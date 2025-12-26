கணவனின் அந்தரங்க உறுப்பை வெட்டிய மனைவி! தூங்கியவருக்கு நேர்ந்த கதி.. கோவையில் ஷாக்

Coimbatore Crime News: கணவர் மனைவி இடையே பிரச்னை ஏற்படுவது என்பது காலங்காலமாக இருந்து வருகிறது. இந்த பிரச்னைகளில் கணவர் மனைவி இருவரும் சில விபரீத முடிவுகளை எடுப்பதுண்டு. மேலும், இந்த உறவில் கொலை சம்பவங்களும் நடந்து வருகிறது. சிறுசிறு பிரச்னைகளில் ஆரம்பித்து கொலை வரை முடிகிறது. இந்த நிலையில், கோவையில் நடந்த சம்பவம் அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. அதாவது, கோவை மாவட்டத்தில் கணவனின் ஆணுறுப்பை பெண் வெட்டியுள்ளது. அசாம் மாநிலம் நகன் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரதான் ஹசாரிகா (33). இவருடைய மனைவி ஜிந்தி. பிரதான் ஹசாரிகா பிளம்பராக வேலை செய்து வருகிறார்.
கோவையில் பகீர் சம்பவம்
ஜிந்தி வீட்டில் இருந்து வருகிறார். இவர்கள் இரண்டு பேரும் கோவை கணபதி பகுதிகளில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் இடையே அடிக்கடி பிரச்னை ஏற்பட்டு வந்தது. அதாவது, பிரதான் ஹசாரிகா பல பெண்களுடன் தொடர்பில் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பல பெண்களுடன் நெருக்கமாகவும் இருந்து வந்துள்ளதாக தெரிகிறது. தன்னுடன் தொடர்பில் இருந்த பெண்களுடன் அடிக்கடி போனில் பேசுவதையும் பிரதான் செய்து வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதுகுறித்து அவரது மனைவி ஜிந்திக்கு தெரியவந்தது.
இதனால், தனது கணவர் பிரதானை அவர் தட்டிக் கேட்டுள்ளார். ஆனாலும், பிரதான் பல பெண்களுடன் தொடர்ந்து பேசி வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் பல பெண்களை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து நெருக்கமாகவும் இருந்துள்ளார். சம்பவத்தன்று ஜிந்தி வெளியில் சென்றிருக்கிறார். அப்போது, பிரதான் வீட்டிற்கு இளம்பெண் ஒருவரை அழைத்து வந்துள்ளார். இதனை பிரதானின் மனைவி ஜிந்தி பார்த்துள்ளதாக தெரிகிறது. இதனால், உடனே ஜிந்தி கதவை திறந்து வீட்டிற்குள் வந்து பார்த்துள்ளார்.
கணவனின் மர்ம உறுப்பை வெட்டிய மனைவி
அப்போது, கணவர் பிரதானிடம் அவர் வாக்குவாதத்தல் ஈடுபட்டார். பெண்களிடம் பேசக் கூடாது என மனைவி கண்டித்துள்ளராம். அப்போது, பிரதான் ஹசாரிகா, தனது மனைவி ஜிந்தியை, சொந்து ஊரான அசாம் மாநிலத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என வற்புறுத்தி இருக்கிறார். ஆனால், இதற்கு ஜிந்தி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதனை அடுத்து, பிரதான் வேலைக்கு சென்றுவிட்டார். வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு வந்த பிரதான், மதுபோதையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். இந்த நேரத்தல், மனைவி ஜிந்தி, தூங்கிக் கொண்டிருந்த கணவன் பிரதானின் மர்ம உறுப்பை அறுத்து வீசியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர், அங்கிருந்து மனைவி ஜிந்தி சென்றுவிட்டார்.
இதனை அடுத்து, பிரதான் வலி தாங்க முடியாமல் கத்தி கூச்சலிட்டுள்ளார். இந்த சத்தத்தை கேட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் அவரது வீட்டிற்கு வந்து, பிரதானை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு பிரதானுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பிரதானின் மனைவி ஜிந்தியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். திருமணத்திற்கு மீறிய உறவில் இருந்த கணவனின் மர்ம உறுப்பை மனைவி அறுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
