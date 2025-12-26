English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கணவனின் அந்தரங்க உறுப்பை வெட்டிய மனைவி! தூங்கியவருக்கு நேர்ந்த கதி.. கோவையில் ஷாக்

கணவனின் அந்தரங்க உறுப்பை வெட்டிய மனைவி! தூங்கியவருக்கு நேர்ந்த கதி.. கோவையில் ஷாக்

Wife Cuts Off Husband Genitals In Coimbatore: கோவை மாவட்டத்தில் கணவனின் ஆணுறுப்பை பெண் வெட்டிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கணவர் பல பெண்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்ததால், மனைவி இவ்வாறு செய்துள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 26, 2025, 12:28 PM IST
  • கோவையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
  • மனைவி செய்த காரியம்
  • மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கணவன்

Trending Photos

T20 World Cup: இந்திய அணியில் இல்லாத வீரரகளை கொண்டு ஒரு பிளேயிங் 11.. கேப்டன் யார்?
camera icon6
Indian Alternate Team
T20 World Cup: இந்திய அணியில் இல்லாத வீரரகளை கொண்டு ஒரு பிளேயிங் 11.. கேப்டன் யார்?
விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!
camera icon8
Virat Kohli
விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
வைரல் வெடிங்ஸ் 2025: இந்த ஆண்டு இல்லற வாழ்வில் இணைந்த தமிழ் பிரபலங்கள்
camera icon9
Tamil Famous Celebrities
வைரல் வெடிங்ஸ் 2025: இந்த ஆண்டு இல்லற வாழ்வில் இணைந்த தமிழ் பிரபலங்கள்
கணவனின் அந்தரங்க உறுப்பை வெட்டிய மனைவி! தூங்கியவருக்கு நேர்ந்த கதி.. கோவையில் ஷாக்

Coimbatore Crime News: கணவர் மனைவி இடையே பிரச்னை ஏற்படுவது என்பது காலங்காலமாக இருந்து வருகிறது. இந்த பிரச்னைகளில் கணவர் மனைவி இருவரும் சில விபரீத முடிவுகளை எடுப்பதுண்டு. மேலும்,  இந்த உறவில் கொலை சம்பவங்களும் நடந்து வருகிறது. சிறுசிறு பிரச்னைகளில் ஆரம்பித்து கொலை வரை முடிகிறது. இந்த  நிலையில், கோவையில் நடந்த சம்பவம் அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. அதாவது, கோவை மாவட்டத்தில் கணவனின் ஆணுறுப்பை பெண் வெட்டியுள்ளது. அசாம் மாநிலம் நகன் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்  பிரதான் ஹசாரிகா (33). இவருடைய மனைவி ஜிந்தி.  பிரதான் ஹசாரிகா  பிளம்பராக வேலை செய்து வருகிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

கோவையில் பகீர் சம்பவம்

ஜிந்தி வீட்டில் இருந்து வருகிறார். இவர்கள் இரண்டு பேரும்  கோவை கணபதி பகுதிகளில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகின்றனர்.   இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் இடையே அடிக்கடி பிரச்னை ஏற்பட்டு வந்தது. அதாவது, பிரதான் ஹசாரிகா பல பெண்களுடன் தொடர்பில் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பல பெண்களுடன் நெருக்கமாகவும் இருந்து வந்துள்ளதாக தெரிகிறது. தன்னுடன் தொடர்பில் இருந்த பெண்களுடன் அடிக்கடி போனில் பேசுவதையும் பிரதான் செய்து வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதுகுறித்து அவரது மனைவி ஜிந்திக்கு தெரியவந்தது.

இதனால், தனது கணவர் பிரதானை அவர் தட்டிக் கேட்டுள்ளார். ஆனாலும், பிரதான் பல பெண்களுடன் தொடர்ந்து பேசி வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.  மேலும் பல பெண்களை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து நெருக்கமாகவும் இருந்துள்ளார். சம்பவத்தன்று ஜிந்தி வெளியில் சென்றிருக்கிறார். அப்போது, பிரதான் வீட்டிற்கு இளம்பெண் ஒருவரை அழைத்து வந்துள்ளார். இதனை பிரதானின் மனைவி ஜிந்தி பார்த்துள்ளதாக தெரிகிறது. இதனால், உடனே ஜிந்தி கதவை திறந்து வீட்டிற்குள் வந்து பார்த்துள்ளார்.

கணவனின் மர்ம உறுப்பை வெட்டிய மனைவி

அப்போது, கணவர் பிரதானிடம் அவர் வாக்குவாதத்தல் ஈடுபட்டார். பெண்களிடம் பேசக் கூடாது என மனைவி கண்டித்துள்ளராம். அப்போது, பிரதான் ஹசாரிகா, தனது மனைவி ஜிந்தியை, சொந்து ஊரான அசாம் மாநிலத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என வற்புறுத்தி இருக்கிறார். ஆனால், இதற்கு ஜிந்தி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதனை அடுத்து, பிரதான் வேலைக்கு சென்றுவிட்டார். வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு வந்த பிரதான், மதுபோதையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். இந்த நேரத்தல், மனைவி ஜிந்தி,  தூங்கிக் கொண்டிருந்த கணவன் பிரதானின் மர்ம உறுப்பை அறுத்து வீசியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர், அங்கிருந்து மனைவி ஜிந்தி சென்றுவிட்டார். 

இதனை அடுத்து, பிரதான் வலி தாங்க முடியாமல் கத்தி கூச்சலிட்டுள்ளார். இந்த சத்தத்தை கேட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் அவரது வீட்டிற்கு வந்து, பிரதானை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு பிரதானுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பிரதானின் மனைவி ஜிந்தியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். திருமணத்திற்கு மீறிய உறவில் இருந்த கணவனின் மர்ம உறுப்பை மனைவி அறுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க: நெல்லை, பொதிகை விரைவு ரயில் நேரம் மாற்றம்! ஜனவரி 1 முதல் இதுதான் டைம்.. அலர்ட் பயணிகளே!

 

மேலும் படிக்க: தவெக நிர்வாகி அஜிதா ஆக்னல் தற்போதைய நிலை என்ன? தூத்துக்குடியில் பரபரப்பு!

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
CoimbatoreCoimbatore crimeCrime NewsCoimbatore Crime NewsWife Cuts Off Husband Genitals

Trending News