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கோயம்புத்தூர் : மேட்ரிமோனி செயலிகள் மூலம் லட்சக்கணக்கில் மோசடி - எச்சரிக்கை

Coimbatore News : கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட கொங்கு பகுதிகளில் மேட்ரிமோனி செயலிகள் மூலம் லட்சக்கணக்கில் மோசடி. 30-40 வயது ஆண்களை குறிவைக்கும் கும்பல் குறித்து சைபர் கிரைம் காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 05, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:59 PM IST
கோயம்புத்தூர் : மேட்ரிமோனி செயலிகள் மூலம் லட்சக்கணக்கில் மோசடி - எச்சரிக்கை
Image Credit: Coimbatore News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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