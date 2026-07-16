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பதவி பறிக்கப்படும்... ரீல்ஸ் போடக்கூடாது... CM விஜய் கறார் - ஆடிப்போன அமைச்சர்கள்!

CM Vijay Led Cabinet Meeting : ஊழல் புகாரில் சிக்கினால் அமைச்சர்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உடனடியாக பதவியும் பறிக்கப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 16, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:03 PM IST
பதவி பறிக்கப்படும்... ரீல்ஸ் போடக்கூடாது... CM விஜய் கறார் - ஆடிப்போன அமைச்சர்கள்!
Image Credit: CM Vijay | File Image Source : X/@CMOTamilnaduSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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