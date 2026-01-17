கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: விரைவில் நல்ல செய்தி.. சூப்பர் அப்டேட்!

Coimbatore Metro Latest Update: சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக வளர்ந்து வரும் மாவட்டங்களில் ஒன்று கோயம்புத்தூர். தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் கோயம்புத்தூரில் வளர்ச்சிக்கு தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, ஐடி, உற்பத்தி, மருத்துவம் போன்றவற்றில் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக கோயம்புத்தூர் விளங்கி வருகிறது. அதோடு இல்லாமல் சென்னையை காட்டிலும் பல சிறு, குறு, நடுத்தர பெரு நிறுவனங்கள் கோயம்புத்தூரில் செயல்படுகின்றனர்.
கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம்
வெளி மாநிலங்கள் மட்டுமல்லாமல் வெளிநாட்டு முதலீடுகளும் கோயம்புத்தூரில் அதிகம் இருக்கின்றன. கோயம்புத்தூரை சென்னை போன்ற பெரு நகரமாக வளர்ப்பதற்கு அதனை உள்கட்ட அமைப்பு என்பது மிகவும் அவசியமாக தேவைப்படுகிறது. இதனின் ஒரு பகுதியாக, கோவைக்கு மெட்ரோ ரயில் கொண்டு வர தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் 15 ஆண்டுகளாக நிறைவேறாமலே இருந்து வருகிறது. அதிமுக ஆட்சியிலும் கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு எந்த ஒரு பணிகளும் நிறைவேறவில்லை. தற்போது திமுக ஆட்சியிலும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையும் 2024 ஆம் ஆண்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்தத் திட்ட அறிக்கை சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் மத்திய அரசு கோவை மெட்ரோ திட்ட அறிக்கையை திருப்பி அனுப்பியது.
இதனால் கோவை மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். கண்டன குரல்களும் எழுந்தது. இதனை அடுத்து கோவைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதி அளித்தார். தமிழக அரசின் உத்தரவின் பெயரில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் திட்ட அறிக்கையை மேம்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டது. இந்த நிலையில் மேம் படுத்தப்பட்ட கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கையை தமிழக அரசிடம் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தற்போது சமர்ப்பித்துள்ளது. கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கை விரைவில் மத்திய அரசுக்கு என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
முக்கிய அப்டேட்
இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாக அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "கோவை மெட்ரோ திட்டத்திற்கு நிலம் கையகப்படுத்த முதல் கட்ட பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன. சென்னைக்கு அடுத்து வளர்ந்து வரும் பெரிய நகரமாக கோவை இருக்கிறது வர்த்தக நிறுவனங்களும் மிக அதிகமாக உள்ளன இதனால் மெட்ரோ அவசியமில்ல தேவைப்படுகிறது. கோவைக்கு ஏன் மெட்ரோ திட்டம் தேவைப்படுகிறது என்பதை விளக்கும் அறிக்கையும் தமிழக அரசு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
கோவை மெட்ரோ திட்ட மேம்படு அறிக்கையும், மெட்ரோ இன் கோவைக்கு தேவைப்படுவது என்ற அறிக்கையும் விரைவில் மத்திய அரசு அனுப்பப்படும்" என்று கூறினார். எனவே, கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்து விரைவில் நல்ல செய்தி வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கோவைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வரும் பட்சத்தில், சென்னைக்கு அடுத்து பெரு நகரமாக கோவை விளங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
