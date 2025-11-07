காரில் பெண் கடத்தல்...? இரவில் கேட்ட அலறல் சத்தம்... கோவையில் அதிகரிக்கும் குற்றங்கள்!

Coimbatore Crime Latest News Updates: கோவை மாவட்டம் இருகூர் பகுதியில் இளம் பெண் ஒருவரை வலுக்கட்டாயமாக காரில் ஏற்றி சென்றதாக தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன. மேலும் காரில் இருந்து அந்தப் பெண் அலறியது, அங்கு இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகி உள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Coimbatore Crime News: கோவையில் தொடரும் குற்றங்கள்
கோவை விமான நிலையம் பின்புறம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கல்லூரி மாணவியை மூன்று பேர் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்த சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதைத்தொடர்ந்து தமிழக - கேரளா எல்லையான வாளையார் பகுதியில் இளம்பெண்ணை மிரட்டி பணம், நகை பறித்த சம்பவம் ரேஸ்கோஸ்ட் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். அந்த சம்பவத்தில் காவல்துறை அதிகாரியின் மகனுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
Coimbatore Crime News: கேமராவில் பதிவான அலறும் சத்தம்
இவை ஒருபுறம் இருக்க, நேற்றிரவு (நவ. 7) இருகூர் தீபம் நகர் பகுதியில் சென்றுகொண்டு இருந்த பெண் ஒருவரை வெள்ளை நிற காரில் வந்த நபர்கள் வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து காரில் ஏற்றி சென்றதை அங்கு இருந்தவர்கள் பார்த்து உள்ளனர். மேலும் இது குறித்து சிங்காநல்லூர் காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல் துறையினர் பெண் கடத்தப்பட்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? யார் அந்த இளம் பெண்? அந்தக் கார் எங்கு சென்றது? என தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் அங்கு பொருத்தப்பட்டு இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் காரில் இருந்த பெண் அலறும் சத்தம் கேட்கிறது. பின்னர் வேகமாக அந்த காரை எடுத்துச் செல்லும் காட்சிகள் பதிவாகி உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் நேற்று பரபரப்பு நிலவியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Coimbatore Crime News: புகார் வரவில்லை...
இந்நிலையில், கோவையில் காரில் பெண் அலறல் சத்த கேட்ட சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியான விவகாரம் குறித்து கோவை காவல் ஆணையர் சில தகவல்களை அளித்துள்ளார். பெண் கடத்தப்பட்டதாக புகார் ஏதும் வரவில்லை என்றும் காரில் சென்றது யார் என நேற்று இரவில் இருந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் மாநகர காவல் ஆணையர் சரவண சுந்தர் தகவல் அளித்தார்.
கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் சரவண சுந்தர், "கோவையில் காரில் பெண் கடத்தப்பட்டதாக இதுவரை எந்த புகார் பாதிப்படைந்த குடும்பத்தினரிடம் இருந்து வரவில்லை. இளம்பெண் அலறல் சத்தம் கேட்கக்கூடிய சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளில் சரியான அடையாளங்கள் தெரியவில்லை, குறிப்பாக காரின் பதிவு எண்கள் தெரியவில்லை. சிங்காநல்லூர் போலீசார் இது தொடர்பாக அந்த பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
Coimbatore Crime News: தனிப்படைகள் அமைக்கவில்லை
நேற்றிரவு பெரும்பாலான கடைகள் மூடப்பட்டிருந்ததால் தற்போது காலையில் இருந்து சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை சேகரிக்க தொடங்கி உள்ளனர். போலீசார் உதவி எண்ணில், நேற்றிரவு காரில் பெண் அலறும் சத்தம் கேட்டு இருப்பதாக அழைப்பு மட்டும் வந்தது, சம்பவ இடத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.
உண்மையாக கடத்தல் சம்பவம், வேற ஏதாவது குற்றச் சம்பவம் நடைபெற்றது என புகார் தெரிவிக்கப்பட்டால் உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்து தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை மேற்கொள்வோம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். இதுவரை எந்த புகார் பதிவாகவில்லை, தனிப்படைகள் அமைக்கவில்லை" என்றார்.
