/கோவை, மதுரைக்கு நோ மெட்ரோ... ஒரே போடாக போட்டது மத்திய அரசு - என்ன செய்வார் விஜய்?

Coimbatore, Madurai Metro Project : பொதுப்போக்குவரத்தை அதிகப்படுத்துவதன் மூலம் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு பெரும் நன்மையை அளிக்கும். குறைந்த செலவில் அதிகம் பேர் பயணிக்கலாம் என்பதால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, எரிசக்தி சேமிப்பு உள்ளிட்டவை காரணங்களாலும் பஸ், ரயில், மெட்ரோ போன்ற பொதுப்போக்குவரத்து முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. நவீன கால சூழலில் ஒரு நகரின் வளர்ச்சியில் மெட்ரோ இன்றியமையாதது.
தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் மட்டுமே தற்போது மெட்ரோ ரயில் சேவை இயக்கப்படுகிறது. சென்னையில் தற்போது இரண்டு வழித்தடங்கள் செயல்பாட்டில் இருக்கும் நிலையில், மூன்று வழித்தடங்களுக்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் சென்னையை அடுத்து கோயம்பத்தூர், மதுரை மாவட்டங்களிலும் மெட்ரோ ரயில் சேவையை அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டிருந்தது. இந்தியாவிலேயே அதிக நகரமயமாக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் ஒன்று தமிழ்நாடு.
அதில் தொழில் மற்றும் சுற்றுலாவுக்கு பெயர் பெற்ற கோயம்புத்தூர்; சுற்றுலா மையமான மதுரை ஆகிய நகரங்களில் மெட்ரோவை கொண்டுவர வேண்டும் என கடந்த திமுக ஆட்சியில் அறிவிப்பு வெளியானது.
கோவை, மதுரை மெட்ரோ குறித்து தமிழ்நாடு அரசு முன்வைத்த கோரிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரித்தது.
மெட்ரோவை செயல்படுத்துவதன் மூலம் மற்ற பொதுப்போக்குவரத்தை ஒப்பிடும்போது குறிப்பிடத்தக்க நேர சேமிப்போ அல்லது அதிக பயணிகள் வருகையோ இருக்காது.
2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, கோவை மற்றும் மதுரை நகரங்களில் 20 லட்சம் மக்கள் தொகை கூட இல்லை.
இதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு கடந்த மே மாதம் மீண்டும் மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தது. அதாவது, மதுரை, கோவை நகரங்களிலும் மெட்ரோ ரயில் சேவை இருப்பதன் அவசியம் குறித்தும், அதை நியாயப்படுத்தியும் வலியுறுத்தியும் தமிழ்நாடு அரசு கடிதம் எழுதியிருந்தது.
இந்நிலையில், கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ திட்டங்களை நிராகரித்துவிட்டதாக தமிழ்நாடு அரசிடம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் மாற்று போக்குவரத்து குறித்த பரிந்துரைகளையும் அளித்துள்ளது.
மெட்ரோ ரயில் சேவையை ஒரு நகரத்தில் செயல்படுத்துவதற்கு மக்கள் தொகை மட்டும் ஒரே அளவுகோல் அல்ல என்றும்; மதுரை, கோவை இரு திட்டங்களையும் முழுமையாக ஆய்வு செய்தே அதை நிராகரித்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரு நகரங்களிலும் மெட்ரோ அமைத்தால், அது பயணிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நேர சேமிப்பை ஏற்படுத்தாது என்றும்; அதற்கு பதிலாக பேருந்து அமைப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும் என அமைச்சகம் பரிந்துரைத்துள்ளது.
பஸ் ரேபிட் டிரான்ஸிட் சிஸ்டம் (BRTS) என்ற விரைவு பேருந்து போக்குவரத்தை தரைமட்டத்திலோ அல்லது மேம்பாலத்திலோ செயல்படுத்தலாம் என அமைச்சகம் பரிந்துரைத்துள்ளது. BRTS திட்டத்தை தரைத்திட்டத்தில் செயல்படுத்த மதுரையிலோ கோவையிலோ போதுமான நிலம் இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஆக்ரோ, போபால், ஜெய்ப்பூர், பாட்னா, இந்தூர் போன்ற முக்கிய நகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதேநேரத்தில், கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் ஜெய்ப்பூர் மெட்ரோவின் 2ஆம் கட்டத்திற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது.