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3 தமிழ் ஊடகங்களின் ஒளிபரப்பு முடக்கம்: கோயமுத்தூர் பத்திரிகையாளர் மன்றம் கடும் கண்டனம்

Tamil Cable TV Channels: தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் ஒளிபரப்பிலிருந்து 3 தமிழ் செய்தி ஊடக சேனல்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளிவானதை அடுத்து, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பு நிலவி வருகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 10, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:48 AM IST
3 தமிழ் ஊடகங்களின் ஒளிபரப்பு முடக்கம்: கோயமுத்தூர் பத்திரிகையாளர் மன்றம் கடும் கண்டனம்
Image Credit: Coimbatore Press Club strongly condemns blocking Tamil media outlets (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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