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மன்னர் மனநிலையில் விஜய்... ஆதாரங்களை சொல்லாமல் CM பேசுவது ஏன்? - எழும் கேள்விகள்

CM Vijay : முதலமைச்சர் விஜய்யின் கரூர் பேச்சுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்து வரும் நிலையில், விஜய் மன்னர் மனநிலையில் இருப்பதாக திராவிடர் விடுதலைக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் விடுதலை இராசேந்திரன் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 11, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:57 PM IST
மன்னர் மனநிலையில் விஜய்... ஆதாரங்களை சொல்லாமல் CM பேசுவது ஏன்? - எழும் கேள்விகள்
Image Credit: CM Vijay Karur Speech | Image Source : Screen Grab - Youtube/@Tamilaga Vetri KazhagamSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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