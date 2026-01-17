English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: விரைவில் நல்ல செய்தி.. சூப்பர் அப்டேட்!

கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: விரைவில் நல்ல செய்தி.. சூப்பர் அப்டேட்!

Coimbatore Metro Latest Update: கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கான மேம்படுத்தப்பட்ட திட்ட அறிக்கையை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தமிழக அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 17, 2026, 04:43 PM IST
  • கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம்
  • திட்ட அறிக்கை சமர்ப்பிப்பு
  • விரைவில் நல்ல செய்தி

Trending Photos

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 6 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வா? வருகிறது குட் நியூஸ்
camera icon10
EPFO
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 6 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வா? வருகிறது குட் நியூஸ்
தொள தொளன்னு தொங்கும் தொப்பை..கடகடன்னு குறைக்க வீட்டு உடற்பயிற்சிகள்!
camera icon7
Belly Fat
தொள தொளன்னு தொங்கும் தொப்பை..கடகடன்னு குறைக்க வீட்டு உடற்பயிற்சிகள்!
Pongal 2026: பொங்கல் பண்டிகையில் இந்த 2 உணவுகளை சேர்க்க கூடாது!
camera icon6
Pongal 2026
Pongal 2026: பொங்கல் பண்டிகையில் இந்த 2 உணவுகளை சேர்க்க கூடாது!
பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! ரெண்டு பேருமே ரீசண்ட் ஹிட் கொடுத்தவர்கள்..
camera icon7
Pradeep Ranganathan
பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! ரெண்டு பேருமே ரீசண்ட் ஹிட் கொடுத்தவர்கள்..
கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: விரைவில் நல்ல செய்தி.. சூப்பர் அப்டேட்!

Coimbatore Metro Latest Update: சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக வளர்ந்து வரும் மாவட்டங்களில் ஒன்று கோயம்புத்தூர். தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர்  என்று அழைக்கப்படும் கோயம்புத்தூரில் வளர்ச்சிக்கு தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, ஐடி, உற்பத்தி, மருத்துவம் போன்றவற்றில் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக கோயம்புத்தூர் விளங்கி வருகிறது. அதோடு இல்லாமல் சென்னையை காட்டிலும் பல சிறு, குறு, நடுத்தர பெரு நிறுவனங்கள் கோயம்புத்தூரில் செயல்படுகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம்

வெளி மாநிலங்கள் மட்டுமல்லாமல் வெளிநாட்டு  முதலீடுகளும் கோயம்புத்தூரில் அதிகம் இருக்கின்றன. கோயம்புத்தூரை சென்னை போன்ற பெரு நகரமாக வளர்ப்பதற்கு அதனை உள்கட்ட அமைப்பு என்பது மிகவும் அவசியமாக தேவைப்படுகிறது. இதனின் ஒரு பகுதியாக, கோவைக்கு மெட்ரோ ரயில் கொண்டு வர தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் 15 ஆண்டுகளாக நிறைவேறாமலே இருந்து வருகிறது. அதிமுக ஆட்சியிலும் கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு எந்த ஒரு பணிகளும் நிறைவேறவில்லை. தற்போது திமுக ஆட்சியிலும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையும் 2024 ஆம் ஆண்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்தத் திட்ட அறிக்கை சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் மத்திய அரசு கோவை மெட்ரோ திட்ட அறிக்கையை திருப்பி அனுப்பியது.

இதனால் கோவை மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். கண்டன குரல்களும் எழுந்தது. இதனை அடுத்து கோவைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதி அளித்தார். தமிழக அரசின் உத்தரவின் பெயரில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம்  திட்ட அறிக்கையை மேம்படுத்தும்  பணியில் ஈடுபட்டது. இந்த நிலையில் மேம் படுத்தப்பட்ட கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கையை தமிழக அரசிடம் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தற்போது சமர்ப்பித்துள்ளது. கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கை விரைவில் மத்திய அரசுக்கு  என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

முக்கிய அப்டேட்

இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாக அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "கோவை மெட்ரோ திட்டத்திற்கு நிலம் கையகப்படுத்த முதல் கட்ட பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன. சென்னைக்கு அடுத்து வளர்ந்து வரும் பெரிய நகரமாக கோவை இருக்கிறது வர்த்தக நிறுவனங்களும் மிக அதிகமாக உள்ளன இதனால் மெட்ரோ அவசியமில்ல தேவைப்படுகிறது. கோவைக்கு ஏன் மெட்ரோ திட்டம் தேவைப்படுகிறது என்பதை விளக்கும் அறிக்கையும் தமிழக அரசு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

கோவை மெட்ரோ திட்ட மேம்படு அறிக்கையும், மெட்ரோ இன் கோவைக்கு தேவைப்படுவது என்ற அறிக்கையும் விரைவில் மத்திய அரசு அனுப்பப்படும்" என்று  கூறினார். எனவே, கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்து விரைவில் நல்ல செய்தி வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கோவைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வரும் பட்சத்தில், சென்னைக்கு அடுத்து பெரு நகரமாக கோவை விளங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் மழை பெய்யும்.. உறைபனியும் இருக்கும்! வானிலை மையம் அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க: மாதம் ரூ.2,000.. ஆண்களுக்கு இலவச பயணம்! அதிமுகவின் ஜாக்பாட் வாக்குறுதிகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! ​

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Coimbatore MetroCoimbatore Metro railCoimbatore metro latest NewsCMRLTamil Nadu government assistance

Trending News