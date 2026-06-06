/மாதம் ரூ. 80,000 வரை சம்பளம்.. 276 காலிப் பணியிடங்கள்! மத்திய அரசின் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் 'மகாரத்னா' பொதுத்துறை நிறுவனமான கோல் இந்தியா லிமிடெட், கொல்கத்தாவை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்குகிறது. உலகின் மிகப்பெரிய நிலக்கரி உற்பத்தி நிறுவனமான இது, இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த நிலக்கரி தேவையில் சுமார் 75 சதவீதத்தை பூர்த்தி செய்கிறது. சுமார் 2.12 லட்சம் ஊழியர்களுடன் நாட்டின் முன்னணி வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் நிறுவனமாக திகழும் கோல் இந்தியாவில், தற்போது காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான புதிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
இளம் பொறியியல் பட்டதாரிகள் மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் மேலாண்மை பயிற்சியாளராக இணைய இதுவொரு சிறந்த வாய்ப்பாகும்.
அறிவிப்பு எண்: 01/2026
பதவியின் பெயர்: மேலாண்மை பயிற்சியாளர் - மைனிங் (Management Trainee - Mining)
மொத்த காலியிடங்கள்: 276
மாத சம்பளம்: ரூ. 60,000 முதல் ரூ. 80,000 வரை
வயது வரம்பு (30.04.2026 தேதியின்படி): விண்ணப்பதாரர்கள் 18 முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். மத்திய அரசு விதிகளின்படி, அதிகபட்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி/எஸ்டி (SC/ST) பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி (OBC) பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் தளர்வு அளிக்கப்படும்.
தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் 'மைனிங்' (Mining Engineering) பிரிவில் குறைந்தது 60% மதிப்பெண்களுடன் பி.இ (B.E) அல்லது பி.டெக் (B.Tech) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
கூடுதல் தகுதி: கேட் தேர்வில் பங்கேற்று தகுதி பெற்றிருப்பது கட்டாயமாகும்.
தேர்வு செய்யப்படும் விதம்: விண்ணப்பதாரர்கள் 'GATE 2025' தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் முதற்கட்டமாகப் பட்டியலிடப்படுவர். அதன்பின்னர், தகுதியானவர்களுக்கு மின்னஞ்சல் வழியாக நேர்முக தேர்வுக்கான விவரங்கள் அனுப்பப்படும். நேர்முக தேர்வின் இறுதி மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
குறிப்பு: நேர்முகத் தேர்வுக்கு வரும்போது தங்களது அனைத்து அசல் கல்வி மற்றும் சாதிச் சான்றிதழ்களையும் தவறாமல் எடுத்து வர வேண்டும்.
பொது மற்றும் இதர பிரிவினருக்கு: ரூ. 1,000 (ஆன்லைன் முறையில் மட்டுமே செலுத்த வேண்டும்).
எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினர் (SC/ST/PwD/ESM) பிரிவினருக்கு விண்ணப்ப கட்டணம் எதுவும் இல்லை.
விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள பட்டதாரிகள் கோல் இந்தியா நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.coalindia.in வாயிலாக ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்: 07.06.2026
தகுதியான பொறியியல் பட்டதாரிகள் கடைசி நேர பதற்றத்தை தவிர்க்க, உடனே அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு சென்று விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.