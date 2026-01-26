English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஊட்டி, கொடைக்கானலில் வரும் புதிய சேவை... வேற லெவல் ஐடியா - மிரட்டும் சென்னை மெட்ரோ!

ஊட்டி, கொடைக்கானலில் வரும் புதிய சேவை... வேற லெவல் ஐடியா - மிரட்டும் சென்னை மெட்ரோ!

Rope Car Service: ஊட்டி, கொடைக்கானல், மாமல்லபுரம் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களில் சிறப்பான ஒரு சேவையை கொண்டுவர சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் (CMRL) முயற்சித்து வருகிறது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 26, 2026, 02:10 PM IST
  • ரயில் சேவையை மட்டும் சிஎம்ஆர்எல் செய்யவில்லை.
  • போக்குவரத்து சேவையை எளிதாக்குவதிலும் சிஎம்ஆர்எல் ஆர்வங்காட்டும்.
  • மதுரை, கோவை மெட்ரோ பணிகள் குறித்தும் சிஎம்ஆர்எல் ஆய்வு.

ஊட்டி, கொடைக்கானலில் வரும் புதிய சேவை... வேற லெவல் ஐடியா - மிரட்டும் சென்னை மெட்ரோ!

Chennai Metro Rail Limited, Rope Car Service: சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவை பொதுமக்களின் அன்றாட போக்குவரத்தை எளிதாக்கும் ஒன்றாக செயல்பட்டு வருகிறது. சென்னையின் முதல் கட்ட திட்டத்தில் விம்கோ நகர் முதல் சென்னை விமானம் (நீல நிற வழித்தடம் ), சென்னை சென்ட்ரல் முதல் பரங்கிமலை (பச்சை நிற வழித்தடம்) உள்ளிட்ட இரண்டு வழித்தடங்கள் அமைக்கப்பட்டன. தற்போது இவை செயல்பட்டு வருகின்றன.  

தற்போது இரண்டாம் கட்டத் திட்டப்பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மூன்றாவது வழித்தடம் (பர்பிள் நிற வழித்தடம்) மாதவரம் - சிறுசேரி சிப்காட், நான்காவது வழித்தடம் (ஆரஞ்சு நிற வழித்தடம்) கலங்கரை விளக்கம் - பூந்தமல்லி பேருந்து டிப்போ, 5வது வழித்தடம் (சிவப்பு நிற வழித்தடம்) மாதவரம் - சோழிங்கநல்லூர் என புதிய மூன்று வழித்தடங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.

Chennai Metro Rail Limited: செயல்பாட்டுக்கு வரும் மெட்ரோ சேவை

இதில் நான்காவது வழித்தடத்தில் பூந்தமல்லி பைபாஸ் - வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவை வரும் பிப்ரவரி மாதத்திலும், 5வது வழித்தடத்தில் கோயம்பேடு - பட் ரோடு வரையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவை வரும் ஜூன் மாதத்திலும் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் விரைவில் சென்னை நகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஓரளவு குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்தளவிற்கு சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் துரிதமாக மெட்ரோ ரயில் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

Chennai Metro Rail Limited: சிஎம்ஆர்எல் போடும் முக்கிய பிளான்

சென்னையில் மட்டுமின்றி கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரை நகரங்களிலும் மெட்ரோ ரயில் சேவையை கொண்டுவர சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகிறது. அதேபோல், மாமல்லபுரம், கொடைக்கானல் போன்ற புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தளங்களில் இயற்கை எழிலை வானில் பறந்தபடியே பயணிகள் ரசிக்க ஒரு சிறப்பான முன்னெடுப்புகளை மேற்கொள்ள சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் கையில் எடுத்துள்ளது.

CMRL Rope Car: கம்பி வடம் ஊர்தி

சென்னை, கோவை, மதுரை போன்ற நகரங்களில் பொதுவாக போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க மெட்ரோ ரயில் போடுவது எளிது. ஆனால், மலைப்பிரதேசங்களான கொடைக்கானல், ஊட்டி போன்ற இடங்களிலும், பழமைவாய்ந்த மாமல்லபுரம் போன்ற இடங்களில் மெட்ரோ ரயில்களை இயக்குவது என்பது புவியியல் ரீதியாகச் சாத்தியமற்றதாகும். எனவே, இந்தச் சுற்றுலாத் தலங்களில் இன்னும் அதிகமான பயணிகளை ஈர்க்கும் வகையிலும், பயணிகளின் போக்குவரத்தை எளிமைப்படுத்தவும் 'கம்பி வடம் ஊர்தி' (Rope Car) சேவையைத் தொடங்க சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.

CMRL Rope Car: சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆய்வு

இத்திட்டத்திற்கு முதற்கட்டமாக, நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான ஆய்வுகள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன. இதற்காக தனியார் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு, அடுத்த மூன்று மாதங்களில் அதற்கான அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல், தமிழக சுற்றுலாப் பயணிகளின் சொர்க்கபுரியாக அறியப்படும் கொடைக்கானல் மற்றும் பல்லவர் காலச் சிற்பங்கள் நிறைந்த பழமைவாய்ந்த மாமல்லபுரத்திலும் இந்த கம்பி வடம் ஊர்தி சேவையைக் கொண்டுவருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய சிஎம்ஆர்எல் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

இதற்காகத் தனியார் நிறுவனத்துடன் விரைவில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகவுள்ளது என்று மெட்ரோ ரயில் திட்ட அதிகாரி அர்ச்சுனன் தெரிவித்துள்ளார். ஊட்டி, கொடைக்கானல், மாமல்லபுரம் ஆகிய நகரங்களில் இந்த கம்பி வடம் ஊர்தி திட்டம் மட்டும் செயல்பாட்டுக்கு வந்தால், தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலாத் துறை உலகத் தரத்திற்கு உயரும் என்பதில் சந்தேகம் ஏதுமில்லை. இதன்மூலம் இந்த சுற்றுலா தலங்களுக்கு வருகை தரும் பயணிகள் வேற லெவல் அனுபவத்தையும் பெறுவார்கள்.

