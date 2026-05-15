/பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்கும் CM விஜய்? வாகன ஓட்டிகள் ஹேப்பி.. முழு விவரம்

Tamil Nadu Petrol Diesel Price: நாடு முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல் விலை இன்று (மே 15) உயர்ந்துள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இந்த நிலையில், முதல்வர் விஜய் பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைப்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. தமிழக அரசு வாட் வரியை குறைத்தால் பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறையக் கூடும்.
Tamil Nadu Petrol Diesel Price: மேற்கு ஆசியாவில் அமெரிக்கா, இஸ்ரோல், ஈரான் இடையிலான போர் சூழல் காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்நதுள்ளது. இதனால், இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் கடுமையான பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக, பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட, எரிபொருளை சேமிப்பு அவசியம் குறித்து பிரதமர் மோடி பேசினார். முடிந்த வரை வீட்டில் இருந்தே பணிபுரிய வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
இதனை அடுத்து, பல்வேறு மாநிலங்கள் எரிபொருள் சிக்கன நடவடிக்கையை மேற்கொண்டன. இந்த நிலையில், இன்று (மே 15) காலையிலேயே அதிர்ச்சியூட்டும் செய்தி வந்துள்ளது. கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல்முறையாக பெட்ரோல், டீசல் விலைகளை மத்திய அரசு உயர்த்தியது. சர்வதேச சந்தையில் அதிகரிக்கும் கச்சா எண்ணெய் விலை, டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி காரணங்களால் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
பெட்ரோல் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 உயர்த்தப்பட்டளளது. இந்த விலை உயர்வு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதன் மூலம், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 103.98க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல, ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை ரூ.92.39க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதனால், பொதுமக்கள் மிகுந்த அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், பெட்ரோல், டீசல் விலையை தமிழக முதல்வர் விஜய் குறைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. அதாவது, பெட்ரோலுக்கும், டீசலுக்கும் உள்ள விற்பனை வரியை குறைக்க வேண்டுமென்று எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் என பலரும் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.உண்மையில், முதல்வர் விஜய் பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைப்பதற்கான சாத்தியகூறுகள் இருக்கிறதா என்ற கேள்வியும் மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
தமிழக அரசு பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்க முடியும். அதாவது, தமிழக அரசு தனது வாட் (VAT) வரியை குறைத்தால் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறையும். பெட்ரோல், டீசல் விலையை பொறுத்தவரை தற்போது ஜிஎஸ்டி வரிக்குள் இல்லை. அதனால், மாநில அரசுகள் தனியாக வாட் வரியை வசூலிக்கின்றன.
தமிழகத்தில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு வாட் வரியை 13 சதவீதமும், டீசல் லிட்டருக்கு 11 சதவீதமும் வரியை மாநில அரசு விதிக்கிறது என கூறப்படுகிறது. இந்த வரியை மாநில அரசு குறைத்தால் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறையக் கூடும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால், வாட் வரியை குறைத்தால் மாநில அரசின் வருவாய் குறையக் கூடும். இதனால், மாநில அரசுகள் இதுபோன்ற நடவடிக்கை எடுப்பது அரிது தான். இருப்பினும், பெட்ரோல், டீசலுக்கான வரியை குறைக்க எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தியுள்ளன.
வாட் வரி (Value Added Tax) என்பது மதிப்புக் கூட்டல் வரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு பொருள் தயாரிப்பில் இருந்து விற்பனைக்கு வரும்போது அதன் மதிப்பு அதிகரிக்கும். இதன் மீது விதிக்கப்படுவது தான் வாட் வரி என அழைக்கப்படுகிறது. எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு பொருளை விற்பனை செய்யும்போது அரசு வசூலிப்பது தான் மாநில வரி. பெட்ரோல், டீசலுக்கு தற்போது வாட் வரியை மாநில அரசு வசூலிக்கிறது.
உதாரணமாக ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.50 என வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இதில் மத்திய அரசு வரி ரூ.20, மாநில அரசின் வாட் வரி ரூ.15 என வதிக்கப்பட்டு, மொத்தமாக ரூ.85 ஆக ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இங்கே மாநில அரசு வசூலிக்கும் ரூ.15 தான் வாட் வரி என சொல்லப்படுகிறது. இதனை குறைத்தால் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
|நகரம்
|பெட்ரோல் விலை
|டீசல் விலை
|சென்னை
|ரூ.103.90
|ரூ.95.47
|டெல்லி
|ரூ.97.77
|ரூ.90.67
|ஹைதராபாத்
|ரூ.110.89
|ரூ.95.70
|மும்பை
|ரூ.106.64
|ரூ.93.14
|பெங்களூரு
|ரூ.106.17
|ரூ.94.10