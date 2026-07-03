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கரூர் கூட்டநெரிசல் : குடும்பத்தில் தலா ஒருவருக்கு அரசு வேலை - CM விஜய் அறிவிக்கிறார்

CM Vijay Karur Visit : முதலமைச்சர் விஜய் வரும் ஜூலை 10ஆம் தேதி கரூர் செல்லும் நிலையில், கூட்டநெரிசலில் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பங்களில் தலா ஒருவருக்கு அரசு வேலையின், பணி ஆணையை வழங்க உள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Jul 03, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:28 AM IST
கரூர் கூட்டநெரிசல் : குடும்பத்தில் தலா ஒருவருக்கு அரசு வேலை - CM விஜய் அறிவிக்கிறார்
Image Credit: Image Credit : CM Vijay, Karur Stampede | Image Source : X/@CMOTamilnaduSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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