/நிலக்கரி முறைகேடு வழக்கு ரத்து! சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவு!

நிலக்கரி இறக்குமதி முறைகேடு வழக்கு ரத்து: அகமது புகாரி உள்ளிட்டோருக்கு சென்னை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் நிவாரணம்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
நிலக்கரி இறக்குமதியில் ரூ.487 கோடி முறைகேடு நடைபெற்றதாக கூறப்பட்ட வழக்கில், தொழிலதிபர் அகமது ஏ.ஆர். புகாரி மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை வழக்குகள் அனைத்தையும் சென்னை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது. டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் முன்பே வழங்கிய உத்தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு 2011-12 முதல் 2014-15 வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்தோனேசியாவிலிருந்து தரமற்ற நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்து அரசுக்கு ரூ.487 கோடி இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக எழுந்த புகாரை மையமாக கொண்டது. சென்னை அடிப்படையாக செயல்பட்ட கோஸ்டல் எனர்ஜி என்ற தனியார் நிறுவனத்தின் இயக்குநரான அகமது ஏ.ஆர். புகாரி, அந்த நிறுவனம், கோஸ்டல் எனர்ஜென், துபாயில் உள்ள நிலக்கரி மற்றும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள், மொரீஷியசில் உள்ள முத்தியாரா எனர்ஜி ஹோல்டிங்ஸ், பிரிசியஸ் எனர்ஜி ஹோல்டிங் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மீது 2018ஆம் ஆண்டு சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்தது.
வழக்கின் அடிப்படையில், மோசடி பணம் வெளிநாடுகளுக்கு சட்டவிரோதமாக பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக கூறி மத்திய அமலாக்கத்துறையும் தனியாக விசாரணை மேற்கொண்டது. பின்னர் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடை சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, சென்னை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்தது. இதனால் அகமது புகாரி மீது சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை என இரு திசைகளிலும் நடவடிக்கை தொடர்ந்தது.
ஆனால், இந்த வழக்கில் தரமற்ற நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்ததற்கான உறுதியான ஆதாரம் எதுவும் இல்லை என சிபிஐ தானே நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்தது. கிடைத்த ஆவணங்கள் மற்றும் விசாரணை முடிவுகளை வைத்து பார்த்தாலும், குற்றச்சாட்டை உறுதியாக நிரூபிக்க முடியவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில், டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் 2025ஆம் ஆண்டு அகமது புகாரிக்கு எதிரான சிபிஐ வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது. அதனை தொடர்ந்து, அதே வழக்கின் தொடர்ச்சியாக அமலாக்கத்துறை பதிவு செய்திருந்த வழக்கையும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அண்மையில் ரத்து செய்தது. ஒரே குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் தொடரப்பட்ட இரு முக்கிய நடவடிக்கைகளும் நீதிமன்றங்களில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதால், அமலாக்கத்துறை வழக்கும் சட்ட ரீதியாக பலம் இழந்தது.
இந்த சூழலில், சென்னை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்த நான்கு நிறுவனங்களுக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை வழக்கை நீதிபதி ஜெ. ஓம் பிரகாஷ் விசாரித்தார். அப்போது, டெல்லி உயர்நீதிமன்றமும் சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் ஏற்கனவே அந்த வழக்கை சார்ந்த முக்கிய அம்சங்களை ரத்து செய்துள்ள நிலையில், இதே குற்றச்சாட்டை மீண்டும் தொடர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என கூறி, அமலாக்கத்துறை வழக்கை முழுமையாக ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்தார்.
இந்த தீர்ப்பின் மூலம் அகமது ஏ.ஆர். புகாரி, கோஸ்டல் எனர்ஜி உள்ளிட்ட நிறுவனங்களுக்கு நீண்ட காலமாக நிலவி வந்த சட்ட சுமை தற்காலிகமாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது. தொழிலதிபர்கள் மீது பொருளாதார குற்ற வழக்குகள் தொடரப்படும்போது, அவற்றிற்கு வலுவான ஆதாரங்கள் அவசியம் என்பதையும் இந்த தீர்ப்பு மீண்டும் நினைவுபடுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, சிபிஐ தானே ஆதாரம் இல்லை என்று கூறிய பின்னர், அமலாக்கத்துறையும் அதனை அடிப்படையாக கொண்டு தொடர்ந்த வழக்கு நிலைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
இந்த வழக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாக பெரும் கவனத்தை ஈர்த்து வந்தது. வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள், பணப்பரிமாற்றம், இறக்குமதி தரம், அரசுக்கு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்பட்ட இழப்பு ஆகியவை அனைத்தும் ஒன்றாக இணைந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தின. ஆனால் இறுதியில், குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்கும் உறுதியான சான்றுகள் இல்லாததால், நீதிமன்றங்கள் வழக்கை தள்ளுபடி செய்துள்ளன. இதனால், நிலக்கரி இறக்குமதி முறைகேடு என கூறப்பட்ட விவகாரத்தில் அகமது புகாரி தரப்பு முக்கிய நிவாரணம் பெற்றுள்ளது. அதே நேரத்தில், பொருளாதார குற்ற வழக்குகளில் விசாரணை மற்றும் ஆதாரத் தரம் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்பதையும் இந்த தீர்ப்பு வெளிப்படுத்துகிறது.
முக்கிய புள்ளிகள்
- அகமது புகாரி மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை வழக்குகள் ரத்து.
- சென்னை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது.
- வழக்கு ரூ.487 கோடி நிலக்கரி இறக்குமதி முறைகேடு குற்றச்சாட்டை சார்ந்தது.
- 2011-12 முதல் 2014-15 வரை இந்தோனேசியாவிலிருந்து நிலக்கரி இறக்குமதி செய்ததாக புகார்.
- தரமற்ற நிலக்கரி இறக்குமதி செய்ததற்கான ஆதாரம் இல்லை என்று சிபிஐ தெரிவித்தது.
- டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் சிபிஐ வழக்கை ஏற்கனவே ரத்து செய்தது.
- சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் அமலாக்கத்துறை வழக்கை ரத்து செய்தது.
- அதனைத் தொடர்ந்து சிறப்பு நீதிமன்றமும் வழக்கை ரத்து செய்தது.