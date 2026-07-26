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கோவை, மதுரைக்கு நோ மெட்ரோ... ஒரே போடாக போட்டது மத்திய அரசு - என்ன செய்வார் விஜய்?

Coimbatore, Madurai Metro Project : கோயம்புத்தூர், மதுரை நகரங்களில் மெட்ரோ திட்டத்தை மத்திய அரசு மீண்டும் நிராகரித்துள்ளது. கடந்தாண்டு மத்திய அரசை நிராகரித்த பின்னர், தற்போது மீண்டும் இரண்டாவது முறையும் நிராகரித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 26, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:39 AM IST
கோவை, மதுரைக்கு நோ மெட்ரோ... ஒரே போடாக போட்டது மத்திய அரசு - என்ன செய்வார் விஜய்?
Image Credit: Coimbatore, Madurai Metro Project | Image Source : Gemini AI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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