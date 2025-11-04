English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கோவை பாலியல் வன்கொடுமை: நைட் 11 மணிக்கு அந்த பொண்ணு ஏன் அங்க போகணும்? கமிஷனர் பதில்!

கோவை பாலியல் வன்கொடுமை: நைட் 11 மணிக்கு அந்த பொண்ணு ஏன் அங்க போகணும்? கமிஷனர் பதில்!

Coimbatore Commissioner Explains Why The Girl Would Go There At 11 Pm: கோவையில் மாணவி ஒருவர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட நிலையில், இரவு 11 மணிக்கு அந்த பெண் ஏன் அங்கு செல்ல வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு மாநகர கமிஷனர் பதிலளித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 4, 2025, 06:17 PM IST
  • கோயம்புத்தூர் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு
  • கமிஷனர் செய்தியாளர் சந்தித்து விளக்கம்

Trending Photos

சனிப்பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணமழையில் நனைய போவது யார்?
camera icon6
Sani Peyarchi
சனிப்பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணமழையில் நனைய போவது யார்?
விமான பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ஈஸியா டிக்கெட்டுகளை ரத்து பண்ணலாம்.. எப்படி?
camera icon7
Flight Ticket
விமான பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ஈஸியா டிக்கெட்டுகளை ரத்து பண்ணலாம்.. எப்படி?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகள் மீது அன்னை லஷ்மியின் அருள் மழை, லாபம், பண வரவு
camera icon10
Venus Transit
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகள் மீது அன்னை லஷ்மியின் அருள் மழை, லாபம், பண வரவு
கோவை பாலியல் வன்கொடுமை: நைட் 11 மணிக்கு அந்த பொண்ணு ஏன் அங்க போகணும்? கமிஷனர் பதில்!

Coimbatore Commissioner Explains Why The Girl Would Go There At 11 Pm: கோவை கல்லூரி மாணவி மீது நடந்த கூட்டு பாலியல் பலாத்கார சம்பவம் தமிழகமெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக குற்றம்சாட்டப்பட்ட மூவரை காவல் துறை நேற்று (நவம்பர் 03) கைது செய்தது.  இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு சார்ந்த விசாரணை முன்னேற்றங்கள் குறித்து கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் சரவண சுந்தர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கமளித்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக 'காவலன்' எனப்படும் மொபைல் செயலியைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்திய அவர், "பெண்கள் தங்கள் மொபைலில் 'Kavalan SOS' ஆப்பை பதிவிறக்கம் செய்து வைத்திருக்க வேண்டும். ஆபத்தான சூழலில் மொபைலை மூன்று முறை ஷேக் அல்லது ஆப்பில் உள்ள எஸ்ஓஎஸ் பொத்தானை அழுத்தினாலே அருகிலுள்ள காவல் நிலையத்திற்கு உடனடி அழைப்பு (SOS Call) செல்கிறது. 100 எண்ணுக்கு அழைக்க கூட தேவையில்லை" என்றார்.  

இந்நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை குற்றம் கூறும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் பதிவுகள் வெளியாகி வருகிறது. இது தொடர்பாக, "அந்த பெண் அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்துக்கு ஏன் போனாள்?" என்ற கேள்வியையும் செய்தியாளர் ஒருவர் எழுப்பினார்.  

அதற்கு பதிலளித்த ஆணையர் சரவண சுந்தர், "ஒருவரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து யாரும் தீர்ப்பு வழங்கவோ விமர்சிக்கவோ கூடாது. பெண்கள் எங்கு செல்வது, எப்படி நடப்பது என்பது அவர்களது சுயாதீன முடிவு. சமூகத்தில் யாரும் 'அது சரியா தவறா' என்று தீர்மானிக்கத் தேவையில்லை. அந்த பெண்ணின் தனிப்பட்ட விஷயங்களை மதிக்க வேண்டும். அவர்களை குற்றவாளியாகக் காட்டும் முயற்சிகள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது" என்று தெளிவாகக் கூறினார்.  

மேலும் அவர் கூறுகையில், "கடந்த இரண்டு நாட்களாக குற்றவாளிகளை அடையாளம் கண்டு பிடிப்பதில் தீவிரமாக செயல்பட்டோம். மூவரையும் கைது செய்துள்ளோம். இனி வழக்கின் அனைத்து அம்சங்களும் விரிவாக விசாரிக்கப்படும். பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை அதிகாலை 4 மணியளவில் மீட்டோம். கைது செய்யப்பட்டவர்கள் எந்த அரசியல் கட்சியுடனும் தொடர்பில்லாதவர்கள்" என்று தெரிவித்தார்.  

சரவண சுந்தரின் இந்த பதில் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. பெண்களின் சுதந்திரம் மற்றும் தனியுரிமையை மதிக்க வேண்டும் என்ற அவரது கருத்துக்கு பொதுமக்களும் பெரிதும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். 

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் மீண்டும் தொடங்கும் கனமழை.. நாளை 7 மாவட்டங்களில் சம்பவம் இருக்கு!

மேலும் படிக்க: கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு விஜய் 3 கேள்விகள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Coimbatore student caseCoimbatore newsCoimbatore police commissionerTamil Nadu Crime Newscoimbatore gang rape case

Trending News