்வு தேதி குறித்த அறிவிப்பை இன்னும் 7 நாட்களில் தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிடும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், நீட் மறுதேர்வுக்கு தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை. நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித் விவரங்கள் அப்படியே எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், ஏற்கனவே நீங்கள் தேர்வு செய்த தேர்வு மையங்களில் நீங்கள் நீட் மறுதேர்வை எழுதலாம் என அறிவித்துள்ளது. நீட் மறுதேர்வுக்கு கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தப்பட தேவையில்லை. அதே நேரத்தில், ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட கட்டணங்கள் மாணவர்களுக்கு திருப்பி அளிக்கப்படும் என்று என்டிஏ தெரிவித்துள்ளது.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இந்த வழக்கில் ஐந்து பேரை சிபிஐ கைது செய்துள்ளது. நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது தொர்பாக சிபிஐ பல்வேறு பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. இதுவரை 5 பேரை சிபிஐ கைது செய்துள்ளது. ஜெய்ப்பூரில் இருந்து மூன்று பேரையும், குருகிராமில் இருந்து ஒருவரையும், நாசிக்கில் இருந்து ஒருவரையும் சிபிஐ கைது செய்துள்ளது. மேலும், சந்தேக நபர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்கிடையில், நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளது.