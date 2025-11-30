மாதம் ரூ.40,000 சம்பளம்! தமிழ் தெரிந்தவர்களுக்கு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்!

Coimbatore Patteeswaram Temple Job: தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான கோயில்கள் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. கோயில்களை அறிநிலையத்துறை நிர்வகித்து வருவதோடு, அங்கிருக்கும் காலிப் பணியிடங்களையும் நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பட்டீசுவராசுவாமி திருக்கோயிலில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க டிசம்பர் 2ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். எனவே, விண்ணப்பிக்க தவறியவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கலாம்.
பணி குறித்த விவரம்
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பேரூர் பட்டீசுவரசுவாமி திருக்கோயில் அறநிலையத்துறை கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கோயிலில் மருத்துவ மையத்தில் மருத்துவர், செவிலியர், நர்சிங் அசிஸ்டெண்ட் பதவிகள் நிரப்பப்படுகிறது. மருத்துவர் பணிக்கு ஒரு இடங்களும், செவிலியர் பணிக்கு இரண்டு இடங்களும், நர்சிங் அசிஸ்டெண்ட் பணிக்கு இரண்டு இடங்களும் என மொத்தம் ஐந்து காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிகளுக்கு இந்து சமயத்தைச் சேர்ந்த நபர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
கல்வித்தகுதி
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பேரூர் பட்டீசுவரசுவாமி திருக்கோயிலில் மருத்துவர் பணிக்கு MBBS படித்திருக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சிலில் அதற்காக பதிவு செய்திருப்பது அவசியம். செவிலியர் பணிக்கு DGNM (Diplomo In General Nursing Midwives) முடித்திருக்க வேண்டும். நர்சிங் அசிஸ்டெண்ட் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
வயது விவரம்
மருத்துவர் பணிக்கு ஜூலை 1ஆம் தேதி 2025 அன்று 35 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். செவிலியர் பணிக்கு 01.07.2025-ன்படி, 35 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். நர்சிங் அசிஸ்டெண்ட் பணிக்கு 40 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாத சம்பளம்
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, அந்தந்த பணிக்கு ஏற்ப மாறுபடும். அதன்படி, மருத்துர் பணிக்கு ரூ.36,700 முதல் ரூ.1,16,200 வரை வழங்கப்படும். செவிலியர் பணிக்கு ரூ.19,500 முதல் ரூ.62,000 வழங்கப்படும். நர்சிங் அசிஸ்டெண்ட் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவர்கள் hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தேவையான விவரங்களை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டும். இல்லையெனில், கோயில் அலுவலக நேரங்களில் அரசு விடுமுறை அல்லாத நாட்களில் அலுவலக நேரத்திற்கு சென்று விண்ணப்ப படிவத்தை பெற்று, விண்ணப்பிக்க வேண்டும். உதவி ஆணையம்/செயல் அலுவலர், அருள்மிகு பட்டீசுவரசுமி கோயில், பேரூர், கோவை மாவட்டம் - 641 010 என்ற முகவரிக்கு டிசம்பர் 2ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: புதிதாக பைக், கார் வாங்குவோருக்கு...! நாளை முதல் விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்!
மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை! எப்போது தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ