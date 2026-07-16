/பதவி பறிக்கப்படும்... ரீல்ஸ் போடக்கூடாது... CM விஜய் கறார் - ஆடிப்போன அமைச்சர்கள்!

Tamil Nadu Government Cabinet Meeting : சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கியது. பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் அறிவிக்கப்பட வேண்டிய திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்யப்படலாம். பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
இந்நிலையில், அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "ஊழல் புகாரில் சிக்கும் அமைச்சர்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். உடனடியாக அமைச்சர்களின் பதவி பறிக்கப்படும். எனது தலைமையிலான தவெக அரசு வெளிப்படைத்தன்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்" என அமைச்சர்களை எச்சரித்துள்ளார்.
மேலும், ஊழலற்ற அரசாக இருக்க வேண்டும் என அமைச்சர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியும் உள்ளார். தவறு செய்பவர்களில் தெரிந்தவர்கள், தெரியாதவர்கள் என பார்க்க மாட்டேன் என்றும்; உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, "பள்ளிகளுக்கு சென்று அமைச்சர்கள் ரீல்ஸ் போடுதல் உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது. ஆய்வு என்ற பெயரில் பள்ளிகளுக்கு சென்று வீடியோ எடுத்து, பள்ளிகளின் செயல்பாடுகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தக்கூடாது" என அமைச்சர்களுக்கு, முதல்வர் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.