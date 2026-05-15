/விஜய் பிரதமர் ஆவார்.. மோடிக்கு நேரமே சரியில்ல - ஜோதிடர் ராதன் பண்டிட் ஷாக் கணிப்பு

Vijay PM Radhan Pandit Prediction: தமிழக முதலமைச்சராக ஜோசப் விஜய் பதவியேற்றுள்ளார். முதலமைச்சராக பதவியேற்றதில் இருந்தே அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். இந்த நிலையில், முதல்வர் விஜய்க்கு பிரதமராகும் யோகம் இருப்பதாக ஜோதிடர் ராதன் பண்டிட் கணித்துள்ளார்.
Vijay PM Radhan Pandit Prediction: தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் பிரதமராகும் யோகம் இருப்பதாக ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் கணித்துள்ளார். மேலும், 30 முதல் 40 ஆண்டுகள் விஜய் போட்டியாக யாருமே இருக்க மாட்டார் என்றும ராதன் பண்டின் கணித்திருப்பது தற்போது பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது.
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்று 5 நாட்களாகிவிட்டது. இந்த ஐந்து நாட்களும் பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் இருக்கிறது. முதலமைச்சர் விஜய் பொறுப்பேற்றது முதலே பல அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். பல்வேறு துறைகளில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிடம் மாற்றம் செய்து வருகிறார்.
மேலும், போதைப் பொருள் பயன்பாடு, டாஸ்மாக் ஒழிக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதற்கிடையில், விஜய்யின் சிறப்பு அதிகாரியாக ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட்டை விஜய் நியமித்தார். இதற்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து கண்டன குரல்கள் எழுந்தது.
இதனை அடுத்து, விஜய்யின் சிறப்பு அதிகாரியாக நியமித்த ரிக்கி ராதன் பண்டிட் வெற்றிவேலின் நியமன ஆணையை தமிழக அரசு திரும்பப் பெற்றது. ரிக்கி ராதன் பண்டிட் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களுக்கு ஆன்மீக ஆலோசராக இருந்து வருகிறார். ஜெயலலிதா, சகிகலா ஆகியோருக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கி இருப்பதாக தெரிகிறது. இந்த வரிசையில் தற்போது முதல்வர் விஜய்யும் இணைந்துள்ளார்.
விஜய்யின் ஆன்மீக பயணத்திற்கு ரிக்கி ராதன் பண்டிட் தான் காரணம் என கூறப்படுகிறது. மேலும், ரிக்கி ராதன் பண்டிட் தான் விஜய் ஆட்சி அமைப்பார் என கணித்திருந்தார். மேலும், விஜய்யின் பதவியேற்பு விழா நேரம் மாற்றியதற்கும் ஜோதிடர் ராதன் பண்டிட் தான் காரணம் என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் விஜய் பிரதமாகும் யோகம் இருப்பதாக கணித்துள்ளார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தனியார் ஊடகம் ஒன்றில் பேட்டி அளித்த ரிக்கி ராதன் பண்டிட் முதல்வர் விஜய்க்கு பிரதமராகும் யோகம் இருப்பதாக கணித்திருக்கிறார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், ”முதல்வர் விஜய்க்கு ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை கிடையாது. விஜய் ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிறது. அவர் கடவுள் வழிபாட்டில் இருப்பார். அனைத்து மத வழிபாட்டிலும் தீவிரமாக இருப்பார். இவருக்கு முருகன் பிடித்த கடவுகளாக இருக்கிறார்.
2016ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு நான் விஜய், அஜித்தை தொடர்பு கொண்டேன். இவர்கள் இரண்டு பேரும் அரசு யோகம் இருக்கிறது. நடிகர் அஜித்துக்கும் முதல்வராகும் யோகம் இருக்கிறது. ஆனால், அவர் விருப்பம் இல்லை என சொல்லிவிட்டார். நீண்ட காலமாக நான் விஜய் முதல்வராகுார் என சொல்லிக் கொண்டு இருந்தேன். நான் 8 ஆண்டுளாக 2026ஆம் ஆண்டு விஜய் முதல்வராகுவார் என சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறேன்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் சாதகப்படி அஜித் போட்டிக்கு வரமாட்டார். இன்னும் 30 முதல் 40 ஆண்டுகள் விஜய் போட்டியே இல்லாமல் வாழ்வார். விஜய்க்கு தோல்வி முகமே கிடையாது. பிரதமர் மோடிக்கு இருக்கும் சாதகத்தில் கால் வாசி தான் ராகுல் காந்திக்கு இருக்கிறது. அவர் பிரதமராகுவது கடினமான ஒன்று. 2029ஆம் ஆண்டு பிரதமர் மோடிக்கு ராகு திசை இருக்கிறது.
இதனால், மூன்றாவது அணி பிரதமர் தேர்தலுக்கு உருவாகும். 2029ஆம் ஆண்டு விஜய் உச்சத்தில் இருப்பார். முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பிரதமர் ஆகும் யோகமும் இருக்கிறது. விஜய்க்கு முதலமைச்சர் பதவி சாதாரணமானது. அடுத்து மத்தியில் டெல்லி செல்வார். ஏன் அமெரிக்கா அதிபருர் டிரம்ப், ரஷ்ய அதிபருக்கு இடையே உள்ள பிரச்னைகளை கூட தீர்த்து. விஜய் உலக தலைவராக மாறுவார்” என்று கூறியுள்ளார்.