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கோயம்புத்தூர் : ரூ.3000 ஓய்வூதியம், யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? முக்கிய அப்டேட்

Coimbatore Latest News, Pension : கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ரூ.3000 ஓய்வூதியம் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு. யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 06, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:29 PM IST
கோயம்புத்தூர் : ரூ.3000 ஓய்வூதியம், யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: Coimbatore Latest News Pension

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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