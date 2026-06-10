/3 தமிழ் ஊடகங்களின் ஒளிபரப்பு முடக்கம்: கோயமுத்தூர் பத்திரிகையாளர் மன்றம் கடும் கண்டனம்

Tamil Cable TV Channels: தமிழ் செய்தி தொலைக்காட்சி சேனல்களான பாலிமர், நியூஸ் தமிழ் 24x7 மற்றும் தமிழ் ஜனம் ஆகியவை தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் ஒளிபரப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளிவானதை அடுத்து, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பு நிலவி வருகிறது. ஆளுங்கட்சி செய்யும் தவறுகளையும், நிர்வாகத்தில் உள்ள குளறுபடிகளையும் சுட்டிக்காட்டியதற்காகவே இந்த செய்தி ஊடகங்கள் மீது இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அ.தி.மு.க, தி.மு.க. பா.ஜ.க. உள்ளிட்ட பல கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன. இந்த நிலையில், மூன்று தமிழ் ஊடகங்களின் ஒளிபரப்பு முடக்கத்தை கோயமுத்தூர் பத்திரிகையாளர் மன்றம் கண்டித்துள்ளது.
தனது கண்டன கடிதத்தில் கோயமுத்தூர் பத்திரிகையாளர் மன்றம் பின்வருமாறு தனது கருத்துகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
‘தமிழ்நாட்டில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 3 செய்தி ஊடக தொலைக்காட்சிகளின் ஒளிபரப்பு, அரசு கேபிள் டிவி சேவையில் பல்வேறு இடங்களில் முடக்கப்பட்டுள்ளதற்கு கோயமுத்தூர் பத்திரிகையாளர் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறது.
முன்னணி ஊடக நிறுவனங்களான பாலிமர் நியூஸ், நியூஸ் தமிழ் மற்றும் ஜனம் தமிழ் ஆகிய செய்தி சேனல்கள் கடந்த பல மணி நேரங்களாக, அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி சேவையில் தெரியவில்லை என மாநிலம் முழுவதிலுமிருந்து தொடர்ந்து மக்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர். இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தொழில்நுட்ப காரணங்களால் இந்த சேனல்களின் ஒளிபரப்பில் தடை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இதனை சரி செய்யும் பணிகளை தனியார் நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசின் இந்த விளக்கம் பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்புகிறது. சேனல்களின் தொழில்நுட்பப் பழுது நீக்கும் பணிகளை தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்கியிருப்பதாக கூறி, இதனை ஆளும் தவெக அரசு கைகழுவிவிட முயற்சிக்கிறதோ என்கிற ஐயம் எழுகிறது. தொழில்நுட்பக் கோளாறு என்றால் அதனை வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டிய அரசு, அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரின் கண்டனங்களுக்கு பிறகு, மழுப்பலாக ஒரு அறிக்கையை வழங்கியிருப்பதாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இதனைவிடுத்து ஆக்கப்பூர்வமான முறையில் நிர்வாக பணிகளை மேற்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட வேண்டும் என மன்றம் வலியுறுத்துகிறது.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பிலும் இது போன்ற சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு, பின்னர் பல்வேறு தரப்பினரிம் கடும் கண்டனத்திற்கு பிறகு நிலைமை சீரடைந்ததை இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம். கண்களை மூடிக்கொண்டால் உலகம் இருண்டுவிடாது என்பதை ஒரு போதும் இந்த அரசு மறந்துவிடலாகாது. விமர்சனங்களை முன்வைக்கும் ஊடகங்கள் மீது, இது போன்ற அடக்குமுறைகளை ஏவுவது ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானது. ஊடகத்தின் மீதான இது போன்ற தொடர் தாக்குதல்களை உடனடியாக நிறுத்த தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்த தருணத்தில், இடித்துரைக்க, கோயமுத்தூர் பத்திரிகையாளர் மன்றம் கடமைப்பட்டுள்ளது.
இப்படிக்கு
தலைவர்/செயலாளர்,
கோயமுத்தூர் பத்திரிகையாளர் மன்றம்’
இதற்கிடையில், அரசு கேபிள் ஒளிபரப்பில் இருந்து மூன்று சேனல்கள் நீக்கம் என்று வெளிவரும் செய்தி தவறானது என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது பற்றி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்ட அவர், தொழில்நுட்ப பிரச்சனைகள் காரணத்தால் தற்காலிகமாக சில செட் ஆஃப் பாக்ஸ்களில் மட்டும் இந்த 3 சேனல்களை ஒளிபரப்ப இயலவில்லை என்றும், இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட தொலைக்காட்சி சேனல்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார். இந்த பிரச்சனையை சரி செய்வதற்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட நிறுவனம் மூலம், பணிகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.