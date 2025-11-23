பூந்தமல்லி பைபாஸ் - போரூர் மெட்ரோ... டிசம்பரில் வராது? - தாமதத்திற்கு பின்னணி என்ன?

Chennai Metro Rail Limited Latest Updates: வளர்ந்து வரும் பெருநகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவை என்பது பொது போக்குவரத்தில் உலகம் முழுவதும் பெரும் பங்களிப்பை அளித்து வருகிறது. இந்தியாவிலும் கூட டெல்லி, மும்பை உள்ளிட்ட பெருநகரங்களிலும், இரண்டாம் கட்ட நகரங்களிலும் மெட்ரோ ரயில் சேவை சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கி வருகிறது.
தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை மெட்ரோ ரயில் சேவை தற்போது சென்னையில் மட்டும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை மத்திய அரசு நிராகரித்துள்ளதால் அடுத்த கட்ட பணிகள் குறித்த பேச்சுகள் நடைபெற்று வருகின்றனர். தற்போது சென்னை மெட்ரோ குறித்த முக்கிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.
Chennai Metro Latest Updates: கூடுதலான மூன்று மெட்ரோ வழித்தடங்கள்
சென்னை மெட்ரோவில் சிவப்பு வழித்தடம், பச்சை வழித்தடம் என இரண்டு வழித்தடங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து, நகர் பகுதிகள் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை இணைக்கும் வகையிலான பணிகள் சென்னை முழுவதும் நடைபெற்று வருகின்றன. சென்னை மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்ட திட்டமாக, 45.8 கி.மீ தூரத்திற்கு மாதவரம் முதல் சிறுசேரி சிப்காட் வரை, 26.1 கி.மீ., தூரத்திற்கு கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி பைபாஸ் வரை, 47 கி.மீ., தூரத்திற்கு மாதவரம் முதல் சோழிங்கநல்லூர் வரை என கூடுதலான மூன்று வழித்தடங்கள் உருவாக உள்ளன.
Chennai Metro Latest Updates: பூந்தமல்லி பைபாஸ் - போரூர்
அந்த வகையில், சென்னை மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்டத்தின் வழித்தடம் 4-இல் கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி வரை முதல் பிரிவாக, பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை முதல் போரூர் சந்திப்பு வரையிலான சுமார் 10 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கான பணிகள் ஏறத்தாழ நிறைவடைந்துவிட்டன. இதன் சோதனை ஓட்டங்களும் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டன. பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை முதல் போரூர் இந்த வழித்தடத்தை இந்த 2025ஆம் ஆண்டின் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் அல்லது விரைவில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தது.
Chennai Metro Latest Updates: ஒப்புதல் பெறுவது கட்டாயம்
மெட்ரோ ரயில் சேவையைத் தொடங்குவதற்கு முன், மத்திய அரசின் ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு மற்றும் தர நிர்ணய அமைப்பின் (RDSO) ஒப்புதலை பெற வேண்டியது கட்டாயம். இதுவே இந்த மெட்ரோவுக்கான பாதுகாப்புச் சான்றிதழ் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. கடந்த ஆகஸ்டில் பூந்தமல்லி பைபாஸ் - போரூர் வழித்தடத்தில் ஓட்டுநர் இல்லாத மெட்ரோ ரயிலின் சோதனை ஓட்டங்கள் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டன. RDSO அதிகாரிகள் முன்னிலையில் ரயில் பெட்டிகள், சிக்னல், பிரேக்கிங், தண்டவாளத்தின் தரம் உள்ளிட்ட அனைத்து பாதுகாப்பு அம்சங்களும் அப்போது பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தனப்பட்டன.
Chennai Metro Latest Updates: இதுவரை கிடைக்காத ஒப்புதல்
பொதுவாக, இதுபோன்ற சோதனைகள் முடிந்த பிறகு 15 நாட்களுக்குள் அல்லது அதிகபட்சம் ஒரு மாதத்திற்குள் பாதுகாப்புச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆனால், சோதனை முடிந்து தற்போது வரை சுமார் இரண்டரை மாதங்கள் நிறைவடைந்த பின்னரும், இன்னும் முக்கிய அனுமதிகளான RDSO வேகச் சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை. அதுமட்டுமின்றி சிக்னல், தொலைத்தொடர்பு அமைப்புக்கான ஒப்புதலும் மத்திய ரயில்வே வாரியத்திடம் இருந்து கிடைக்கவில்லை என சிஎம்ஆர்எல் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
Chennai Metro Latest Updates: இன்னும் தாமதமாகும்...
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம், மத்திய அரசின் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விளக்கம் அளித்தும், அனுமதி வழங்குவதில் அசாதாரண தாமதம் நீடிப்பதால், சேவை தொடங்குவதில் இழுபறி ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. டிசம்பர் மாதத்திற்குள் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என கூறப்பட்ட நிலையில், அது இன்னும் தாமதமாகும் என கூறப்படுகிறது. தாமதத்திற்கான தெளிவான காரணம் குறித்து இதுவரை தெரியவரவில்லை. இதற்கு விரைவான அனுமதியை பெற சிஎம்ஆர்எல் நிர்வாகம் தற்போது மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தை நாடியுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
RDSO பாதுகாப்புச் சான்றிதழ் கிடைத்த பிறகே, ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையரின் இறுதி ஆய்வும் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதனால், டிசம்பர் மாதத்தில் சேவை தொடங்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
