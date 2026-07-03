/கரூர் கூட்டநெரிசல் : குடும்பத்தில் தலா ஒருவருக்கு அரசு வேலை - CM விஜய் அறிவிக்கிறார்

CM Vijay Karur Visit : முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்யின் அரசியல் பயணத்தில் ஒரு மறக்க முடியாத, மறுக்க கூடாத சம்பவம், கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம். விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பின் போது ஏற்பட்ட திடீர் கூட்டநெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை கரூர் கூட்டநெரிசல் ஏற்படுத்தியது. ஒரு அரசியல் கட்சியின் கூட்டத்தில் இத்தனை பேர் உயிரிழக்கும் சம்பவம் மிகவும் அரிய நிகழ்வாகும்.
தகுந்த இடத்தையும், பாதுகாப்பையும் அப்போதைய ஆளும் திமுக அரசு அளிக்கவில்லை என்பதே கூட்டநெரிசலுக்கு காரணம் என தவெகவும்; தாமதமாக விஜய் வந்ததே காரணம் என திமுகவும் குற்றஞ்சாட்டின. அரசியல் களத்தில் கரூர் சம்பவம் தேர்தல் வரை எதிரொலித்தது. இருப்பினும் சிபிஐ விசாரணை தொடர்கிறது.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி கரூர் துயரம் அரங்கேறியது. கரூர் சம்பவத்திற்கு பின்னரே விஜய்யின் பிரச்சாரங்களுக்கு கடும் கட்டுபாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து விஜய் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல இடங்களுக்கு பயணித்தாலும், பல இடங்களில் திட்டமிட்ட பிரச்சாரத்தையும் ரத்து செய்தார்.
கரூர் சம்பவத்திற்கு பின்னர் விஜய் கரூர் செல்லவில்லை. கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கான நிவாரணத்தையும் அவர்களை சென்னைக்கு அழைத்துவந்து விஜய் கொடுத்திருந்தார். இதுவும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது.
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் மட்டும் ஆளும் தவெக வென்றது. அரவக்குறிச்சி மற்றும் குளித்தலை தொகுதிகளில் திமுகவும்; கரூரில் அதிமுகவின் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கரும் வென்றனர்.
ஆனால், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் தனது எம்எல்ஏ பொறுப்பை ராஜினாமா செய்து, நேற்று (ஜூலை 2) தனது ஆதரவாளர்களுடன் தவெகவில் இணைந்துள்ளார். அடுத்து வரும் இடைத்தேர்தலில் தவெக சார்பில் அவரே கரூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், கரூரில் தவெக பலம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
செந்தில் பாலாஜியின் கோட்டையாக கருதப்படும் கரூர் தொகுதியில் சரிக்கு சமமாக தவெகவும் வளர்ந்து வருகிறது. இதையொட்டி, தவெக எம்எல்ஏவுக்கு பேரம் பேசியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் செந்தில் பாலாஜியையும் போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர். இதன்மூலம், முதல்வர் விஜய் செந்தில் பாலாஜி தொடர்ச்சியாக செக் வைத்துக்கொண்டே இருக்கிறார்.
இந்தச் சூழலில் முதலமைச்சர் விஜய் வரும் ஜூலை 10ஆம் தேதி கரூருக்கு அரசுமுறை பயணமாக செல்ல இருக்கிறார். கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் முதல்வர் விஜய் முதல்முறையாக அங்கு செல்கிறார்.'
கரூர் கூட்டநெரிசலில் உயிரிழந்தவர்கள் 41 பேரின் குடும்பத்தை முதல்வர் விஜய் சந்திக்க இருப்பதாகவும் தெரிகிறது. இந்நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட 41 பேரின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை அளித்து, அதன் நியமன ஆணையை அன்று முதலமைச்சர் விஜய் வழங்க இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
கரூர் சம்பவம் நடந்த உடன் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா 20 லட்சம் ரூபாயும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா 2 லட்சம் ரூபாயும் விஜய் வழங்கியிருந்தார். தற்போது அரசு வேலைக்கான ஆணையை வழங்க உள்ளார்.