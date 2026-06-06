Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /மாதம் ரூ. 80,000 வரை சம்பளம்.. 276 காலிப் பணியிடங்கள்! மத்திய அரசின் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மாதம் ரூ. 80,000 வரை சம்பளம்.. 276 காலிப் பணியிடங்கள்! மத்திய அரசின் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Central Government Jobs News: கோல் இந்தியா நிறுவனத்தில் ரூ.80,000 வரை மாதச் சம்பளத்துடன் கூடிய 276 மேலாண்மை பயிற்சியாளர் (Mining) காலிப்பணியிடங்களுக்கு, 'GATE 2025' தகுதி பெற்ற மைனிங் பொறியியல் பட்டதாரிகள் ஜூன் 7-க்குள் இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 06, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:27 PM IST
மாதம் ரூ. 80,000 வரை சம்பளம்.. 276 காலிப் பணியிடங்கள்! மத்திய அரசின் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Image Source: X

About the Author

R Balaji

R Balaji

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அகவிலைப்படி உயர்வு... அரசு ஊழியர்களுக்கு 60% DA - மாநில அரசு அறிவிப்பு
DA hike29 min ago
2
Coimbatore news49 min ago
3
Zee Short Film Contest1 hr ago
4
Coal India Recruitment 20261 hr ago
5
Indian Railway2 hrs ago