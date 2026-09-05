/கோயம்புத்தூர் : மேட்ரிமோனி செயலிகள் மூலம் லட்சக்கணக்கில் மோசடி - எச்சரிக்கை

Coimbatore News : ஆன்லைன் வரன் பார்க்கும் மேட்ரிமோனியல் (Matrimonial) தளங்கள் மூலம் அறிமுகமாகி, ஆசை வார்த்தைகள் கூறி பண மோசடி செய்யும் சம்பவங்கள் சமீபகாலமாக அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக 30 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட திருமணமாகாத ஆண்களைக் குறிவைத்து அரங்கேற்றப்படும் இந்த அதிநவீன சைபர் மோசடிகள் குறித்து, கோவை மாவட்ட சைபர் கிரைம் காவல் ஆய்வாளர் கவிதா பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
திருமணமாகாத ஆண்கள் பலரும் தங்களின் விவரங்களை மேட்ரிமோனியல் இணையதளங்களில் பதிவு செய்கின்றனர். அதில் பெயர், வயது, முகவரி, பணிபுரியும் நிறுவனம், சம்பளம், சொத்து விவரங்கள் மற்றும் வரப்போகும் மனைவி குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் போன்ற அத்தனை தகவல்களையும் வெளிப்படையாகப் பதிவிடுகின்றனர். இதனை உன்னிப்பாகக் கவனிக்கும் மோசடிக் கும்பல், அந்த எதிர்பார்ப்புகளையே தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறது.
தங்களை வரன் போல காட்டிக்கொள்ளும் பெண்கள் அல்லது பெண்களின் பெயரில் செயல்படும் மர்ம நபர்கள், மேட்ரிமோனி மூலம் சம்பந்தப்பட்ட ஆண்களைத் தொடர்பு கொள்கின்றனர். தாங்கள் வெளிநாட்டிலோ அல்லது பெரு நிறுவனங்களிலோ பணிபுரிவதாகக் கூறி நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துகின்றனர். தொடர்ந்து சில நாட்கள் பேசி நெருக்கத்தை வளர்த்துக் கொண்ட பிறகு, தாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆன்லைன் டிரேடிங் (Trading) தளத்தில் முதலீடு செய்து பெரும் லாபம் ஈட்டி வருவதாகக் கூறுவர்.
"நீங்களும் இதில் பணம் முதலீடு செய்தால் நமது திருமணத்திற்குப் பிறகு எதிர்கால வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும்; பெற்றோரிடமும் தைரியமாகப் பேசலாம்" என்று ஆசை வார்த்தைகளைக் கூறி ஆண்களை முதலீடு செய்யத் தூண்டுகின்றனர். இதனை உண்மை என நம்பி இளைஞர்கள் லட்சக்கணக்கான ரூபாயை மோசடித் தளங்களில் முதலீடு செய்தவுடன், அடுத்த கணமே அவர்கள் தொடர்பைத் துண்டித்து விடுகின்றனர். அழைப்புகள், குறுஞ்செய்திகள் என எதற்கும் பதிலளிக்காமல் பணத்துடன் தலைமறைவாகி விடுகின்றனர்.
நேரடி சரிபார்ப்பு அவசியம்: மேட்ரிமோனி தளங்கள் வழியாக அறிமுகமாகும் நபர்களைக் கண்மூடித்தனமாக நம்ப வேண்டாம். அவர்களது குடும்பப் பின்னணி, முகவரி மற்றும் பணியிட விவரங்களை நீங்களோ அல்லது உங்கள் பெற்றோரோ நேரடியாகச் சென்று முழுமையாகச் சரிபார்த்த பின்னரே அடுத்தகட்ட முடிவை எடுக்க வேண்டும்.
செபி (SEBI) அங்கீகாரம்: ஆன்லைன் டிரேடிங் அல்லது முதலீட்டு ஆலோசனைகள் கூறப்பட்டால், அந்த தளம் அல்லது செயலி இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியமான செபியில் (SEBI) முறையாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை ஒன்றுக்கு இருமுறை உறுதி செய்துகொள்ளுங்கள்.
இத்தகைய திருமண மோசடி அல்லது ஆன்லைன் மூலதன மோசடிகளில் சிக்கி பணத்தை இழந்தவர்கள் உடனடியாகத் தாமதிக்காமல் 1930 என்ற தேசிய சைபர் கிரைம் உதவி எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், cybercrime.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாகவும் அல்லது அருகிலுள்ள மாவட்ட சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்திற்கு உரிய ஆவணங்களுடன் நேரில் சென்றும் புகார் அளிக்கலாம் என காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.