/திமுகவை கடுபேற்றிய முதலமைச்சர் விஜய்யின் அந்த ஒரு வார்த்தை! அமளி துமளியான சட்டப்பேரவை

முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பதிலுரை வழங்கினார். அவர் பேசும்போது, " இப்படி ஒரு தீர்ப்பை மக்கள் அளிச்சதுனால தான் தமிழக வரலாற்றில் ஒரு மகத்தான கூட்டணி ஆட்சியை நாம் அமைச்சிருக்கிறோம். இளைஞர்களால் என்ன செய்ய முடியும் பெண்களால் என்ன செய்ய முடியும்னு கேட்டவங்களுக்கான பதில்தான் இன்னைக்கு அமைந்திருக்கிற நம்ம ஆட்சி. ஒரே ஒரு குடும்பம் மட்டும் முக்கியம்னு சொல்றது நம்மளோட ஆட்சி அதிகார அரசியல் இல்லை, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பமும் முக்கியம்னு சொல்றதுதான் நம்ம அரசியல், நம்மளோட ஆட்சி அதிகாரம்.
அதான் நம்மளோட மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சி. இந்த 2026 தேர்தல்ல யாராலும் உடைக்கவே முடியாதுன்னு சொன்ன மதத்தை உடைச்சோம் சாதிய உடைச்சோம். முக்கியமா காசு கொடுத்து ஓட்டு வாங்குற ஒரு நச்சு கலாச்சாரத்தையே சுக்குநூரா தூள் தூளா உடைச்சிருந்தோம். என்னென்னமோ செய்வான்னு சொல்றானே இந்த விஜய் பல வருஷமா இருக்கிற ஒரு பதவி வெறி பிடிச்ச அரசியலை உடைச்சு எப்படி செய்வான்னு நம்ம மக்களே யோசிச்சிருப்பாங்க. இதோ இப்போ நம்ம மக்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இப்பவும் சொல்றோம் இது வெறும் ஆரம்பம் தாங்க. இந்த மாபெரும் சபையிலிருந்து கேட்கிறேன், மக்களே நமக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்க.
இதுக்கு முன்னாடி அதாவது 2017 கடைசியில இருந்து 2026 ஏப்ரல் வரைக்கும் இருந்த புண்ணியவான்கள் ஆட்சியில ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் போட்ட ஏராளமான ஓட்டைகளை அடைச்சுக்கிட்டே படிப்படியா மக்களுக்கு நல்லதையும் செஞ்சுகிட்டே வருவோம். அதனாலதான் நமக்கு எதிரா யார் யாரோ சேரவே மாட்டாங்கன்னு நினைச்சவங்க எல்லாம் ஒண்ணா சேர்றாங்க. நம்ம ஆட்சிக்கு டேட் குறிக்கிறாங்க. சரி அவங்கள நம்ம மக்களை பார்த்துப்பாங்க.
இனி வர நாட்கள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா ஸ்டெடியா உழைச்சு லஞ்சலாவன்யம் இல்லாத, ஊழல் இல்லாத, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான சுதந்திரமான டிரான்ஸ்பரண்டான தமிழ்நாட்ட நம்ம சொந்தங்களான தமிழக மக்களுக்கு தர்றது தான் நம்மளோட டார்கெட். கண்டிப்பா அதை நிறைவேற்றியே காட்டுவோம் 8 கோடி மக்கள் நம்மளோடு இருக்கிறப்போ ஏங்க அதை செய்ய முடியாது.
நமக்கு ஆட்சி செய்ய தெரியாதுன்னும், நம்ம அமைச்சர்களுக்கும் நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் ஒன்னும் தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஆமாங்க எங்களுக்கு தெரியாதுதான். எங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் மக்கள் பணி செய்ய தெரிஞ்ச அளவுக்கு மக்கள் பணத்தை சுருட்ட தெரியாது தான். டெண்டர்களை டெண்டர்களை முறைப்படுத்த தெரிஞ்ச அளவுக்கு அதோட ரேட்டை உயர்த்தி ஊழல் செய்ய தெரியாதுதான்.
பதவி உயர்வு வழங்கவும் பணி பணி இடமாற்றம் கலந்தாய்வு நடத்தவும் தெரியுமே தவிர பதவி உயர்வுக்கும் பணியிட மாற்றத்திற்கும் பணம் பறிக்க தெரியாதுதான்.
புதிய பணியிடங்கள் உருவாக்க தெரியுமே தவிர அந்த பணியிடங்களை பணத்துக்கு விக்க தெரியாதுதான். கோயில்கள்ல் நடக்கிற நிர்வாக சீர்கேட்ட தடுக்க தடுக்க தெரியுமே தவிர, கோயில் பணத்தை கொள்ளை அடிக்க தெரியாதுதான். தங்கத்தை உருக்கி தாரை வார்க்க தெரியாதுதான். கனிம வளத்தை பாதுகாக்க தெரிஞ்ச அளவுக்கு கனிமத்தை வித்து கொள்ளை அடிக்க தெரியாதுதான். அரசு வருமான மானத்த அரசு கஜானாவுக்கு மாத்த தெரிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பணத்தை தனிப்பட்ட கஜானாவுக்கு மடை மாற தெரியாதுதான் போதை கலாச்சாரத்தை தடுக்க தெரிஞ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு போதை கலாச்சாரத்தை வளர்க்க தெரியாது தான்.
நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற பாட்டி அம்மா அக்கா தங்கச்சி குழந்தைகளை பெண்களை மதிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓசி பஸ் ஆயிரம் ரூபா கேஸ் இப்படி எல்லாம் பேச தெரியாதுதான். எங்க உறுப்பினர்களுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் மக்கள் சேவை தெரிந்த அளவிற்கு சுயநல தேவையை செஞ்சிக்க தெரியாதுதான். அதனாலதான் சொல்றோம் எங்களை பார்த்து எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்றவங்களுக்கு சொல்றோம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதுதான். உங்களை மாதிரி முறைகேடுகளை செய்யறத நாங்க தெரிஞ்சுக்கவும் போறதில்ல, தெரிஞ்சுக்கவும் ஆசைப்படல. அதை கடைசி வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியாமலே இருந்துட்டு போகட்டும். அதனால நாங்களும் எங்க மக்களும் வெரி வெரி ஹாப்பிதான்." என காரசாரமாக பேசினார். இந்த பேச்சு திமுகவினரிடையே கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.