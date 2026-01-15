த.வெ.க கொடியை தீயிட்டு எரித்த வைஷ்ணவி! விஜய் ரசிகர்கள் கொந்தளிப்பு!

தமிழகம் முழுவதும் போகி பண்டிகை நேற்று கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், கோவையைச் சேர்ந்த வைஷ்ணவி என்பவர் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) கட்சியின் கொடி மற்றும் டி-ஷர்ட்டை தீயிட்டு எரிக்கும் வீடியோ வெளியிட்டு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளார். கோவையை சேர்ந்த வைஷ்ணவி சில காலமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தீவிரமாக பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி அவர் அண்மையில் தன்னை திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டார். போகி பண்டிகையான நேற்று "பழையன கழிதலும், புதியன புகுதலும்" என்பதற்கு ஏற்ப அவர் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு உள்ளார்.
பழையதை எரிப்பது போகி….
இனிய போகி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் pic.twitter.com/JO35Dnm5Xx
— Vaishnavi (@vaishnavi_cbe) January 14, 2026
தீயிட்டு எரித்தார்
அதில் தான் வைத்து இருந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கட்சி கொடி மற்றும் அந்த கட்சியின் லோகோ பொறிக்கப்பட்ட டி-ஷர்ட் ஆகியவற்றை தீயிட்டு எரித்தார். பொதுவாக அரசியல் கட்சியில் இருந்து மற்றொரு கட்சிக்கு மாறும் போது அமைதியாக செல்வதே வழக்கம். ஆனால் கட்சியின் அடையாளங்களை எரித்து வீடியோ வெளியிட்டு இருப்பது த.வெ.க தொண்டர்கள் இடையே கொதிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதேசமயம் சமூக வலைதளங்களில் இந்த வீடியோ எதிர்ப்பு கலந்த வைரலாகி வருகிறது. போகி பண்டிகை அன்று மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த அரசியல் போகி செயல் கோவையில் த.வெ.க மற்றும் தி.மு.க தொண்டர்கள் இடையே பெரும் விவாதங்களை உருவாக்கி உள்ளது.
விஜய் பொங்கல் வாழ்த்து!
கடந்த ஜனவரி 12ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜர் ஆனார் விஜய். அதனை தொடர்ந்து சென்னை திரும்பிய அவர், மீண்டும் அடுத்த வாரம் விசாரணைக்கு செல்ல உள்ளார். இன்று பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழர் திருநாளாம் தைப்பொங்கல் திருநாளில், உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் உறவுகளின் வாழ்வில் அன்பும் அமைதியும் நிறைந்து, நலமும் வளமும் பெருகட்டும்.
அனைவருக்கும்
வெற்றிப் பொங்கல் மற்றும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) January 15, 2026
