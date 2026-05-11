English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • முதல்வர் விஜய்க்கு Z+ Security.. என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்? கிட்ட நெருங்கவே முடியாது

முதல்வர் விஜய்க்கு Z+ Security.. என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்? கிட்ட நெருங்கவே முடியாது

CM Vijay Z Plus Security:  தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு Z  பிளஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், குண்டு துளைக்காத வாகனம், 5 பாதுகாப்பு வகானங்கள் இந்த பிரிவில் வழங்கப்படும். மேலும், 55க்கும் மேற்பட்ட பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் இருப்பார்கள்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 11, 2026, 02:27 PM IST
  • முதல்வர் விஜய்க்கு Z+ Security
  • பாதுகாப்பிற்கு 55 பணியாள்ர்கள், குண்டு துளைக்காத வாகனம்
  • 5 பாதுகாப்பு வாகனங்கள் இருக்கும்.

Trending Photos

நடிகை ரவீனா ரவிக்கு திருமணம்! யார் மாப்பிள்ளை தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்…
camera icon5
Raveena Ravi
நடிகை ரவீனா ரவிக்கு திருமணம்! யார் மாப்பிள்ளை தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்…
குஷியுடன் விஜய் பதவியேற்புக்கு வந்த த்ரிஷா.. சங்கீதாவும் பங்கேற்பு.. அடடா!
camera icon5
Trisha
குஷியுடன் விஜய் பதவியேற்புக்கு வந்த த்ரிஷா.. சங்கீதாவும் பங்கேற்பு.. அடடா!
மே 15 புதன் பெயர்ச்சி: ஜாக்பாட் அடிக்கப் போகும் ராசிகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon6
Mercury transit
மே 15 புதன் பெயர்ச்சி: ஜாக்பாட் அடிக்கப் போகும் ராசிகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
சனி பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
camera icon5
Shani peyarchi
சனி பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
முதல்வர் விஜய்க்கு Z+ Security.. என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்? கிட்ட நெருங்கவே முடியாது

CM Vijay Z Plus Security:  தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கு Z  பிளஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே ஒய்பிறை பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது முதல்வராக விஜய் பதவி ஏற்றத்தை அடுத்து, Z பிளஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Z பிளஸ் பாதுகாப்பு என்றால் என்ன இது எப்படி செயல்படும் என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

முதல்வரான ஜோசப் விஜய்

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த  சட்டப்பேரவை தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. 233 தொகுதியில் போட்டியிட்ட தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.  ஆனால் பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவைப்பட்டது.  இதனை எடுத்து விஜய் சிறு சிறு கட்சிகளிடம் நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு காங்கிரஸ், விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ, விசிக, இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதலுடன் விஜய் ஆட்சி அமைத்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க: த்ரிஷா vs சகாயம் IAS.. திருச்சி கிழக்கில் இடைத்தேர்தல் எப்போது? தவெக, திமுக வேட்பாளர்கள் யார்?

நேற்றைய தினம், சென்னையில் நேரு ஸ்டேடியத்தில் பதவியேற்பு விழா நடந்தது. விஜய் விஜய்  முதல்வராக பதவி ஏற்றுக்கொண்டார். விஜய்க்கு ஆளுநர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இதனை அடுத்து, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர்கள் அமைச்சர்களாகவும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர். பொறுப்பேற்ற சில நிமிடங்களில் மூன்று திட்டங்களுக்கு அவர் கையெழுத்திட்டுள்ளார். 

தொடர்ந்து, தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு சென்று தனது பணிகளை முதல்வர் விஜய் மேற்கொண்டார். விஜய் முதல்வராக பதவியேற்றதை அடுத்து, அவருக்கு பாதுகாப்புகளும்  அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இன்று காலை முதல் விஜய்க்கு z பிளஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  எனவே, இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு என்றால் என்ன? விஜய்க்கு வழங்கப்பட்ட பாதுகாப்புகள் என்னென்ன என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்வோம். 

இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு என்பதன் என்ன?

இந்தியாவில் குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர், உச்ச நீதிமன்ற, உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், மாநில ஆளுநர்கள், மாநில முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள் ஆகியோருக்கு  உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பதவியை பொறுத்து, அரசியல் தலைவர்களுக்கு z+, z, y, y+, X பாதுகாப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில்,  மாநில முதலமைச்சர்களுக்கு உயரிய பாதுகாப்பான z+ பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. z+ பாதுகாப்பு என்பது 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுவார்கள். 

அதாவது, ரயில்வே பாதுகாப்புப்படை, மத்திய பாதுகாப்புப்படை, தேசிய பாதுகாப்புப் படை,  இந்திய தீபெத் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை, மத்திய தொழிற்பாதுகாப்புப் ப உள்ளிட்ட பணியாளர்கள் இடம்பெற்றிருப்பார்கள்.  கிட்டட்ட 55க்கும் மேற்பட்ட பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் இருப்பார்கள். இப்பிரிவில் சில குண்டு துளைக்காத வாகனங்கள் மற்றும், 5 பாதுகாப்பு வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.    

இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு தற்போது ராகுல் காந்தி, அமித் ஷா, ராஜ்நாத் சிங், சந்திரபாபு நாயுடு உள்ளிட்ட மாநில முதல்வர்களுக்கு இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த லிஸ்டில் தற்போது விஜய் இணைந்துள்ளார். இதன் மூலம் விஜய்க்கு குண்டு துளைக்காத வாகனங்கள் மற்றும் 5 பாதுகாப்பு வாகனங்கள், 55 பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் எப்போதுமே உடன் இருப்பார்கள். 

மேலும் படிக்க: எம்எல்ஏவாக பதவியேற்காத அமைச்சர் கீர்த்தனா.. ஷாக்கான CM விஜய்.. ஏன் தெரியுமா?

விஜய்க்கு இருக்கும் சலுகைகள்

தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஜோசப் விஜய்க்கு ரூ.2,05,000 சம்பளம் வழங்கப்படும். இந்த சம்பளம் மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடும்போது குறைவானதாகும். இருப்பினும், பல்வேறு படிகளுடன் சேர்த்து, முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மாத சம்பளமாக ரூ.2.85 லட்சம் வழங்கப்படும். சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான படிகளையும் அவர்கள் பெறுவார்கள். 

தொகுதிக்கான அலுவல் பணிகள், கூட்டங்கள் தொடர்பான செலவுகளுக்காக வழங்கப்படும் இதர செலவுப் படியும் வழங்கப்படும்.  இதர செலவுகளை பொறுத்தவரை, தனியாக அரசு இல்லம் ஒதுக்கப்படும்.  மாநில அரசின் செலவில் குண்டு துளைக்காத எஸ்யூவி காரும், வாகன அணிவகுப்பும் வழங்கப்படும். மேலும், மாநில, மத்திய அரசுக்கான பயணங்களின்போது, விமானம், ரயில், சாலைப் பயணங்களுக்கான முழு செலவையு அரசே ஏற்கும். மாத சம்பளத்தை தாண்டி, இதர சலுகைகளும் கொடுக்கப்படுகின்றன. தங்கும் இடம், தொலைப்பேசி, மின்சாரம், தண்ணீர் உள்ளிட்டவை தமிழக அரசால் வழங்கப்படும். 

மற்ற பாதுகாப்புகள் என்னென்ன?

இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பை தவிர்த்து, இசட் பாதுகாப்பு, ஒய் பிளஸ் பாதுகாப்பு, ஒய் பாதுகாப்பு, x பிரிவு பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது.  இசம் பிரிவு பாதுகாப்பு என்பது தேசிய பாதுகாப்புப் படையை சேர்ந்த 6 வீரர்கள் உள்ளிட்ட 22 காவல்துறையினர் இடம்பெற்று இருப்பார்கள். இந்த பிரிவு பாதுகாப்பில் ஒரு குண்டு துளைக்காத வாகனம், 5 வாகனங்கள பயன்படுத்தப்படும்.  ஒய் பிளஸ் பிரிவு பாதுகாப்பு என்பது தேசிய பாதுகாப்புப்படை சிறப்பு பிரிவைச் சேர்ந்த 4 வீரர்கள், 11 காவல்துறை அதிகாரிகள் இடம் பெற்று இருப்பார்கள்.

பாதுகாப்புக்காக 2 முதல் 3 வாகனங்கள் வரை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒய் பிரிவு பாதுகாப்பை பொறுத்தவரை, 2 வீரர்கள், 8 காவல்துறையினர் இடம்பெறுவார்கள். x பிரிவு பாதுகாப்பை பொறுத்தவரை, 2 காவல்துறையினர் மட்டும் இடம் பெற்றிருந்தனர். இப்பாதுகாப்பு பிரிவில் 2 வாகனங்கள் மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாதுகாப்பு வகை  

சிறப்பம்சங்கள்
x பாதுகாப்பு 2 காவல்துறையினர், 2 வாகனங்கள்
Y பாதுகாப்பு 2 வீரர்கள் + 8 காவல்துறையினர், 3 வாகனங்கள்
Y+ பாதுகாப்பு 4 வீரர்கள், 11 காவல்துறையினர், 3 வாகனங்கள்
Z பாதுகாப்பு 6 வீரர்கள், 22 காவல்துறையினர், 5 வாகனங்கள்
Z+ பாதுகாப்பு 55க்கும் மேற்பட்ட  பணியாளர்கள், குண்டு துளைக்காத வாகனம், 5 வாகனங்கள்

மேலும் படிக்க: வந்தே மாதரம் சர்ச்சை: ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கத்திலும் குழப்பம்... விஜய்க்கு வன்னி அரசு கேள்வி!

 

About the Author
CM VijayCM Vijay Latest NewsCM Vijay Z+ SecurityCM Vijay Security

Trending News