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திமுகவை கடுபேற்றிய முதலமைச்சர் விஜய்யின் அந்த ஒரு வார்த்தை! அமளி துமளியான சட்டப்பேரவை

டாஸ்மாக் உள்ளிட்ட துறைகளில் பார்டி பண்ட் நிதி வசூல் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் பேசியதும், கட்சி பெயரை சொல்லி வெளிப்படையாக பேச வேண்டும் என திமுக கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெளிநடப்பு செய்தது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 23, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:35 PM IST
திமுகவை கடுபேற்றிய முதலமைச்சர் விஜய்யின் அந்த ஒரு வார்த்தை! அமளி துமளியான சட்டப்பேரவை
Image Credit: CM Vijay Speech Today

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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